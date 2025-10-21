Αλλαγή ώρας την Κυριακή 26 Οκτωβρίου: Μία ώρα πίσω οι δείκτες των ρολογιών

Την τελευταία Κυριακή του Οκτωβρίου, όπως κάθε χρόνο, τίθεται σε ισχύ η χειμερινή ώρα. Συγκεκριμένα, στις 04:00 τα ξημερώματα της Κυριακής 26 Οκτωβρίου 2025, οι δείκτες των ρολογιών θα πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα πίσω, δηλαδή στις 03:00.

Η αλλαγή ώρας εφαρμόζεται σε όλα τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στο πλαίσιο της κοινής ευρωπαϊκής πολιτικής για την εξοικονόμηση ενέργειας. Παρότι έχουν γίνει κατά καιρούς συζητήσεις για ενδεχόμενη κατάργηση του μέτρου, δεν έχει ληφθεί μέχρι σήμερα κάποια οριστική απόφαση.

Σε σχετική ανακοίνωσή του, το Υπουργείο Μεταφορών αναφέρει:

«Σας υπενθυμίζουμε ότι, την Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025, λήγει η εφαρμογή του μέτρου της θερινής ώρας, σύμφωνα με την Οδηγία 2000/84 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της Ε.Ε. Οι δείκτες των ρολογιών πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα πίσω, δηλαδή από 04:00 π.μ. σε 03:00 π.μ.».

