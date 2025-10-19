search
ΚΥΡΙΑΚΗ 19.10.2025 19:35
19.10.2025 16:55

Γιώργος Παπαδάκης: Επιστρέφει μπροστά από τις κάμερες – Ο νέος διπλός ρόλος και ο Νίκος Χατζηνικολάου

19.10.2025 16:55
Επιστρέφει μπροστά από τις κάμερες ο Γιώργος Παπαδάκης ένα μήνα μετά την ολοκλήρωση της 34ετούς θητείας του στο «Καλημέρα Ελλάδα».

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της RealLife της RealNews, o πολύπειρος δημοσιογράφος αναλαμβάνει διπλό ρόλο στο πρόγραμμα του ΑΝΤ1.

Κάθε Πέμπτη, ο Παπαδάκης θα δίνει σταθερά το παρών στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού δίπλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Όμως σε εξέλιξη βρίσκεται και η προετοιμασία της δικής του εκπομπή συνεντεύξεων με σημαντικές προσωπικότητες.

Η νέα παραγωγή σχεδιάζεται να κάνει διπλή πρεμιέρα, τόσο στο πρόγραμμα του ΑΝΤ1 όσο και στην ψηφιακή πλατφόρμα ΑΝΤ1+.

