Μετωπική Χρυσοχοΐδη – Κωνσταντοπούλου για τον Άγνωστο Στρατιώτη: «Δεν στήνουμε τσαντίρια στην Ακρόπολη»

Πρόβα σύγκρουσης για την τροπολογία που αφορά στο Μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη είχαν Μιχάλης Χρυσοχοϊδης και Ζωή Κωνσταντοπούλου. Την ώρα που η κυβερνητική τροπολογία αναπτόταν στο site της Βουλής ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη ζητούσε μέγιστο σεβασμό στα ιερά και τα κοινά.

«Όπως στην Ακρόπολη δεν στήνουμε τσαντίρια και στις εκκλησίες δεν κάνουμε γκράφιτι, έτσι οφείλουμε μέγιστο σεβασμό ως πολίτες και έθνος στα ιερά και τα κοινά», ανέφερε για να προσθέσει ότι οι βουλευτές έχουν υποχρέωση να προάγουν και να διασφαλίζουν τη δημοκρατία.

Για φασιστική νοοτροπία έκανε λόγο νωρίτερα η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωή Κωνσταντοπούλου, και σχολιάζοντας την αποστροφή του κ. Χρυσοχοΐδη σε τσαντίρια υποστήριξε ότι «οι άνθρωποι που ζουν σε τσαντίρια έχουν μεγαλύτερη μπέσα από αυτούς που ζουν στα παλάτια».

«Αναφερθήκατε στη φράση μου για τα τσαντίρια στην Ακρόπολη, εγώ γεννήθηκα στα τσαντίρια και γνωρίζω καλά απ’ αυτά και τι σημαίνει σκληρή δουλειά και κόπος και σέβομαι τους λαϊκούς ανθρώπους», απάντησε ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης.

«Ποιο αυτοκίνητο επιχείρησε να δολοφονήσει κύριο Ρούτσι;»

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη απάντησε και στην καταγγελία της Ζωής Κωνσταντοπούλου περί παρακολούθησης του μικρού γιου του Πάνου Ρούτσι του γιου του Πάνου Ρούτσι, τονίζοντας πως εάν υπάρξει επίσημη καταγγελία, οι Αρχές θα διαλευκάνουν την υπόθεση. Η κ. Κωνσταντοπούλου κατήγγειλε ακόμη ότι ο Πάνος Ρούτσι υπέστη δολοφονικού τύπου επίθεση από αυτοκίνητο με φιμέ τζάμια πριν από τέσσερις ημέρες.

«Ποιος τον παρακολουθεί; Όταν γίνει καταγγελία, η ΕΛΑΣ θα τον βρει, αλλιώς είναι θεωρία συνωμοσίας. Ποιο αυτοκίνητο επιχείρησε να δολοφονήσει κύριο Ρούτσι; Εάν αισθάνεται ανασφάλεια, ας επιλέξει αυτός τους αστυνομικούς να τον φυλάξουν», απάντησε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Ο Μιχάλης Χρυσοχοΐδης απάντησε και στην αναφορά της κ. Κωνσταντοπούλου στους γνωστούς – αγνώστους που προκαλούν επεισόδια, προαναγγέλλοντας την αποκάλυψή τους. «Είναι πολύ γνωστοί και εγώ θα σας τους καταδείξω σε λίγο, έναν – έναν, είναι πάρα πολύ γνωστοί, πάρα πολύ παραβατικοί και δραστήριοι», είπε.

Διαβάστε επίσης

Τι προβλέπει η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη που κατατέθηκε στη Βουλή – Σε θέσεις μάχης τα κόμματα

«Προειδοποιητικό» έντυπο μοιράζει ο Πλεύρης στους μετανάστες – «Επιστρέψτε στην πατρίδα σας, αλλιώς φυλακή»

Marc: Ακρίβεια, Τέμπη και ΟΠΕΚΕΠΕ «ροκανίζουν» την κυβέρνηση – Μπροστά ο Τσίπρας στην κεντροαριστερά