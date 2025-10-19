Πέθανε στα 48 του ο μπασίστας των Limp Bizkit, Σαμ Ρίβερς

Ο Σαμ Ρίβερς, μπασίστας και ιδρυτικό μέλος του αμερικανικού nu metal συγκροτήματος Limp Bizkit, πέθανε σε ηλικία 48 ετών.

Το συγκρότημα ανακοίνωσε την είδηση σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, περιγράφοντας τον Ρίβερς όχι ως «απλώς τον μπασίστα μας», αλλά ως «την ψυχή του ήχου μας».

«Από την πρώτη νότα που παίξαμε ποτέ μαζί, ο Σαμ έφερε ένα φως και έναν ρυθμό που δεν θα μπορούσαν ποτέ να αντικατασταθούν. Το ταλέντο του ήταν αβίαστο, η παρουσία του αξέχαστη, η καρδιά του τεράστια», έγραψαν τα μέλη του συγκροτήματος.

Η αιτία του θανάτου του δεν έχει γνωστοποιηθεί. Οι Limp Bizkit, που αποτελούνται από τους Φρεντ Ντερστ, Τζον Ότο, DJ Lethal και Ρίβερς, σχηματίστηκαν το 1994. Με το στυλ τους που συνδύαζε hip-hop και ροκ και τους γεμάτους βωμολοχίες στίχους, αποτέλεσαν χαρακτηριστικό ήχο της δεκαετίας του ’90 και πιστώνονται με το ότι βοήθησαν να φτάσει η heavy μουσική στο ευρύ κοινό.

Μεταξύ των επιτυχημένων άλμπουμ τους περιλαμβάνονται τα Significant Other, Chocolate Starfish and the Hot Dog Flavored Water, ενώ γνώρισαν επιτυχία και με singles όπως το Take a Look Around και το νούμερο ένα Rollin’ (Air Raid Vehicle).

«Μοιραστήκαμε τόσες στιγμές — τρελές, ήσυχες, όμορφες — και καθεμία τους σήμαινε περισσότερα επειδή ο Σαμ ήταν εκεί», ανέφερε ακόμη το συγκρότημα.

«Είμαστε σοκαρισμένοι», έγραψε ο DJ Lethal, πραγματικό όνομα Λεόρ Ντιμάντ, κάτω από την ανακοίνωση στο Instagram.

Ζήτησε επίσης από τους θαυμαστές να σεβαστούν την ιδιωτικότητα της οικογένειας του Ρίβερς. Πέρα από το μουσικό του ταλέντο — ο Ρίβερς είχε τιμηθεί με το βραβείο Gibson για Καλύτερος Μπασίστας το 2000 — το συγκρότημα αναφέρθηκε και στη φιλανθρωπική του δράση.

«Θα συνεχίσεις να ζεις μέσα από τη μουσική σου και τις ζωές που βοήθησες να σωθούν με τη μουσική σου, τη φιλανθρωπία σου και τις φιλίες σου», έγραψε ο DJ Lethal.

Το συγκρότημα κυκλοφόρησε νέο single με τίτλο Making Love to Morgan Wallen τον Σεπτέμβριο και εμφανίστηκε στο φεστιβάλ Reading τον Αύγουστο.

Έχουν περάσει τέσσερα χρόνια από το τελευταίο τους άλμπουμ, Still Suck.

Ο Ρίβερς είχε αποχωρήσει από τους Limp Bizkit το 2015 για μερικά χρόνια λόγω ηπατικής νόσου που προήλθε από «υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ», όπως είπε ο ίδιος στον συγγραφέα Τζον Γουίντερχορν για το βιβλίο Raising Hell.

«Σταμάτησα να πίνω και έκανα ό,τι μου είπαν οι γιατροί», είχε δηλώσει, σύμφωνα με το Loudwire. «Έκανα θεραπεία για το αλκοόλ και έκανα μεταμόσχευση ήπατος, που ήταν τέλεια συμβατή.»

