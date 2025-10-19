Αποκάλυψη Washington Post: Ο Πούτιν ζήτησε από τον Τραμπ το Ντονέτσκ – «Είναι σαν να λες στους Ουκρανούς να κόψουν το ένα τους πόδι»

Την παράδοση του Ντονέσκ απαίτησε ο Βλαντιμίρ Πούτιν από τον Ντόναλντ Τραμπ, σύμφωνα με τη Washington Post, σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν μεταξύ τους.

Η στρατηγικής σημασίας περιοχή στην ανατολική Ουκρανία αποτελεί για τον Πούτιν βασική προϋπόθεση για τον τερματισμό του πολέμου, όπως ανέφεραν στην εφημερίδα δύο ανώτεροι αξιωματούχοι, γνώστες της συνομιλίας.

Ο Ρώσος πρόεδρος προσπαθεί ανεπιτυχώς εδώ και 11 χρόνια να κατακτήσει το Ντονέτσκ, που για τους Ουκρανούς αποτελεί σημείο – «κλειδί» για την αποτροπή μιας ταχείας ρωσικής προέλασης προς το Κίεβο.

Τα ανταλλάγματα

Η επιμονή του Πούτιν στο συγκεκριμένο αίτημα μαρτυρά πως δεν υποχωρεί από τις πάγιες θέσεις του, παρά την αισιοδοξία Τραμπ για επίτευξη συμφωνίας, ανέφεραν με νόημα οι αξιωματούχοι, υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Κατά τη διάρκεια της τηλεφωνικής επικοινωνίας, που έγινε την περασμένη Πέμπτη, ο Πούτιν φέρεται να πρότεινε την παραχώρηση τμημάτων της Ζαπορίζια και της Χερσώνας, με αντάλλαγμα τον πλήρη έλεγχο του Ντονέτσκ.

Η πρόταση αυτή θεωρήθηκε από ορισμένους αξιωματούχους του Λευκού Οίκου ως «βήμα προόδου», σε σχέση με τις προηγούμενες απαιτήσεις που είχε θέσει ο Πούτιν στη συνάντησή του με τον Τραμπ τον Αύγουστο στην Αλάσκα.

Ωστόσο, Ευρωπαίοι διπλωμάτες εκτιμούν ότι το Κίεβο δεν πρόκειται να αποδεχθεί έναν τέτοιο συμβιβασμό. «Είναι σαν να τους πεις να κόψουν το ίδιο τους το πόδι χωρίς αντάλλαγμα» σχολίασε χαρακτηριστικά Ευρωπαίος αξιωματούχος.

Από το 2014, ρωσικές ή ρωσόφιλες δυνάμεις ελέγχουν τμήματα του Ντονέτσκ, χωρίς ωστόσο να έχουν καταφέρει να κατακτήσουν ολόκληρη την περιοχή.

Η αντίδραση Τραμπ και οι διαπραγματεύσεις

Ο Ντόναλντ Τραμπ δεν έχει σχολιάσει δημόσια το αίτημα του Πούτιν για πλήρη έλεγχο του Ντονέτσκ.

«Ήρθε η ώρα να σταματήσει το αίμα και να γίνει μια ΣΥΜΦΩΝΙΑ! Αρκετό αίμα έχει χυθεί. Ας σταματήσουν εκεί που είναι, ας δηλώσουν και οι δύο νίκη, κι ας αποφασίσει η Ιστορία», δήλωσε μετά τη συνάντησή του με τον Ζελένσκι, την περασμένη Παρασκευή, στον Λευκό Οίκο.

Οι γραμμές του μετώπου μεταξύ Ρώσων και Ουκρανών έχουν ουσιαστικά «παγώσει» τον τελευταίο χρόνο, με καμία πλευρά να μην έχει πάρει αποφασιστικό πλεονέκτημα. Η Ρωσία εξακολουθεί να ελέγχει περίπου το 20% του ουκρανικού εδάφους, έπειτα από την πλήρους κλίμακας εισβολή της, τον Φεβρουάριο του 2022.

Ο Τραμπ, μετά τη συμφωνία εκεχειρίας και ανταλλαγής ομήρων στη Γάζα, έχει στρέψει εκ νέου την προσοχή του στον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Οι Ουκρανοί, πάντως, είχαν ελπίσει να αποσπάσουν την έγκριση για την αποστολή πυραύλων Tomahawk κατά τη συνάντηση της Παρασκευής, όμως αποχώρησαν χωρίς συγκεκριμένα αποτελέσματα.

Οι επόμενες κινήσεις

Ο ειδικός απεσταλμένος του Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ, φέρεται να πίεσε την ουκρανική αντιπροσωπεία για πιθανή παραχώρηση του Ντονέτσκ, επικαλούμενος ότι η περιοχή είναι «κατά κύριο λόγο ρωσόφωνη» -επιχείρημα που το Κίεβο θεωρεί προπαγανδιστικό και προσχηματικό.

Ο υπουργός Εξωτερικών, Μάρκο Ρούμπιο, έχει αναλάβει την προετοιμασία της επικείμενης συνόδου στη Βουδαπέστη, όπου Τραμπ και Πούτιν αναμένεται να συζητήσουν εκ νέου για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία. Η κυβέρνηση Ζελένσκι έχει στηρίξει την πρόταση Τραμπ για εκεχειρία, επιδιώκοντας παράλληλα ισχυρές εγγυήσεις ασφαλείας από τις ΗΠΑ και την Ευρώπη, ώστε να αποτραπεί νέα ρωσική επίθεση.

Καθώς πλησιάζει ένας ακόμη δύσκολος χειμώνας, με τη Ρωσία να πλήττει ενεργειακές υποδομές της Ουκρανίας, ο Τραμπ εμφανίζεται πρόθυμος να αποφύγει την αποστολή βαρέων όπλων και να επικεντρωθεί στην επίτευξη μιας διπλωματικής λύσης.

