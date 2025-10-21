20% payzy cashback για αγορά τηλεοράσεων, projector και soundbar από την COSMOTE TELEKOM και τον ΓΕΡΜΑΝΟ

20% payzy cashback και στις οικιακές μικροσυσκευές από τον ΓΕΡΜΑΝΟ

20% επιστροφή της αξίας των αγορών τους σε ευρώ (cashback) κερδίζουν οι καταναλωτές που θα αποκτήσουν με κάρτα payzy, έξυπνες τηλεοράσεις, projector και soundbar στα καταστήματα της COSMOTE TELEKOM και ΓΕΡΜΑΝΟΣ σε όλη την Ελλάδα αλλά και στα cosmote.gr και germanos.gr. Η προσφορά ισχύει μέχρι και τις 2 Νοεμβρίου για αγορές συνολικής τελικής αξίας, ανά συναλλαγή, 399€ και άνω[1].

Οι καταναλωτές θα βρουν τηλεοράσεις από κορυφαίους κατασκευαστές, με προηγμένες λειτουργίες, φορητούς projector, ιδανικούς για ψυχαγωγία ή/και για επαγγελματικές παρουσιάσεις, καθώς και soundbar για εξαιρετική εμπειρία ήχου, για να αποκτήσουν ό,τι τους ταιριάζει με κάρτα payzy, κερδίζοντας 20% επιστροφή payzy cashback. Ενδεικτικά, θα βρουν:

Την LG QNED 4 K Smart TV 55” QNED80 με εξελιγμένο επεξεργαστή alpha 5 AI 4K Gen7 για βελτιστοποιημένη ποιότητα εικόνας και ήχου και προηγμένη μείωση φωτισμού, στα 499€ [2] και θα κερδίσουν επιστροφή 99,80€ payzy cashback. Επιπλέον, μπορούν να συνδυάσουν την τηλεόραση με το LG Soundbar Dolby Atmos S60T στα 299€ και να κερδίσουν επιπλέον επιστροφή 59,80€ payzy cashback.

Τη SAMSUNG OLED 4Κ Smart TV 55" S 90 D , με ισχυρό επεξεργαστή NQ4 AI Gen2 Processor και εξαιρετικό ήχο με Dolby Atmos, στα 899€ και θα κερδίσουν επιστροφή 179,80€ payzy cashback.

Τη SAMSUNG QLED 4K Smart TV 65" Q70D, με υποστήριξη Quantum HDR για εκπληκτική εικόνα, στα 799€ και θα κερδίσουν επιστροφή 159,80€ payzy cashback. Επιπλέον, μπορούν να συνδυάσουν την τηλεόραση με το SAMSUNG Soundbar HW-B650D στα 169€ και να κερδίσουν επιπλέον επιστροφή 33,80€ payzy cashback.

Τον SAMSUNG φορητό projector The FreeStyle 2 nd Gen , με συμπαγή κυλινδρικό σχεδιασμό με βάση, εύκολη φορητότητα και κορυφαίο ήχο 360 μοιρών, στα 549€ και θα κερδίσουν επιστροφή 109,80€ payzy cashback.

Τον XGiMi φορητό projector Halo+, με ανάλυση Full HD με μεγάλη αυτονομία μπαταρίας για έως και 2,5 ώρες προβολής με μία πλήρη φόρτιση, στα 729€ και θα κερδίσουν επιστροφή 145,80€ payzy cashback.

Αγορά οικιακών μικροσυσκευών στον ΓΕΡΜΑΝΟ με 20% payzy cashback

20% cashback κερδίζουν και οι καταναλωτές που θα αποκτήσουν με κάρτα payzy οικιακές μικροσυσκευές στον ΓΕΡΜΑΝΟ. Η προσφορά[3] ισχύει μέχρι και τις 2 Νοεμβρίου αποκλειστικά για αγορά οικιακών μικροσυσκευών συνολικής τελικής αξίας, ανά συναλλαγή, 79€ και άνω, στα καταστήματα ΓΕΡΜΑΝΟΣ ή στο germanos.gr.

Στον ΓΕΡΜΑΝΟ οι καταναλωτές θα βρουν μια μεγάλη γκάμα οικιακών μικροσυσκευών από κορυφαία brands, για να εξοπλίσουν το σπίτι τους. Από συσκευές για την κουζίνα και την καθαριότητα του σπιτιού, μέχρι συσκευές προσωπικής περιποίησης και υγιεινής.Αλλά και συσκευές που δημιουργούν το ιδανικό κλίμα και την κατάλληλη θερμοκρασία, εξοικονομώντας χρόνο και ενέργεια.

[1] Ισχύει ανώτατο όριο ποσού cashback 400€ ανά πελάτη. Όροι & Προϋποθέσεις στο www.germanos.gr / www.cosmote.gr & στο www.payzy.gr.

[2] Όλες οι τιμές είναι ενδεικτικές και συμπεριλαμβάνουν Φ.Π.Α. 24%. Ισχύουν έως 2/11 ή μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

[3] Ισχύει ανώτατο όριο ποσού cashback 200€ ανά πελάτη Αναλυτικά οι όροι της ενέργειας στο www.germanos.gr & στο www.payzy.gr.