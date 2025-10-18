Συνάντηση Τραμπ – Ζελένσκι: «Κωλοτούμπα» του Αμερικανού Προέδρου για τους Tomahawk με ένα τηλεφώνημα του Πούτιν

Απροθυμία στο αίτημα του Βολοντίμιρ Ζελένσκι για την παροχή πυραύλων Τόμαχοουκ έδειξε ο Αμερικανός Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος έφερε για τρίτη φορά φέτος τον Ουκρανό ομόλογό του στον Λευκό Οίκο.

Σύμφωνα με το αμερικανικό δίκτυο Politico, ο δισταγμός του Τραμπ αποτελεί οπισθοδρόμηση για τον Ζελένσκι, ο οποίος ήλπιζε ότι δεν θα φύγει με άδεια χέρια κι ότι θα κερδίσει τελικά το στοίχημα των πυραύλων. Οι εσωκομματικοί αντίπαλοι του Αμερικανού Προέδρου του χρεώνουν πως ένα τηλεφώνημα του Πούτιν ήταν αρκετό για να κάνει πίσω στο αίτημα της Ουκρανίας.

Ο τωρινός Αμερικανός Πρόεδρος, όπως άλλωστε και ο προκάτοχός του Τζο Μπάιντεν, σύμφωνα με το δίκτυο, φοβάται ότι έτσι θα ρίξει λάδι στη φωτιά και οι πύραυλοι θα μπορούσαν να κλιμακώσουν τον πόλεμο στην Ουκρανία.

«Είναι ένα πολύ ισχυρό όπλο αλλά και πολύ επικίνδυνο όπλο. Και αυτό θα μπορούσε να σημαίνει μεγάλη, ξέρετε, κλιμάκωση. Θα μπορούσε να σημαίνει ότι μπορούν να συμβούν πολλά κακά πράγματα. Οι Tόμαχοουκ είναι σοβαρή υπόθεση», τόνισε ο Τραμπ κατά τη διάρκεια του γεύματος εργασίας με τον Ουκρανό πρόεδρο.

Το Politico της Αμερικής εξηγεί ότι η επιφυλακτική στάση του Τραμπ απέναντι στην Ουκρανία έρχεται ενώ συζητά νέους τρόπους να ασκήσει πίεση στη Ρωσία, η οποία γι΄ αυτό το θέμα έχει βάλει κόκκινες γραμμές.

Νωρίτερα αυτήν την εβδομάδα ο Τραμπ υποστήριξε πως έλαβε δέσμευση από την Ινδία να σταματήσει τις αγορές ρωσικού πετρελαίου, αλλά αυτό δεν έχει επιβεβαιωθεί. Προβλήματα όμως βρίσκει ο Τραμπ και εντός του κόμματός του. Ρεμπουμπλικανοί της Γερουσίας δήλωσαν την Πέμπτη ότι σκοπεύουν να υποβάλουν προς ψήφιση νομοσχέδιο για την επιβολή νέων κυρώσεων στη Ρωσία εντός των επόμενων 30 ημερών.

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, κατά τη διάρκεια συνάντησης με τους ομολόγους του από το ΝΑΤΟ στην Ευρώπη αυτή την εβδομάδα κλιμακώνοντας υποσχέθηκε ότι η Ρωσία θα αντιμετωπίσει σκληρές συνέπειες.

Η Μάρθα Κέλσνερ, ανταποκρίτρια του SkyNews στις ΗΠΑ, λίγες ώρες μετά τη συνάντηση Τραμπ-Ζελένσκι, ανάρτησε άρθρο το οποίο τιτλοφορούνταν ως «ο Τραμπ παραδέχθηκε ότι είναι πιθανό να τον “ξεγελά” ο Βλαντίμιρ Πούτιν”». Όπως σημειώνει χαρακτηριστικά, «ο Πούτιν κατάφερε αρχικά να πείσει τον Τραμπ ν’ αναστείλει την επιβολή πιο αυστηρών κυρώσεων στη Ρωσία, οι οποίες την έπλητταν οικονομικά. Τώρα, φαίνεται ότι έπαιξε ρόλο στο να πείσει τον Τραμπ να αναστείλει την αποστολή πυραύλων Τόμαχοουκ στην Ουκρανία.

Δημοσιογράφος ρώτησε τον πρόεδρο των ΗΠΑ αν είναι πιθανό να τον ξεγελά ο Πούτιν. Ο Τραμπ παραδέχτηκε ότι είναι πιθανό να συμβαίνει αυτό, αλλά είπε ότι συνήθως βγαίνει αρκετά καλά από τέτοιες καταστάσεις. «Ο χρόνος θα δείξει».

Από την πλευρά του ο Τζόναθαν Λεμίρ του “The Atlantic”, σε άρθρο του χαρακτηρίζει, «μετρ της χειραγώγησης» τον Πούτιν. Ο αρθρογράφος αναφέρθηκε, αρχικά, στη δήλωση του Ρώσου για το Νόμπελ Ειρήνης που δεν κέρδισε ο Τραμπ και το «ευχαριστώ» του Αμερικανού. Στη συνέχεια, σημείωσε την πρωτοβουλία του Πούτιν να καλέσει τον Αμερικανό και να του προτείνει συνάντηση, παρότι δεν έχει περάσει πολύς καιρός από εκείνη στην Αλάσκα.

«Ο Τραμπ αμέσως δέχτηκε την ιδέα μιας συνάντησης στη Βουδαπέστη. Και έκανε πίσω από την ιδέα της προμήθειας Τόμαχοουκ στο Κίεβο. Για άλλη μια φορά, ο Πούτιν κέρδισε περισσότερο χρόνο για τον πόλεμο του» έγραψε ο Λεμίρ.

Πλέον, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στη νέα συνάντηση Τραμπ-Πούτιν στη Βουδαπέστη και τη στάση που θα κρατήσει ο Ρώσος, αν δηλαδή θα διαπραγματευτεί.

Ο Χάρι Νεντέλκου, ανώτερος διευθυντής της Rasmussen Global, ενός ερευνητικού οργανισμού, μιλώντας στους NYTimes, ανέφερε μεταξύ άλλων ότι ο Τραμπ θέλει να αποφύγει τα όσα έγιναν στην Αλάσκα, όπου δεν υπήρξε κάποιο αποτέλεσμα, καθώς η Μόσχα επανέλαβε τις απαιτήσεις της για εκτεταμένες εδαφικές παραχωρήσεις από την Ουκρανία, κάτι που ήταν κόκκινη γραμμή για το Κίεβο.

«Ο Τραμπ θέλει η συνάντηση στη Βουδαπέστη να είναι μια σύνοδος κορυφής με ουσία», δήλωσε ο Νεντέλκου. «Θέλει το αντίθετο από την Αλάσκα».

Αποφυγή κυρώσεων και νέος κύκλος επαφών

Μέχρι στιγμής, η Μόσχα έχει αποτρέψει τον Τραμπ από την επιβολή νέων κυρώσεων σε βάρος της ή την αποστολή πιο ισχυρών όπλων στο Κίεβο, προσφέροντάς του διαρκώς ελπίδες για μια ειρηνευτική συμφωνία, την ώρα που εντείνει τις επιθέσεις της.

«Ελπίζω να τελειώσουμε τον πόλεμο, χωρίς να χρειαστεί να μιλήσουμε για Tomahawk. Νομίζω ότι είμαστε αρκετά κοντά σε αυτό» δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους πριν από τη συνάντηση με τον Ζελένσκι, προσθέτοντας: «Δεν θέλουμε να δίνουμε πράγματα που χρειαζόμαστε, για να προστατεύσουμε τη χώρα μας».

Αντί να ανακοινώσει νέα βοήθεια προς την Ουκρανία, ο Τραμπ γνωστοποίησε ότι θα πραγματοποιήσει νέα σύνοδο με τον Πούτιν, «για να δούμε αν μπορούμε να τερματίσουμε αυτόν τον άδοξο πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας». Δεν υπήρξε καμία αναφορά, δε, ή κάποια καταδίκη, στις συνεχιζόμενες ρωσικές επιδρομές στις ουκρανικές ενεργειακές υποδομές, εν όψει του βαρύ χειμώνα.

Σύμφωνα με τον Πούτιν, ο οποίος μίλησε με τον Ούγγρο πρωθυπουργό Βίκτορ Όρμπαν, η συνάντηση αναμένεται να γίνει σε περίπου δύο εβδομάδες στη Βουδαπέστη, με στόχο τη «διαμόρφωση μιας σειράς ενεργειών για την ειρηνική διευθέτηση της ουκρανικής κρίσης». Το Κρεμλίνο, ωστόσο, δεν έδειξε να αλλάζει ουσιαστικά στάση, διατηρώντας τη ρητορική ότι η κατάσταση είναι «περίπλοκη» και δεν μπορεί να επιλυθεί γρήγορα, ενώ συνεχίζει να απορρίπτει κάθε ενδεχόμενο εκεχειρίας.

Ο Ντμίτριεφ μάλιστα υπογράμμισε πως «το νέο σενάριο» του Πούτιν προβλέπει «πρόσωπο με πρόσωπο συνάντηση χωρίς παρεμβολές», δείχνοντας για άλλη μια φορά τη στρατηγική του Ρώσου ηγέτη να αποφύγει τη συνάντηση με τον Ζελένσκι και να περιορίσει τον διάλογο σε επίπεδο μεγάλων δυνάμεων.

Διπλωματικά παιχνίδια και κολακείες

Ο Πούτιν ξεκίνησε το τηλεφώνημα με τον Τραμπ, επαινώντας τη «μεγάλη επίτευξη ειρήνης στη Μέση Ανατολή», που αποδόθηκε στη συμφωνία της Γάζας. Εξήρε επίσης τη Μελάνια Τραμπ για «τις προσπάθειές της να επιστρέψουν τα παιδιά στις οικογένειές τους», παρότι, όπως επισημαίνει η Washington Post, τα ρωσικά κρατικά μέσα ενημέρωσης έχουν δείξει γυμνές φωτογραφίες της Πρώτης Κυρίας των ΗΠΑ τουλάχιστον δύο φορές, μετά την επιστροφή του Τραμπ στον Λευκό Οίκο.

Ο Ρώσος πρόεδρος φέρεται να προειδοποίησε τον Τραμπ ότι η αποστολή πυραύλων Tomahawk θα κατέστρεφε τις σχέσεις ΗΠΑ – Ρωσίας και θα ματαίωνε κάθε πιθανότητα ειρήνης, επιχειρήματα που φαίνεται να έπεισαν τον Αμερικανό ηγέτη.

Παρά τη ρητορική νίκης του Κρεμλίνου, ωστόσο, οι δυτικές κυρώσεις και το κόστος του πολέμου έχουν επιβαρύνει σοβαρά τη ρωσική οικονομία, με τις στρατιωτικές δαπάνες να απορροφούν περίπου το 40% του προϋπολογισμού. Παράλληλα, σύμφωνα με το ανεξάρτητο Ινστιτούτο Levada, το 63% των Ρώσων επιθυμεί τον τερματισμό του πολέμου, έναντι μόλις 30%, που ζητά τη συνέχισή του.

Ωστόσο, καμία από αυτές τις ενδείξεις δυσαρέσκειας δεν φαίνεται ικανή να απειλήσει το καθεστώς Πούτιν, το οποίο έχει ενισχύσει την καταστολή και έχει επιβάλει αυστηρή λογοκρισία σε οποιαδήποτε κριτική του στρατού ή του πολέμου.

«Βρείτε τα λίγο με τον Πούτιν»

«Νομίζω ότι ο πρόεδρος Ζελένσκι το θέλει, νομίζω ότι και ο πρόεδρος Πούτιν το θέλει. Τώρα το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να τα βρουν λίγο», δήλωσε ο Τραμπ στους δημοσιογράφους.

Ο Ζελένσκι, ωστόσο, σημείωσε πόσο δύσκολο ήταν να επιτευχθεί εκεχειρία. «Εμείς το θέλουμε. Ο Πούτιν δεν το θέλει», είπε.

Ο ουκρανός ηγέτης ήταν ειλικρινής, λέγοντας στον Τραμπ ότι η Ουκρανία διαθέτει χιλιάδες drones έτοιμα για επίθεση εναντίον ρωσικών στόχων, αλλά χρειάζεται αμερικανικούς πυραύλους.

«Δεν έχουμε Tomahawks, γι’ αυτό χρειαζόμαστε Tomahawks», είπε.

Ο Τραμπ απάντησε: «Θα προτιμούσαμε να μην χρειάζονται Tomahawks».

Διαβάστε επίσης:

ΟΗΕ για Γάζα: «Έχουμε τεράστιο έργο μπροστά μας» – «Έχει μετατραπεί σε έρημο τοπίο»

«Εξορία από το παλάτι»: Για ιστορική ταπείνωση του πρίγκιπα Άντριου μιλάει ο βρετανικός Τύπος

Στο Ισραήλ την Δευτέρα ο Τζέι Ντι Βανς για την β’ φάση του σχεδίου Τραμπ – Τελεσίγραφα σε Χαμάς για αφοπλισμό και ομήρους