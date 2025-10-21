Ανήλικος απείλησε μαθητή με πιστόλι σε σχολείο της Ελευσίνας – Στο σπίτι του βρέθηκε οπλοστάσιο

Χειροπέδες πέρασαν οι Αρχές σε 17χρονο, που απείλησε με πιστόλι μαθητή σε σχολείο της Ελευσίνας.

Ο 17χρονος μαζί με άλλους τέσσερις νεαρούς, προσέγγισαν τον μαθητή στο προαύλιο του σχολείου.

Αφού τον έβρισαν και τον απείλησαν, ο 17χρονος του έδειξε το πιστόλι, που είχε κρυμμένο στο μπουφάν του.

Συνελήφθησαν οι γονείς του

Αστυνομικοί, που πραγματοποίησαν επιχείρηση στο σπίτι του, εντόπισαν ολόκληρο οπλοστάσιο, αποτελούμενο από πιστόλια, καραμπίνες, μαχαίρια. Στο πλαίσιο των ερευνών συνελήφθησαν και οι γονείς του 45 και 53 ετών.

5 καραμπίνες χωρίς την απαιτούμενη άδεια κατοχής,

αεροβόλο πιστόλι,

σιδερογροθιά,

στιλέτο,

σουγιάς,

2 μαχαίρια,

85 κυνηγετικά φυσίγγια,

κροτίδα καθώς και

πλήθος μεταλλικών σφαιριδίων.

