Ο κίνδυνος ρευστοποίησης του πολιτικού σκηνικού

Γράφει ο Ζαχαρίας Ζούπης *

Μια μικρή εισαγωγή ως παρατήρηση: Οι έρευνες κοινής γνώμης καταγράφουν τους πολιτικούς συσχετισμούς σε κάθε φάση , τα προβλήματα των πολιτών και τις απόψεις τους για πολιτικές και πρωτοβουλίες της Κυβέρνησης και ασφαλώς και των άλλων κομμάτων. Ωστόσο μια έρευνα πρέπει να μελετάται στο σύνολό της και χρήσιμο είναι να διερευνάται δευτερογενώς , να εξάγονται βαθύτερα συμπεράσματα.

Ας πάμε τώρα στην τελευταία έρευνα της OPINION POLL. H εικόνα που βλέπει κάποιος στην πρόθεση ή και στην εκτίμηση ψήφου δείχνει μικρές διαφοροποιήσεις , μια εικόνα σχεδόν παγωμένη. Η Ν.Δ σταθερά πρώτη με μικρή πτώση εκεί στο 30.1% ( που δείχνει ένα εύρος τιμών 27.5%- 32.5%) κλείνοντας εννέα ολόκληρα χρόνια που προηγείται 16.3% του δεύτερου ΠΑΣΟΚ που δείχνει δυσκολία να εισπράξει είτε από κεντρώα είτε κεντροαριστερά ακροατήρια και με όπλο την μεγάλη και πάνω από 70% συσπείρωσή του κινείται κάπου εκεί λίγο πάνω , λίγο κάτω από το 14% που δεν επιτρέπει μέχρι στιγμής αισιοδοξία ότι μπορεί να αποτελέσει αντίπαλο δέος στην Ν.Δ και πολύ περισσότερο να διεκδικήσει την πρώτη θέση. Ακολουθεί η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΥΣΗ ως τρίτη πια και μαζί μ΄αυτή ένα αθροιστικά 18% στα δεξιά της Ν.Δ που δεν λέει να συμπιεστεί ότι πολιτικές π.χ στο Μεταναστευτικό βλέπουμε να προωθεί να έχουν ένα πιο δεξιό πρόσημο. Στην συνέχεια η ΠΛΕΥΣΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ που συνεχίζει να πέφτει αν και τον τελευταίο μήνα το θέμα των Τεμπών λόγω της απεργίας πείνας του Ρούτσι ήταν από τα κυρίαρχα , αλλά ακόμα σε οριακά διψήφια ποσοστά, το Κ.Κ.Ε που είναι γενικά σταθερό , ο ΣΥΡΙΖΑ που και μόνο με την συζήτηση ότι έρχεται « το Κόμμα Τσίπρα » κινδυνεύει από εξαύλωση , την ΦΩΝΗ ΛΟΓΙΚΗΣ και το ΜΕΡΑ 25 που δείχνουν πιο άνετα ή πιο δύσκολα να περνούν αυτή την ώρα τον πήχη του 3%. Από εκεί και πέρα η ΝΙΚΗ, το ΚΙΝΗΜΑ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ που βρίσκονται πια κάτω από 3% και δείχνουν να πιέζονται και βέβαια την ΝΕΑ ΑΡΙΣΤΕΡΑ που δεν ξεπερνάει το 1.5%.

Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι σχετικά με τις μετρήσεις των προηγούμενων μηνών το πολιτικό σκηνικό δεν αλλάζει, ότι οι πολιτικοί συσχετισμοί παραμένουν αναλλοίωτοι και αυτό θα ήταν σωστό. Ωστόσο η πρώτη παρατήρηση είναι ότι ακριβώς αυτή η σταθερότητα οδηγεί σε ένα πολιτικό αδιέξοδο. Πρώτο γιατί η Ν.Δ με αισθητά τα δείγματα κόπωσης δείχνει μια δυσκολία να ξεφύγει ριζικά από τον κύκλο της επίδοσης των Ευρωεκλογών και να φτάσει π.χ έστω στο 32%-33% που να δείξει ότι η βελόνα κινείται έστω αργά προς ποσοστά αυτοδυναμίας. Το πρόβλημα όμως δεν είναι ότι η Ν.Δ έχει αυτή την δυσκολία. Το θέμα είναι ότι αν κάποιος μετατρέψει τα ποσοστά σε έδρες , θα δει ότι το άθροισμα εδρών Ν.Δ και Κ.Κ.Ε αν δεν είναι ήδη απέχει λίγο από το 150. Τι σημαίνει αυτό; Με δεδομένη την άρνηση του Κ.Κ.Ε να συζητήσει με οποιονδήποτε, πολύ απλά οδηγούμαστε σε αδιέξοδο σχηματισμού Κυβέρνησης, πάντα αν οι κάλπες επαλήθευαν την εκτίμηση ψήφου της OPINION POLL αλλά ουσιαστικά όλων των δημοσκοπήσεων μετά το Καλοκαίρι. Ακόμα και αν συνεργάζονταν όλα τα άλλα κόμματα και όχι μόνο τα προοδευτικά, κεντροαριστερά δεν θα μαζεύονταν 151 έδρες. Αυτό για να φανεί το αδιέξοδο διαφόρων σεναρίων που συζητιούνται περί κυβερνητικών συνεργασιών. Αν δεν προκύψουν σημαντικές αλλαγές συσχετισμών , δεν σχηματίζεται κανενός είδους Κυβέρνηση. Για να ολοκληρώσουμε δε αυτή την περιγραφή , τα μόνα κόμματα που το άθροισμα των εδρών τους δίνει Κυβέρνηση είναι μόνο μια συνεργασία Ν.Δ – ΠΑΣΟΚ, κάτι που αυτή την ώρα φαίνεται ότι είναι παντελώς αδύναμη.

Παρατήρηση δεύτερη και ξεχωριστής σημασίας. Ενώ εμφανίζεται μια σταθερότητα, η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια κατάσταση ρευστότητας. Που στηρίζεται αυτή η εκτίμηση; Το 70% δηλώνει κρίνει αρνητικά το έργο της Κυβέρνησης και ταυτόχρονα το 45% θεωρεί ότι κανένα κόμμα της Αντιπολίτευσης δεν ασκεί σοβαρή, αποτελεσματική αντιπολίτευση. Η γκρίζα ζώνη ( λευκό, άκυρο, αποχή , αναποφάσιστοι) φτάνει το 26% και μέσα σ΄αυτή εντάσσεται ένα 18%-19% αναποφάσιστων πολιτών . Εν ολίγοις υπάρχει ένα μαύρο κουτί που είναι πολύ δύσκολη υπόθεση η ανάγνωσή του, πολύ περισσότερο να προβλεφθεί το προς τα που θα κινηθεί. Προκύπτει το τελευταίο διάστημα μια αξιοσημείωτη αύξηση του άλλου κόμματος που φτάνει το 8%. Όταν διερευνώνται τα συναισθήματα που κυριαρχούν στην κοινωνία οι απαντήσεις είναι φόβος για το μέλλον λόγω γεωστρατηγικών αλλαγών και όχι μόνο, οργή, απαισιοδοξία. Σαν να μην έφταναν αυτοί οι δείκτες , έχει προαναγγελθεί ένα νέο Κόμμα από τον Α. Τσίπρα, συζητιέται η πιθανότητα ίδρυσης κόμματος Σαμαρά, ενώ παρά τις διαψεύσεις είναι παρούσα η προοπτική ίδρυσης και τρίτου κόμματος . Ας τα πάρουμε όλα αυτά μαζί. Προφανώς και όλα αυτά μαζί παραπέμπουν σε μια πιθανή, απροσδιόριστου μεγέθους ρευστότητα που δεν ξέρουμε που μπορεί να οδηγήσει. Οδηγούν στην εκτίμηση ότι μπορεί να δούμε μια μετακίνηση των τεκτονικών πλακών του πολιτικού συστήματος που οι ηγεσίες των κομμάτων δεν μπορούν να υποβαθμίσουν παίρνοντας η κάθε μία τα ποσοστά από τις κάρτες που ικανοποιεί τις στοχεύσεις τους.

Το επόμενο χρονικό διάστημα, ο επόμενος ενάμισης χρόνος θα μοιάζει με αιώνα. Ας μην βιάζεται επομένως κανείς για να αποκλείει ενδεχόμενα ή να κάνει εύκολες προβλέψεις.

Ο Ζαχαρίας Ζούπης ειναι Διευθυντής Ερευνών της OPINION POLL και Πολιτικός Αναλυτής

