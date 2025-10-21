search
ΤΡΙΤΗ 21.10.2025 17:57
ΕΛΛΑΔΑ

21.10.2025 17:35

Σιβιτανίδειος: Εξωσχολικός χαστούκισε διευθύντρια ΕΠΑΛ και έβρισε καθηγητές

21.10.2025 17:35
sivitanideios kallithea 99- new

Επεισόδιο σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (21/10) στη Σιβιτανίδειο Σχολή στην Καλλιθέα.

Ένας εξωσχολικός, 21 ετών με καταγωγή από την Αλβανία, μπήκε στον χώρο της σχολής και επιτέθηκε σε καθηγητές που του ζήτησαν να φύγει.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 21χρονος φέρεται να χαστούκισε την διευθύντρια του ΕΠΑΛ που λειτουργεί στη Σιβιτανίδειο. Κλήθηκε η αστυνομία και  ο 21χρονος συνελήφθη για διατάραξη δημόσιας υπηρεσίας.

