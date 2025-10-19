search
ΚΥΡΙΑΚΗ 19.10.2025 13:34
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

19.10.2025 13:27

Τσουκαλάς κατά Μητσοτάκη για 13ωρο: «Επιβάλλει το χρεοκοπημένο μοντέλο της φτηνής εργασίας»

19.10.2025 13:27
tsoukalas_1903_1460-820_new

Την έντονη αντίδραση του ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ προκάλεσε η ανάρτηση του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη που αναφέρεται μεταξύ άλλων στο εργασιακό νομοσχέδιο και κυρίως στο 13ωρο.

«Αντί ο Πρωθυπουργός να επενδύσει στην ποιότητα της εργασίας και τη στήριξη των μισθών ως εργαλεία αύξησης της παραγωγικότητας, επιβάλλει το χρεοκοπημένο μοντέλο της φτηνής και απαξιωμένης εργασίας», αναφέρει μεταξύ άλλων το ΠΑΣΟΚ μέσω του εκπροσώπου τύπου Κώστα Τσουκαλά.

Αναλυτικά η δήλωση του Κώστα Τσουκαλά

«Μιλά για fake news ο Πρωθυπουργός που αντί να προχωρήσει στο εγσυχρονισμο της αγοράς εργασίας, την απορρυθμίζει σταθερά διευρύνοντας την εργασιακή ανασφάλεια και την υπεραπασχόληση διαρρηγνύοντας την ισορροπία μεταξύ οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής.

Αντί να επενδύσει στην ποιότητα της εργασίας και τη στήριξη των μισθών ως εργαλεία αύξησης της παραγωγικότητας και αντιμετώπισης του δημογραφικού, επιβάλλει το χρεοκοπημένο μοντέλο της φτηνής και απαξιωμένης εργασίας.

Το επιχείρημα του Κυριάκου Μητσοτάκη περί μη υποχρεωτικότητας του 13ωρου, το απαντά ο αστικός κώδικας στο άρθρο 659 και το άρθρο 57 του ν.4808/2021 που έχει ψηφίσει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

Η νεοφιλελεύθερη ιδεοληψία της κυβέρνησης Μητσοτάκη γεννά αδιέξοδα για την κοινωνική πλειοψηφία και υπονομεύει την πορεία της οικονομίας.

Υπάρχει εναλλακτικός δρόμος σε αυτή την πολιτική. Υπάρχει άλλη πορεία αξιοπρέπειας και προοπτικής για τον κόσμο της εργασίας.

Το ΠΑΣΟΚ δεσμεύεται να καταργήσει τους νόμους της κυβέρνησης, που αμφισβητούν τις κατακτήσεις ετών και να προχωρήσει ως επόμενη κυβέρνηση σε ένα εθνικό κοινωνικό και παραγωγικό συμβόλαιο μεταξύ των επιχειρήσεων και του κόσμου της εργασίας, για μια μακροπρόθεσμα ανταγωνιστική οικονομία με πρόσημο που θα εξασφαλίζει την ανοδική κοινωνική κινητικότητα.

Υ.Γ. Ο συντάκτης της κυριακάτικης ανάρτησης του κ. Μητσοτάκη ας μην τον εκθέτει. Το ΠΑΣΟΚ καταψήφισε όλες τις διατάξεις του νομοσχεδίου-σκούπα για το 13ωρο και την ελαστική εργασία. Αν αναρωτιέται γιατί στηρίξαμε διατάξεις του ίδιου νομοσχεδίου, που αφορούσαν στην κύρωση διεθνών συμβάσεων για την υγεία και την ασφάλεια στην εργασία, του απαντούμε ότι ορθώς πράξαμε.

Έχουν χάσει πια τα αυγά και τα καλάθια! Σαν αυτά που ξαναδιαφημίζει ο κ. Θεοδωρικάκος ως αντίδοτο στην ακρίβεια, που σπάει κάθε ρεκόρ επι διακυβέρνησης τους».

Διαβάστε επίσης:

Πιερρακάκης από τη Σύνοδο του ΔΝΤ στην Ουάσινγκτον: «Η Ελλάδα προχωρά με σχέδιο και αποφασιστικότητα» (Video)

Μητσοτάκης για 13ωρο: Fake news, επιτρέπεται μόνο κατ’ εξαίρεση και με συναίνεση του εργαζόμενου

«Η δημοσιογραφία έχει να κάνει και με το τι θάβεις κάτω από ανύπαρκτα θέματα» απαντά η Κωνσταντοπούλου στη Μαυραγάννη

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
fasoulis_matsouka
LIFESTYLE

Φασουλής για Ματσούκα: «Εγώ την έχω βγάλει στο θέατρο, εγώ την έχω κάνει αυτή την αμαρτία»

tsoukalas_1903_1460-820_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς κατά Μητσοτάκη για 13ωρο: «Επιβάλλει το χρεοκοπημένο μοντέλο της φτηνής εργασίας»

crocodilos new
ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: «Αχάμπαρος» κροκόδειλος είπε να βουτήξει σε πισίνα ξενοδοχείου (Video)

kwstopoulos_kwnstantopoulou
LIFESTYLE

Κωστόπουλος για Κωνσταντοπούλου: «Στην ουσία διαφήμισε το βιβλίο του Τσίπρα»

ekab new
ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα – Εργατικό ατύχημα στο ΕΚΑΒ: Νεκρός διασώστης μετά από τροχαίο εν ώρα καθήκοντος

Δείτε όλες τις ειδήσεις
kameres-dromos
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Σε αυτόν τον δρόμο θα «τρως» πρόστιμο ακόμη κι αν κόβεις όταν περνάς από την κάμερα

akis-pavlopoulos-new
MEDIA

Άκης Παυλόπουλος: Η on air συγκίνηση για τον γιο του - Πήρε το χρυσό μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Κουνγκ Φου (Video)

tsakalwtos_geroun
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Τσακαλώτος απαντά στο pontiki για την επιστολή της 9ης Ιουλίου 15 στον Ντάισεμπλουμ - Θέλει δικαστική απόφαση ότι είναι αριστερός;

aeroskafi nato 009 – new
ΚΟΣΜΟΣ

Ευρωπαϊκή Άμυνα: Πώς η Γαλλία περιόρισε το ρόλο της Τουρκίας στην αμυντική βιομηχανία - Τι θα γίνει με τα αντι- drones και το SAFE

soi soy nea sezon – new
MEDIA

«Το Σόι Σου»: Πότε κάνει πρεμιέρα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΚΥΡΙΑΚΗ 19.10.2025 13:33
fasoulis_matsouka
LIFESTYLE

Φασουλής για Ματσούκα: «Εγώ την έχω βγάλει στο θέατρο, εγώ την έχω κάνει αυτή την αμαρτία»

tsoukalas_1903_1460-820_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσουκαλάς κατά Μητσοτάκη για 13ωρο: «Επιβάλλει το χρεοκοπημένο μοντέλο της φτηνής εργασίας»

crocodilos new
ΚΟΣΜΟΣ

Αυστραλία: «Αχάμπαρος» κροκόδειλος είπε να βουτήξει σε πισίνα ξενοδοχείου (Video)

1 / 3