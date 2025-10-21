Καιρός: Κύμα κακοκαιρίας από την Τετάρτη – Πού θα σημειωθούν έντονα φαινόμενα, πόσο θα διαρκέσει

Αλλάζει προς το πιο φθινοπωρινό το σκηνικό του καιρού από τις πρώτες ώρες της Τετάρτης (22/10) έως και το πρωί της Πέμπτης (23/10) με βροχοπτώσεις και καταιγίδες που πρόκειται να πλήξουν μεγάλο μέρος της χώρας.

Τα φαινόμενα θα ξεκινήσουν από το Ιόνιο και την Ήπειρο ενώ, από το μεσημέρι της Τετάρτης (22/10) έως και τη νύχτα προς Πέμπτη (23/10), ο βροχερός καιρός θα επεκταθεί κυρίως στο νότιο Ιόνιο, στην Ήπειρο και στη δυτική Στερεά Ελλάδα.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας και μέχρι το πρωί της Πέμπτης (23/10), η κακοκαιρία θα μετατοπιστεί προς τη δυτική Στερεά και τα βόρεια και δυτικά τμήματα της Πελοποννήσου, όπου αναμένονται τα εντονότερα φαινόμενα.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει το meteo.gr, «σύμφωνα με τα έως τώρα διαθέσιμα στοιχεία, πιθανότητα ισχυρών κατά τόπους φαινομένων υπάρχει και για τα νησιά του ανατολικού Αιγαίου το μεσημέρι και το απόγευμα της Πέμπτης (23/10)».

Πάντως, με βάση τον Δείκτη Περιφερειακής Βροχόπτωσης (Regional Precipitation Index) που χρησιμοποιεί η μονάδα Meteo του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, το επεισόδιο της Τετάρτης (22/10) κατατάσσεται στην κατηγορία 3, δηλαδή χαρακτηρίζεται ως «σημαντικό». Ακόμα, στους χάρτες που συνοδεύουν την ανακοίνωση του meteo.gr, απεικονίζονται οι περιοχές όπου προβλέπονται υψηλές τιμές υετού και ισχυροί άνεμοι, τόσο για τις πρωινές ώρες όσο και για τις πρώτες βραδινές ώρες της Τετάρτης (22/10).

EMY: Η πρόγνωση για τον καιρό την Τετάρτη (22/10)

Στο Ιόνιο και στα δυτικά ηπειρωτικά αναμένονται αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους ισχυρές. Ακόμα, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα προβλέπονται νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα Δωδεκάνησα μεμονωμένες καταιγίδες. Επίσης, στην υπόλοιπη χώρα επίκεινται αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές με πρόσκαιρες τοπικές βροχές κυρίως στα ηπειρωτικά και στο βόρειο Αιγαίο.

Η ορατότητα, τις πρωινές και βραδινές ώρες της Τετάρτης (22/10), θα είναι τοπικά περιορισμένη. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή, σύμφωνα με την ΕΜΥ, θα φτάσει στα δυτικά και στα βόρεια τους 18 με 21 και κατά τόπους τους 22 βαθμούς Κελσίου, στις υπόλοιπες περιοχές τους 20 με 24 και τοπικά στα Δωδεκάνησα και στην Κρήτη τους 25 βαθμούς.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές με πιθανότητα πρόσκαιρων ασθενών βροχών.

Άνεμοι: Μεταβλητοί 3 και βαθμιαία νότιοι έως 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 23 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με πρόσκαιρες τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 14 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ – ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Νεφώσεις κατά διαστήματα αυξημένες με τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 09 έως 21 βαθμούς Κελσίου – Στη δυτική Μακεδονία 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ – ΗΠΕΙΡΟΣ – ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ – ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αυξημένες νεφώσεις με βροχές και σποραδικές καταιγίδες πιθανώς κατά τόπους ισχυρές.

Άνεμοι: Νότιοι-νοτιοανατολικοί 4 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 21 και κατά τόπους 22 βαθμούς Κελσίου – Στο εσωτερικό της Ηπείρου 3 με 4 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ – ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ – ΕΥΒΟΙΑ – ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές με πρόσκαιρες τοπικές βροχές.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 4 και στα ανατολικά και νότια τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 24 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ – ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Αραιές νεφώσεις παροδικά πιο πυκνές με πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών.

Άνεμοι: Νότιοι-νοτιοδυτικοί 3 με 4 και βαθμιαία τοπικά 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 16 έως 23 και στην Κρήτη έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Νεφώσεις με τοπικές βροχές και κυρίως στα Δωδεκάνησα μεμονωμένες καταιγίδες.

Άνεμοι: Από νότιες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 13 έως 22 και στα Δωδεκάνησα από 16 έως 24 με 25 βαθμούς Κελσίου.

Meteo: Πρόγνωση για την Τετάρτη (22/10)

Αρχικά αναμένονται βροχές και καταιγίδες, κατά τόπους ισχυρές, στο Ιόνιο και στην Ήπειρο. Επίσης, από το μεσημέρι της Τετάρτης (22/10), ισχυρά φαινόμενα επίκεινται κυρίως στο νότιο Ιόνιο, στην Ήπειρο και στη δυτική Στερεά. Τοπικές βροχές προβλέπονται, επίσης, στη Μακεδονία, στα Δωδεκάνησα και από το μεσημέρι στη Θεσσαλία, στην κεντρική Στερεά και στη νορειοδυτική Πελοπόννησο. Οι συγκεντρώσεις σκόνης στα δυτικά, νότια και ανατολικά τμήματα της χώρας θα είναι σχετικά αυξημένες.

Η θερμοκρασία στη δυτική Μακεδονία θα κυμανθεί από 10 έως 15 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη από 9 έως 21, στη Θεσσαλία από 12 έως 20, στην Ήπειρο από 11 έως 18, στη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 9 έως 24, στα νησιά του Ιονίου από 17 έως 20, στα νησιά του βόρειου και ανατολικού Αιγαίου από 12 έως 21, στις Κυκλάδες από 13 έως 23, στα Δωδεκάνησα από 19 έως 23 και στην Κρήτη από 14 έως 25.

Οι άνεμοι στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Επίσης, σύμφωνα με το meteo.gr, στο νότιο Αιγαίο οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτικές έως δυτικές διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ. Στο Ιόνιο, οι άνεμοι θα πνέουν από νότιες διευθύνσεις 3 έως 5 μποφόρ.

Στην Αττική αναμένονται νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν από νοτιοδυτικές διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο των Αθηνών θα κυμανθεί από 17 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

Τέλος, στον νομό Θεσσαλονίκης αναμένονται νεφώσεις με πρόσκαιρες, τοπικές βροχές. Οι άνεμοι θα πνέουν από μεταβαλλόμενες διευθύνσεις έως 3 μποφόρ. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης θα κυμανθεί από 15 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

