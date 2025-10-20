Ληστεία στο Λούβρο: Σοκαριστικά κενά ασφαλείας αποκαλύπτει έκθεση – Πολιτική θύελλα στο Παρίσι

Μείζονα κενά ασφαλείας αποκάλυψε η θρασύτατη ληστεία στο Λούβρο, όπου μέσα σε διάστημα μόλις 7 λεπτών «έκαναν φτερά» κοσμήματα της ναπολεόντιας εποχής, ανεκτίμητης αξίας.

Προκαταρκτική έκθεση του Γαλλικού Ελεγκτικού Συνεδρίου που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα αποκάλυψε, σύμφωνα με πληροφορίες, σημαντικά κενά στο σύστημα ασφαλείας του Μουσείου του Λούβρου, μια μέρα μετά την κλοπή οκτώ κοσμημάτων «ανεκτίμητης πολιτιστικής αξίας» από την Galerie d’Apollon από τέσσερα άτομα.

Σύμφωνα με την προκαταρκτική έκθεση, στην οποία είχε μερική πρόσβαση το Franceinfo, το μουσείο αντιμετωπίζει «σημαντικές» και «χρονίζουσες» καθυστερήσεις στην αναβάθμιση των συστημάτων ασφαλείας του. Στην πτέρυγα Denon, όπου βρίσκονται τόσο η Galerie d’Apollon όσο και η Μόνα Λίζα, το ένα τρίτο των αιθουσών δεν διαθέτει κάμερες παρακολούθησης.

Η έκθεση διαπίστωσε επίσης ότι στην πτέρυγα Richelieu, τα τρία τέταρτα των αιθουσών δεν διαθέτουν βιντεοεπιτήρηση. Παρά τον ετήσιο προϋπολογισμό λειτουργίας ύψους 323 εκατομμυρίων ευρώ, οι ελεγκτές δήλωσαν ότι υπήρχε «έλλειψη προθυμίας» από τη διοίκηση του μουσείου να αντιμετωπίσει αυτές τις ελλείψεις, σημειώνοντας ότι «τα ποσά που έχουν δεσμευτεί είναι μικρά σε σύγκριση με τις εκτιμώμενες ανάγκες» και ότι οι επενδύσεις στην ασφάλεια έχουν καταστεί «μεταβλητή προσαρμογής του προϋπολογισμού».

Πολιτικός «σεισμός»

Η εισαγγελέας του Παρισιού Λορ Μπακό δήλωσε ότι οι ύποπτοι χρησιμοποίησαν μια μηχανική σκάλα για να φτάσουν σε ένα παράθυρο του πρώτου ορόφου, το οποίο άνοιξαν με τη βία. Φυσικά, η ληστεία έχει τεράστιο αντίκτυπο και στη γαλλική κυβέρνηση, η οποία εμφανίζεται ανίκανη να προστατεύσει ένα από τα πλέον ιστορικά κτίρια στη γαλλική πρωτεύουσα.

Είναι χαρακτηριστικό ότι ο υπουργός Δικαιοσύνης, Ζεράλ Νταρμανέν, δήλωσε ότι «αποτύχαμε» και ότι η ληστεία φέρνει τη Γαλλία σε «απαράδεκτη» θέση. Από την πλευρά του, ο επικεφαλής του ακροδεξιού Εθνικού Συναγερμού, Ζορντάν Μπαρντελά, έγραψε ότι η ληστεία «είναι μια αφόρητη ταπείνωση για τη χώρα μας. Πόσο μακριά θα φτάσει η αποσύνθεση του κράτους;», ενώ ο επικεφαλής των συντηρητικών Les Republicains, Φρανσουά Ζαβιέ Μπελαμί, είπε ότι η ληστεία είναι «σύμπτωμα μιας χώρας που δεν μπορεί να προστατεύσει την κληρονομιά της».

Σημειώνεται ότι το μουσείο παραμένει κλειστό.

