Reuters: Με άδεια χέρια έφυγε ο Ζελένσκι από τον Λευκό Οίκο – «Βρείτε τα λίγο με τον Πούτιν», λέει ο Τραμπ

Το κατώφλι του Λευκού Οίκου για τρίτη φορά από την επιστροφή του Ντόναλντ Τραμπ στην εξουσία, πέρασε χθες Παρασκευή (17/10) ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, αναζητώντας όπλα για τον πόλεμο με την Ουκρανία, ωστόσο, συνάντησε έναν αμερικανό πρόεδρο που φαινόταν πιο πρόθυμος να μεσολαβήσει για μια ειρηνευτική συμφωνία, παρά να αναβαθμίσει το οπλοστάσιο της Ουκρανίας.

Αν και ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να παράσχει τους πυραύλους μακράς εμβέλειας Tomahawk που ζητά ο Ζελένσκι, ο Τραμπ φάνηκε διστακτικός ως προς την προοπτική αυτή, καθώς προσβλέπει σε μια συνάντηση με τον ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν στην Ουγγαρία τις επόμενες εβδομάδες.

Αφού μίλησε με τον Ζελένσκι για περισσότερο από δύο ώρες, ο Τραμπ παρακάλεσε τόσο την Ουκρανία όσο και τη Ρωσία να «σταματήσουν αμέσως τον πόλεμο», ακόμη και αν αυτό σημαίνει ότι η Ουκρανία θα παραχωρήσει έδαφος.

«Σταματήστε στη γραμμή μάχης και αμφότερες οι πλευρές πρέπει να επιστρέψουν στα σπίτια τους, στις οικογένειές τους», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους καθ’ οδόν προς το σπίτι του στο Γουέστ Παλμ Μπιτς της Φλόριντα. «Σταματήστε τις δολοφονίες. Και αυτό πρέπει να είναι όλο. Σταματήστε αμέσως στη γραμμή μάχης. Το είπα αυτό στον Πρόεδρο Ζελένσκι. Το είπα στον Πρόεδρο Πούτιν».

Η κίνηση του Τραμπ να επαναπροσεγγίσει τον Πούτιν, μια στρατηγική που έχει απογοητεύσει τον Ζελένσκι και ορισμένους ευρωπαίους συμμάχους στο παρελθόν, έριξε μια σκιά στην κατά τα άλλα εγκάρδια ανταλλαγή απόψεων του αμερικανού προέδρου με τον ουκρανό ομόλογό του, καθώς μιλούσαν στους δημοσιογράφους πριν από ένα ιδιωτικό γεύμα.

Στη συνέχεια, οι δύο ηγέτες ξεκίνησαν την κλειστή συνάντηση, όπου συζήτησαν επίσης για μια τηλεφωνική επικοινωνία που είχε πραγματοποιηθεί την προηγούμενη μέρα μεταξύ του ρώσου προέδρου και του Τραμπ, ο οποίος έχει παρουσιάσει τον εαυτό του ως μεσολαβητή μεταξύ των αντιμαχόμενων δυνάμεων, παρά το γεγονός ότι η Ρωσία εισέβαλε στην Ουκρανία το 2022, όπως αναφέρει το Reuters σε ανάλυσή του.

«Συνεργαστείτε λίγο» – Το μήνυμα Τραμπ σε Ζελένσκι και Πούτιν

«Νομίζω ότι ο πρόεδρος Ζελένσκι το θέλει, νομίζω ότι και ο πρόεδρος Πούτιν το θέλει. Τώρα το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να τα βρουν λίγο», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους.

Ο Ζελένσκι, ωστόσο, σημείωσε πόσο δύσκολο ήταν να επιτευχθεί εκεχειρία. «Εμείς το θέλουμε. Ο Πούτιν δεν το θέλει», είπε.

Ο ουκρανός ηγέτης ήταν ειλικρινής, λέγοντας στον Τραμπ ότι η Ουκρανία διαθέτει χιλιάδες drones έτοιμα για επίθεση εναντίον ρωσικών στόχων, αλλά χρειάζεται αμερικανικούς πυραύλους.

«Δεν έχουμε Tomahawks, γι’ αυτό χρειαζόμαστε Tomahawks», είπε.

Ο Τραμπ απάντησε: «Θα προτιμούσαμε να μην χρειάζονται Tomahawks».

Αργότερα, ο Τραμπ επανέλαβε ότι θέλει οι Ηνωμένες Πολιτείες να διατηρήσουν τα όπλα τους. «Θέλουμε και εμείς Tomahawks. Δεν θέλουμε να δίνουμε πράγματα που χρειαζόμαστε για να προστατεύσουμε τη χώρα μας», είπε.

Μετά τη συνάντηση, την οποία ο Ζελένσκι χαρακτήρισε παραγωγική, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι δεν ήθελε να μιλήσει για πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς, λέγοντας ότι οι ΗΠΑ δεν ήθελαν κλιμάκωση και ότι ήταν «ρεαλιστής» σχετικά με τις πιθανότητές του να τους αποκτήσει.

Ο ουκρανός πρόεδρος, ο οποίος μίλησε τηλεφωνικά με ευρωπαίους ηγέτες μετά τη συνάντηση, δήλωσε ότι βασίζεται στον Τραμπ για να ασκήσει πίεση στον Πούτιν «να σταματήσει αυτόν τον πόλεμο».

Όταν ρωτήθηκε για τα σχόλια του Τραμπ, ο Ζελένσκι είπε: «Ο πρόεδρος Τραμπ έχει δίκιο, και πρέπει να σταματήσουμε εκεί που είμαστε. Είναι σημαντικό να σταματήσουμε εκεί που είμαστε και μετά να μιλήσουμε».

Επιστροφή στο τραπέζι

Δεν ήταν σαφές τι είχε πει ο Πούτιν στον Τραμπ που τον ώθησε να συμφωνήσει για την επικείμενη συνάντηση. Η συνάντηση κορυφής του Αυγούστου στην Αλάσκα έληξε νωρίς χωρίς σημαντική πρόοδο.

Το Κρεμλίνο δήλωσε ότι πρέπει να ληφθούν πολλές αποφάσεις και ότι η σύνοδος κορυφής ενδέχεται να πραγματοποιηθεί «λίγο αργότερα» από την περίοδο των δύο εβδομάδων που ανέφερε ο Τραμπ.

Ο συμβιβαστικός τόνος του Τραμπ μετά την τηλεφωνική συνομιλία με τον Πούτιν έθεσε ερωτήματα σχετικά με την πιθανότητα παροχής βοήθειας στην Ουκρανία στο εγγύς μέλλον και αναζωπύρωσε τους φόβους της Ευρώπης για μια συμφωνία που θα ευνοεί τη Ρωσία. Εκπρόσωπος της Ε.Ε δήλωσε ότι η Ένωση χαιρετίζει τις συνομιλίες, εάν αυτές μπορούν να συμβάλουν στην ειρήνευση.

Ο Τραμπ ρωτήθηκε την Παρασκευή αν ανησυχούσε ότι ο Πούτιν μπορεί να τον «παίζει» για να κερδίσει χρόνο συμφωνώντας στις συνομιλίες.

«Ξέρετε, όλη μου τη ζωή με έχουν παίξει οι καλύτεροι, και τα πήγα πολύ καλά, οπότε είναι πιθανό», απάντησε ο Τραμπ.

Ο Μάικλ Κάρπεντερ, πρώην αξιωματούχος των ΗΠΑ και νυν ανώτερος ερευνητής στο Διεθνές Ινστιτούτο Στρατηγικών Μελετών, δήλωσε ότι η συνάντηση με τον Τραμπ δεν ήταν αυτή που ήλπιζε ο Ζελένσκι, αλλά ήταν σύμφωνη με την προσέγγιση της κυβέρνησης στον πόλεμο.

«Η υποκείμενη πραγματικότητα είναι ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση να επιβληθούν κυρώσεις στη Ρωσία», είπε.

