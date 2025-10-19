Τσατραφύλλιας: Η εβδομάδα ξεκινά με βροχές και τελειώνει με 28αρια

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Από το κρύο στη ζέστη θα πάει ο καιρός αυτή την εβδομάδα. Ηδη σήμερα σημειώνονται βροχές σε πολλές περιοχές, ενώ η κακοκαιρία θα συνεχιστεί και την Δευτέρα, ως και την Τρίτη το πρωί. Μετά ωστόσο αναμένεται σταδιακή βελτίωση η οποία θα φέρει… καλοκαιράκι στο τέλος της εβδομάδας σε ορισμένες περιοχές.
Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας, δίνει μια πρώτη εικόνα για τον καιρό αυτή την εβδομάδα.
«Ο καιρός της εβδομάδας: Αρχίζει με βροχές και καταιγίδες και τελειώνει με ηλιοφάνεια και 28άρια!
Δευτέρα-Τρίτη: Πελοπόννησος, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα οι περισσότερες βροχές .Σκόρπια ψιλόβροχα ή συννεφιές στις υπόλοιπες περιοχές.Η θερμοκρασία σε άνοδο.
Τετάρτη-Πέμπτη: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά τα νότια και το ανατολικό Αιγαίο. (Καιρός ανάποδο “Π”). Η θερμοκρασία σε περαιτέρω άνοδο.
Παρασκευή -Σάββατο- Κυριακή-Δευτέρα: Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές. Ο υδράργυρος σε υψηλά επίπεδα (πάνω από 28 βαθμούς ).
Ανήμερα της Εθνικής μας εορτής, 28ης, η πρόγνωση προς το πάρων, παρουσιάζει χαμηλή αξιοπιστία!»
Διαβάστε επίσης:
Απάτη σε βάρος του ΕΦΚΑ: Ολοκληρώθηκαν οι απολογίες των «6» – Τι ισχυρίζονται
«Δολοφόνησαν και τη Δημοκρατία»: Κόσμος συγκεντρώθηκε στο μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη (pics & video)
Στο… πόδι δάσκαλοι και γονείς για τη συγχώνευση τμημάτων σε δημοτικά σχολεία της Αθήνας
Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.
Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.