Γιώργος Παπαδάκης: Επιστρέφει μπροστά από τις κάμερες – Ο νέος διπλός ρόλος και ο Νίκος Χατζηνικολάου

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Επιστρέφει μπροστά από τις κάμερες ο Γιώργος Παπαδάκης ένα μήνα μετά την ολοκλήρωση της 34ετούς θητείας του στο «Καλημέρα Ελλάδα».
Σύμφωνα με ρεπορτάζ της RealLife της RealNews, o πολύπειρος δημοσιογράφος αναλαμβάνει διπλό ρόλο στο πρόγραμμα του ΑΝΤ1.
Κάθε Πέμπτη, ο Παπαδάκης θα δίνει σταθερά το παρών στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του σταθμού δίπλα στον Νίκο Χατζηνικολάου, σχολιάζοντας την επικαιρότητα. Όμως σε εξέλιξη βρίσκεται και η προετοιμασία της δικής του εκπομπή συνεντεύξεων με σημαντικές προσωπικότητες.
Η νέα παραγωγή σχεδιάζεται να κάνει διπλή πρεμιέρα, τόσο στο πρόγραμμα του ΑΝΤ1 όσο και στην ψηφιακή πλατφόρμα ΑΝΤ1+.
Διαβάστε επίσης:
Prime time: Με τρία «όπλα» ο ANT1 στη μάχη του ανταγωνισμού – Η «απάντηση» σε «Αλ Τσαντίρι» και «Σόι Σου»
Βερύκιος: «Ζήτησα συγγνώμη στην Τίνα Μεσσαροπούλου – Είμαι έτοιμος να βρεθώ εκτός»
Με αγωγή κατά του ΣΚΑΪ απαντούν Ρέβη – Κουρδής: «Πλέον η Δικαιοσύνη θα έχει τον λόγο»
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.