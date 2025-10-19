search
ΚΥΡΙΑΚΗ 19.10.2025 22:19
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

19.10.2025 21:06

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ (0-2): Ντέρμπι «δικεφάλων» στην Opap Arena – Live η εξέλιξη του αγώνα

19.10.2025 21:06
Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ στο μεγάλο ντέρμπι της 7ης αγωνιστικής της Super League.

Live ενημέρωση για την εξέλιξη του αγώνα:

Ημίχρονο. Ούτε σέντρα δεν έκανε η ΑΕΚ

49′ ΓΚΟΛ Ο ΠΑΟΚ: Ο Κωνσταντέλιας το 0-2 μετά από λάθος του Μουκουντί νίκησε σε τετ α τετ τον Στρακόσια και ακούγονται αποδοκιμασίες στην κερκίδα

45′ ΓΚΟΛ Ο ΠΑΟΚ: Ο Μπάμπα με κεφαλιά ανοίγει το σκορ στην Opap Arena μετά από σέντρα του Ζίβκοβιτς.

44′ Κίτρινη στον Βίντα

40′ Σουτ του Τάισον από καλή θέση, πάνω από την εστία

36′ Κεφαλιά Γκρούγκιτς στο οριζόντιο δοκάρι. Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ

34′ Λάθος της ΑΕΚ στο κέντρο, κακή επιλογή ο Γιακουμάκης, αστοχεί, ενώ είχε αριστερά του μόνο τον Κωνσταντέλια

28′ Διπλή χαμένη ευκαιρία για τον Κοϊτά

20′ Τεράστια ευκαιρία για την ΑΕΚ, ο Βίντα τη κεφαλιά, ο Τσιμτσής με υπερένταση o Τσιμτσής αποκρούει

15′ Μετά το πρώτο καταιγιστικό 5λεπτο του ΠΑΟΚ, το παιχνίδι δεν έχει κάποια ιδιαίτερη φάση

2′ Τεράστια ευκαιρία με τον Γιακουμάκη για τον ΠΑΟΚ, αλλά το σουτ του ήταν βεβηασμένο, μάλλον αιφνιδιάστηκε

Διαβάστε επίσης:

Κηφισιά-Αστέρας Τρίπολης 2-2: Ματσάρα με ανατροπές και σούπερ Τετέι

ΣΕΦ: Άπλωσαν μουσαμάδες για να προστατέψουν το παρκέ από τη βροχή (Videο)

Super League: Στο αυτόφωρο, τη Δευτέρα, ο πρόεδρος του Ατρόμητου

erdogan_ap2808
ΚΟΣΜΟΣ

Σε σοκ η Άγκυρα με τη νίκη Ερχιουρμάν στα Κατεχόμενα – Τον συνεχάρη ο Ερντογάν, ο Μπαχτσελί ζητά ένταξη της περιοχής στη Τουρκία

SYRIZA NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΣΥΡΙΖΑ προς ΝΔ: «Πώς αυξήθηκαν τα εισοδήματα των βουλευτών σας από το 2019;»

trump-zelensky
ΚΟΣΜΟΣ

FT: Ο Τραμπ είπε στον Ζελένσκι να αποδεχθεί τους όρους της Ρωσίας ή να βρεθεί αντιμέτωπος με την καταστροφή

vroxi larisa
ΕΛΛΑΔΑ

Τσατραφύλλιας: Η εβδομάδα ξεκινά με βροχές και τελειώνει με 28αρια

arisPao
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Άρης-Παναθηναϊκός 1-1: Ματς άγριας ομορφιάς αλλά με δυο… χ-αμένους

tsakalwtos_geroun
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Τσακαλώτος απαντά στο pontiki για την επιστολή της 9ης Ιουλίου 15 στον Ντάισεμπλουμ - Θέλει δικαστική απόφαση ότι είναι αριστερός;

kameres-dromos
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Σε αυτόν τον δρόμο θα «τρως» πρόστιμο ακόμη κι αν κόβεις όταν περνάς από την κάμερα

messaropoulou-verikios-new
MEDIA

Βερύκιος: «Ζήτησα συγγνώμη στην Τίνα Μεσσαροπούλου – Είμαι έτοιμος να βρεθώ εκτός»

aeroskafi nato 009 – new
ΚΟΣΜΟΣ

Ευρωπαϊκή Άμυνα: Πώς η Γαλλία περιόρισε το ρόλο της Τουρκίας στην αμυντική βιομηχανία - Τι θα γίνει με τα αντι- drones και το SAFE

soi soy nea sezon – new
MEDIA

«Το Σόι Σου»: Πότε κάνει πρεμιέρα

