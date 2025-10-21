search
ΤΡΙΤΗ 21.10.2025 14:33
search
MENU CLOSE
ADVERTORIAL

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.10.2025 12:44

20% payzy cashback για αγορά τηλεοράσεων, projector και soundbar από την COSMOTE TELEKOM και τον ΓΕΡΜΑΝΟ

21.10.2025 12:44
advertorial-new
  • 20% payzy cashback και στις οικιακές μικροσυσκευές από τον ΓΕΡΜΑΝΟ

20% επιστροφή της αξίας των αγορών τους σε ευρώ (cashback) κερδίζουν οι καταναλωτές που θα αποκτήσουν με κάρτα payzy, έξυπνες τηλεοράσεις, projector και soundbar στα καταστήματα της COSMOTE TELEKOM και ΓΕΡΜΑΝΟΣ σε όλη την Ελλάδα αλλά και στα cosmote.gr και germanos.gr. Η προσφορά ισχύει μέχρι και τις 2 Νοεμβρίου για αγορές συνολικής τελικής αξίας, ανά συναλλαγή, 399€ και άνω[1].

Οι καταναλωτές θα βρουν τηλεοράσεις από κορυφαίους κατασκευαστές, με προηγμένες λειτουργίες, φορητούς projector, ιδανικούς για ψυχαγωγία ή/και για επαγγελματικές παρουσιάσεις, καθώς και soundbar για εξαιρετική εμπειρία ήχου, για να αποκτήσουν ό,τι τους ταιριάζει με κάρτα payzy, κερδίζοντας  20% επιστροφή payzy cashback. Ενδεικτικά, θα βρουν:

  • Την LG QNED 4K Smart TV 55” QNED80 με εξελιγμένο επεξεργαστή alpha 5 AI 4K Gen7 για βελτιστοποιημένη ποιότητα εικόνας και ήχου και προηγμένη μείωση φωτισμού, στα 499€[2] και θα κερδίσουν επιστροφή 99,80€ payzy cashback. Επιπλέον, μπορούν να συνδυάσουν την τηλεόραση με το LG Soundbar Dolby Atmos S60T στα 299€ και να κερδίσουν επιπλέον επιστροφή 59,80€ payzy cashback.
  • Τη SAMSUNG OLED Smart TV 55” S90D, με ισχυρό επεξεργαστή NQ4 AI Gen2 Processor και εξαιρετικό ήχο με Dolby Atmos, στα 899€ και θα κερδίσουν επιστροφή 179,80€ payzy cashback.
  • Τη SAMSUNG QLED 4K Smart TV 65” Q70D,  με υποστήριξη Quantum HDR για εκπληκτική εικόνα, στα 799€ και θα κερδίσουν επιστροφή 159,80€ payzy cashback. Επιπλέον, μπορούν να συνδυάσουν την τηλεόραση με το SAMSUNG Soundbar HW-B650D στα 169€ και να κερδίσουν επιπλέον επιστροφή 33,80€ payzy cashback.
  • Τον SAMSUNG φορητό projector The FreeStyle 2nd Gen, με συμπαγή κυλινδρικό σχεδιασμό με βάση, εύκολη φορητότητα και κορυφαίο ήχο 360 μοιρών, στα 549€ και θα κερδίσουν επιστροφή 109,80€ payzy cashback.
  • Τον XGiMi φορητό projector Halo+, με ανάλυση Full HD με μεγάλη αυτονομία μπαταρίας για έως και 2,5 ώρες προβολής με μία πλήρη φόρτιση, στα 729€ και θα κερδίσουν επιστροφή 145,80€ payzy cashback.  

Αγορά οικιακών μικροσυσκευών στον ΓΕΡΜΑΝΟ με 20% payzy cashback

20% cashback κερδίζουν και οι καταναλωτές που θα αποκτήσουν με κάρτα payzy οικιακές μικροσυσκευές στον ΓΕΡΜΑΝΟ. Η προσφορά[3] ισχύει μέχρι και τις 2 Νοεμβρίου αποκλειστικά για αγορά οικιακών μικροσυσκευών συνολικής τελικής αξίας, ανά συναλλαγή, 79€ και άνω, στα καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ ή στο germanos.gr.

Στον ΓΕΡΜΑΝΟ οι καταναλωτές θα βρουν μια μεγάλη γκάμα οικιακών μικροσυσκευών από κορυφαία brands, για να εξοπλίσουν το σπίτι τους. Από συσκευές για την κουζίνα και την καθαριότητα του σπιτιού, μέχρι συσκευές προσωπικής περιποίησης και υγιεινής.Αλλά και συσκευές που δημιουργούν το ιδανικό κλίμα και την κατάλληλη θερμοκρασία, εξοικονομώντας χρόνο και ενέργεια.

[1] Ισχύει ανώτατο όριο ποσού cashback 400€ ανά πελάτη. Όροι & Προϋποθέσεις στο www.germanos.gr / www.cosmote.gr & στο www.payzy.gr.

[2] Όλες οι τιμές είναι ενδεικτικές και συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. 24%. Ισχύουν έως 2/11 ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

[3] Ισχύει ανώτατο όριο ποσού cashback 200€ ανά πελάτη  Αναλυτικά οι όροι της ενέργειας στο www.germanos.gr & στο www.payzy.gr.

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
iatriko-ergastirio-new
ΥΓΕΙΑ

ΕΙΝΑΠ: «Όχι στην εμπορευματοποίηση των μεταμοσχεύσεων» –  Καταργούν τα δύο δημόσια εργαστήρια ιστοσυμβατότητας των νοσοκομείων «Ευαγγελισμός» και «Γ. Γεννηματάς»

dimitris-piatas-new
LIFESTYLE

Δημήτρης Πιατάς: «Κάνω μισό αιώνα καριέρα και αυτό είναι το πρώτο βραβείο που παίρνω» (Video)

theon
BUSINESS

Η THEON υπογράφει μακροπρόθεσμη συμφωνία-πλαίσιο προμήθειας με ευρωπαϊκό κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ, και λαμβάνει ανάθεση σύμβασης για θερμικές διόπτρες από ασιατική χώρα

alexis_tsipras_new_123
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τσίπρας για Άγνωστο Στρατιώτη: Κανείς δεν δικαιούται να μετατρέπει ένα Μνημείο ελευθερίας σε μνημείο καταστολής

trikala-astynomikoi
ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: 18χρονος δολοφόνησε την μητέρα του, πγίνοντάς την με μία πετσέτα – «Ελάτε να με συλλάβετε»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
fasoulis_matsouka
LIFESTYLE

Φασουλής για Ματσούκα: «Εγώ την έχω βγάλει στο θέατρο, εγώ την έχω κάνει αυτή την αμαρτία»

pos pliromi 998- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλλάζουν οι κανόνες συναλλαγών με POS και IRIS από τη 1η Νοεμβρίου

mploko_troxaia
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

«Βροχή» πέφτουν τα πρόστιμα των 150 ευρώ στους οδηγούς - Πού στήθηκαν τα νέα μπλόκα της Αθήνας

messaropoulou-verikios-new
MEDIA

Βερύκιος: «Ζήτησα συγγνώμη στην Τίνα Μεσσαροπούλου – Είμαι έτοιμος να βρεθώ εκτός»

akinita_big
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρευνα: Ενοικιαστές αναζητούν μικρά, φωτεινά και ανακαινισμένα ακίνητα, δεν αντέχουν τα υψηλά ενοίκια

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 21.10.2025 14:29
iatriko-ergastirio-new
ΥΓΕΙΑ

ΕΙΝΑΠ: «Όχι στην εμπορευματοποίηση των μεταμοσχεύσεων» –  Καταργούν τα δύο δημόσια εργαστήρια ιστοσυμβατότητας των νοσοκομείων «Ευαγγελισμός» και «Γ. Γεννηματάς»

dimitris-piatas-new
LIFESTYLE

Δημήτρης Πιατάς: «Κάνω μισό αιώνα καριέρα και αυτό είναι το πρώτο βραβείο που παίρνω» (Video)

theon
BUSINESS

Η THEON υπογράφει μακροπρόθεσμη συμφωνία-πλαίσιο προμήθειας με ευρωπαϊκό κράτος-μέλος του ΝΑΤΟ, και λαμβάνει ανάθεση σύμβασης για θερμικές διόπτρες από ασιατική χώρα

1 / 3