ΑΕΚ – ΠΑΟΚ (0-2): Ντέρμπι «δικεφάλων» στην Opap Arena – Live η εξέλιξη του αγώνα

Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τον ΠΑΟΚ στο μεγάλο ντέρμπι της 7ης αγωνιστικής της Super League.

Live ενημέρωση για την εξέλιξη του αγώνα:

Ημίχρονο. Ούτε σέντρα δεν έκανε η ΑΕΚ

49′ ΓΚΟΛ Ο ΠΑΟΚ: Ο Κωνσταντέλιας το 0-2 μετά από λάθος του Μουκουντί νίκησε σε τετ α τετ τον Στρακόσια και ακούγονται αποδοκιμασίες στην κερκίδα

45′ ΓΚΟΛ Ο ΠΑΟΚ: Ο Μπάμπα με κεφαλιά ανοίγει το σκορ στην Opap Arena μετά από σέντρα του Ζίβκοβιτς.

44′ Κίτρινη στον Βίντα

40′ Σουτ του Τάισον από καλή θέση, πάνω από την εστία

36′ Κεφαλιά Γκρούγκιτς στο οριζόντιο δοκάρι. Μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ

34′ Λάθος της ΑΕΚ στο κέντρο, κακή επιλογή ο Γιακουμάκης, αστοχεί, ενώ είχε αριστερά του μόνο τον Κωνσταντέλια

28′ Διπλή χαμένη ευκαιρία για τον Κοϊτά

20′ Τεράστια ευκαιρία για την ΑΕΚ, ο Βίντα τη κεφαλιά, ο Τσιμτσής με υπερένταση o Τσιμτσής αποκρούει

15′ Μετά το πρώτο καταιγιστικό 5λεπτο του ΠΑΟΚ, το παιχνίδι δεν έχει κάποια ιδιαίτερη φάση

2′ Τεράστια ευκαιρία με τον Γιακουμάκη για τον ΠΑΟΚ, αλλά το σουτ του ήταν βεβηασμένο, μάλλον αιφνιδιάστηκε

