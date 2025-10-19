Τσατραφύλλιας: Η εβδομάδα ξεκινά με βροχές και τελειώνει με 28αρια

Από το κρύο στη ζέστη θα πάει ο καιρός αυτή την εβδομάδα. Ηδη σήμερα σημειώνονται βροχές σε πολλές περιοχές, ενώ η κακοκαιρία θα συνεχιστεί και την Δευτέρα, ως και την Τρίτη το πρωί. Μετά ωστόσο αναμένεται σταδιακή βελτίωση η οποία θα φέρει… καλοκαιράκι στο τέλος της εβδομάδας σε ορισμένες περιοχές.

Σύμφωνα με τα μέχρι τώρα δεδομένα, ο Γιώργος Τσατραφύλλιας, δίνει μια πρώτη εικόνα για τον καιρό αυτή την εβδομάδα.

«Ο καιρός της εβδομάδας: Αρχίζει με βροχές και καταιγίδες και τελειώνει με ηλιοφάνεια και 28άρια!

Δευτέρα-Τρίτη: Πελοπόννησος, Κρήτη, Κυκλάδες και Δωδεκάνησα οι περισσότερες βροχές .Σκόρπια ψιλόβροχα ή συννεφιές στις υπόλοιπες περιοχές.Η θερμοκρασία σε άνοδο.

Τετάρτη-Πέμπτη: Βροχές και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά τα νότια και το ανατολικό Αιγαίο. (Καιρός ανάποδο “Π”). Η θερμοκρασία σε περαιτέρω άνοδο.

Παρασκευή -Σάββατο- Κυριακή-Δευτέρα: Ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές. Ο υδράργυρος σε υψηλά επίπεδα (πάνω από 28 βαθμούς ).

Ανήμερα της Εθνικής μας εορτής, 28ης, η πρόγνωση προς το πάρων, παρουσιάζει χαμηλή αξιοπιστία!»

