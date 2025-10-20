Έρευνα: Ενοικιαστές αναζητούν μικρά, φωτεινά και ανακαινισμένα ακίνητα, δεν αντέχουν τα υψηλά ενοίκια

Η εκτίναξη των ενοικίων σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και μεγάλες πόλεις της χώρας επηρεάζει πλέον εμφανώς τις επιλογές των νοικοκυριών. Σύμφωνα με την ετήσια πανελλαδική έρευνα της RE/MAX Ελλάς για το 2025, περίπου ένας στους δύο ενοικιαστές κατέληξε σε διαμέρισμα έως 50 τετραγωνικών μέτρων, ενώ σχεδόν τρεις στους δέκα μίσθωσαν κατοικίες 75–100 τ.μ. Τα στοιχεία δείχνουν ότι οι υψηλές τιμές ωθούν τους ενδιαφερόμενους προς μικρότερα και παλαιότερα ακίνητα, όπου μπορούν να εξασφαλίσουν αξιοπρεπή στέγη χωρίς υπερβολικό κόστος.

Η έρευνα καταγράφει επίσης ότι το 74,1% των μισθωμένων ακινήτων είναι άνω των 20 ετών, το 19,5% αφορά κατοικίες 6–20 ετών, ενώ μόλις το 6,4% αφορά νεόδμητα έως 5 ετών. Παρά την ηλικία των κατοικιών, η ζήτηση για ανακαίνιση παραμένει έντονη: οι ενοικιαστές δίνουν προτεραιότητα στη λειτουργικότητα, τον φωτισμό και το πόσο διαμπερή είναι, ενώ η προσθήκη «έξυπνων» τεχνολογιών παραμένει περιορισμένη.

Σε πανελλαδικό επίπεδο, το 44,7% των μισθώσεων αφορά ακίνητα έως 50 τ.μ., το 21,9% ακίνητα 51–75 τ.μ., το 30,1% κατοικίες 76–150 τ.μ. και μόλις το 3,3% ακίνητα άνω των 151 τ.μ.

Αττική

Στην Αττική, η πλειονότητα των μισθώσεων συγκεντρώνεται σε μικρά και μεσαία διαμερίσματα. Συγκεκριμένα, το 53,7% των μισθώσεων αφορά ακίνητα έως 75 τ.μ., ενώ το 45,2% διαμερίσματα 76–150 τ.μ. Τα μεγάλα ακίνητα άνω των 151 τ.μ. αντιπροσωπεύουν μόλις το 1,1%. Η μεγαλύτερη ζήτηση για μικρά διαμερίσματα καταγράφεται στο κέντρο και στα δυτικά προάστια, ενώ στα βόρεια και νότια προάστια προτιμώνται κατοικίες μεσαίου μεγέθους.

Η ηλικία των ακινήτων αναδεικνύει το απόθεμα παλαιότερων κατοικιών: το 84,9% των μισθώσεων αφορά ακίνητα άνω των 20 ετών, ενώ νεόδμητα έως 5 ετών αντιστοιχούν μόλις στο 4,3%. Στα χαρακτηριστικά των ακινήτων, οι περισσότεροι ενοικιαστές αναζητούν διαμπερή και φωτεινά διαμερίσματα (94%), σε ήσυχες περιοχές (62%), με εξωτερικό χώρο ή θέα και θέση στάθμευσης (56%).

Η ανακαίνιση παραμένει ζητούμενο για το 82%, ενώ ιδιαίτερη προτίμηση δίνεται στα κουφώματα αλουμινίου (69%) και PVC νέας τεχνολογίας (25%). Στη θέρμανση, κυριαρχεί το φυσικό αέριο (75%), ενώ η υιοθέτηση Smart Home αυτοματισμών παραμένει περιορισμένη (19%). Τέλος, η πρόσβαση σε μέσα μαζικής μεταφοράς είναι σημαντική για το 94% των ενοικιαστών.

Θεσσαλονίκη

Στη Θεσσαλονίκη, η ζήτηση επικεντρώνεται κυρίως σε μικρά ακίνητα: το 63,1% των μισθώσεων αφορά κατοικίες έως 50 τ.μ., το 17,9% ακίνητα 51–75 τ.μ., ενώ μεγαλύτερα διαμερίσματα προτιμώνται κυρίως σε περιοχές όπως Καλαμαριά και Θέρμη. Τα νεόδμητα έως 5 ετών καταλαμβάνουν μόλις το 3,4% των μισθώσεων, γεγονός που αντανακλά την έλλειψη σύγχρονων επιλογών στην αγορά και το περιορισμένο διαθέσιμο εισόδημα των ενοικιαστών.

Όσον αφορά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά, το 88% ζητά φωτεινά και διαμπερή ακίνητα, το 62% δίνει σημασία σε θέα ή εξωτερικό χώρο, ενώ η ήσυχη περιοχή αποτελεί κριτήριο μόλις για το 25%.

Αποθήκη ζητείται περιορισμένα (12%), ενώ η θέρμανση με φυσικό αέριο αποτελεί καθολικό ζητούμενο. Στην επίπλωση, το 50% προτιμά ακίνητα χωρίς έπιπλα, το 12% επιπλωμένα και το 38% αδιάφορο.

Υπόλοιπη Ελλάδα

Στην περιφέρεια, οι μισθώσεις καλύπτουν κυρίως μικρά και μεσαία ακίνητα, με 39,6% έως 50 τ.μ., 23,2% 51–75 τ.μ. και 33,1% 76–150 τ.μ. Το 4,1% αφορά ακίνητα άνω των 151 τ.μ. Η παλαιότητα είναι γενικά μικρότερη: το 66,8% των μισθώσεων αφορά κατοικίες άνω των 20 ετών, ενώ το 17,6% αφορά κατοικίες 16–20 ετών και το 15,6% ακίνητα έως 15 ετών.

Υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις ανά περιοχή: στη Λάρισα και τον Βόλο προτιμώνται νεόδμητες κατοικίες έως 150 τ.μ., ενώ σε Ρέθυμνο, Κομοτηνή και Βόλο κυριαρχούν μικρά παλαιά ακίνητα έως 50 τ.μ. Σε Χανιά, Καβάλα και Ηράκλειο προτιμώνται κατοικίες 75–150 τ.μ., ενώ σε Σέρρες και Δράμα τα περισσότερα ακίνητα είναι 50–75 τ.μ.

Η ζήτηση των ενοικιαστών επικεντρώνεται σε διαμπερή και φωτεινά ακίνητα (73%), με ανακαίνιση απαραίτητη στο 77% των περιπτώσεων. Η ύπαρξη θέσης στάθμευσης ενδιαφέρει το 64%, ενώ οι χώροι αποθήκευσης για το 50%. Στη θέρμανση, 38% προτιμά πετρέλαιο, 23% φυσικό αέριο και 25% κλιματιστικά, ενώ στην επίπλωση οι επιλογές ποικίλλουν: 50% επιπλωμένα, 23% μη επιπλωμένα και 27% αδιάφορο.

Η έρευνα της RE/MAX Ελλάς δείχνει ότι οι υψηλές τιμές των ενοικίων αναγκάζουν τους ενοικιαστές να προσαρμοστούν σε μικρότερα και παλαιότερα ακίνητα, ενώ ταυτόχρονα δίνεται έμφαση στη λειτουργικότητα, την ανακαίνιση και την ενεργειακή αποδοτικότητα. Τα στοιχεία υπογραμμίζουν τις περιφερειακές ανισότητες και την ανάγκη για στρατηγικές πολιτικής στέγης, καθώς η προσφορά νεόδμητων κατοικιών παραμένει περιορισμένη, ιδίως στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Διαβάστε επίσης:

Στα ευρω-τάρταρα η αγοραστική δύναμη – Παραμένει η δεύτερη χαμηλότερη στην ΕΕ, πάνω μόνο από τη Βουλγαρία

Κυβέρνηση: Μαύρα μαντάτα από τις δημοσκοπήσεις

Μείζον πρόβλημα ο αφοπλισμός της Χαμάς: Η διατήρηση των όπλων της αποτρέπει τις συνεισφορές στρατιωτών στη σχεδιαζόμενη ειρηνευτική μονάδα