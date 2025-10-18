Ψηφιακός “μεγάλος αδελφός” για την αγορά στο πετρέλαιο θέρμανσης: Πρόστιμα μέχρι 15.000 ευρώ για να σταματήσουν οι απάτες

Η αγορά καυσίμων εισέρχεται σε μια νέα ψηφιακή φάση, με την εγκαθίδρυση ενός εκτεταμένου συστήματος παρακολούθησης πρατηρίων και πωλητών πετρελαίου θέρμανσης. Το μέτρο, το οποίο εφαρμόζεται μέσω του Μητρώου Δεξαμενών Πρατηρίων Καυσίμων, έχει ως βασικό στόχο την πλήρη ιχνηλασιμότητα των καυσίμων και τη μείωση της αδιαφάνειας, που παραδοσιακά ευνοεί τη νοθεία και το λαθρεμπόριο.

Οι αλλαγές είναι ριζικές: όλα τα πρατήρια και οι πωλητές πετρελαίου θέρμανσης υποχρεούνται πλέον να καταχωρούν ηλεκτρονικά τις δεξαμενές, τις αντλίες και κάθε σχετική εγκατάσταση. Κάθε παράλειψη ή ανακρίβεια επισύρει αυστηρά πρόστιμα που κυμαίνονται από 500 έως 15.000 ευρώ, ανάλογα με τη βαρύτητα και τη συχνότητα της παράβασης. Η πλήρης παράλειψη απογραφής επισύρει το ανώτατο πρόστιμο, ενώ για ανακριβή ή καθυστερημένη ενημέρωση προβλέπονται ποσά από 500 έως 4.000 ευρώ ανά στοιχείο, με ανώτατο συνολικό όριο τα 15.000 ευρώ.

Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στις μεταβιβάσεις πρατηρίων και στις νέες εγκαταστάσεις πωλητών πετρελαίου θέρμανσης. Σε αυτές τις περιπτώσεις, αν τα στοιχεία δεν επικαιροποιηθούν έγκαιρα, το νέο πρόσωπο που αναλαμβάνει τη λειτουργία επιβαρύνεται με πρόστιμο 2.000 ευρώ ανά στοιχείο, έως το όριο των 15.000 ευρώ. Στόχος των διατάξεων είναι να αποφευχθούν «γκρίζες ζώνες» και να εξασφαλιστεί αδιάλειπτη ενημέρωση των αρχών για τη διαχείριση κάθε εγκατάστασης.

Το Μητρώο Δεξαμενών, που λειτουργεί μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr), διασυνδέεται με το Μητρώο «Πρατηρίων Παροχής Καυσίμων και Ενέργειας» του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Αυτή η διαλειτουργικότητα στοχεύει στη δημιουργία ενιαίου και αξιόπιστου συστήματος δεδομένων, ώστε οι έλεγχοι να γίνονται με μεγαλύτερη ακρίβεια. Ωστόσο, η συγκέντρωση τόσων πληροφοριών σε ένα κεντρικό ψηφιακό σύστημα δημιουργεί και προκλήσεις, τόσο τεχνικές όσο και διοικητικές, για τους επαγγελματίες που πρέπει να διαχειρίζονται τη συμμόρφωση καθημερινά.

Αρμόδιες για την επαλήθευση και τον έλεγχο των καταχωρίσεων είναι οι Διευθύνσεις Μεταφορών και Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων. Οι υπηρεσίες αυτές συντάσσουν εκθέσεις και πορίσματα, τα οποία διαβιβάζονται στα τελωνεία, που με τη σειρά τους εκδίδουν τις πράξεις επιβολής προστίμων και φροντίζουν για την είσπραξή τους σύμφωνα με τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

Η εφαρμογή του συστήματος, παρά τη θεωρητική βελτίωση της διαφάνειας, συνεπάγεται πρόσθετο διοικητικό φόρτο για τους μικρούς και μεσαίους πρατηριούχους, που ήδη αντιμετωπίζουν αυξημένο κόστος λειτουργίας και πίεση από τις διεθνείς τιμές καυσίμων. Σε πολλές περιπτώσεις, η συμμόρφωση με τις νέες απαιτήσεις θα απαιτήσει πρόσθετους πόρους και οργανωτική αναδιάρθρωση.

Παράλληλα, το σύστημα θέτει νέα ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα των ελέγχων. Η εμπειρία των προηγούμενων ετών δείχνει ότι μεγάλοι παράγοντες της αγοράς, που συνδέονται με πιο πολύπλοκες αλυσίδες διακίνησης, συχνά παραμένουν πιο δύσκολα ελεγχόμενοι. Οι μικρότεροι επαγγελματίες, αντιθέτως, θα αντιμετωπίσουν άμεσα τις συνέπειες των κυρώσεων, γεγονός που εγείρει ζητήματα αναλογικότητας και πρακτικής εφαρμογής.

Επιπλέον, η συγκέντρωση δεδομένων σε κεντρικό ψηφιακό σύστημα δημιουργεί την ανάγκη για συνεχή τεχνική υποστήριξη, διασφάλιση της ακρίβειας των καταχωρίσεων και προστασία προσωπικών δεδομένων. Η επιτυχία της νέας εποπτείας θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από την ικανότητα των αρχών να συνδυάσουν αυστηρούς ελέγχους με πρακτική υποστήριξη και καθοδήγηση προς τους επαγγελματίες.

Συνολικά, το νέο πλαίσιο εποπτείας αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς τη μεγαλύτερη διαφάνεια στην αγορά καυσίμων, αλλά η πλήρης αποδοτικότητα του μέτρου θα κριθεί από την εφαρμογή του στην πράξη. Οι στόχοι της ιχνηλασιμότητας και της θεμιτής λειτουργίας της αγοράς παραμένουν επίκαιροι, ενώ η πρόκληση για τις αρχές και τους επαγγελματίες είναι να εξισορροπήσουν διαφάνεια, αποτελεσματικότητα και βιωσιμότητα.

