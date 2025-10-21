Σιβιτανίδειος: Εξωσχολικός χαστούκισε διευθύντρια ΕΠΑΛ και έβρισε καθηγητές

Επεισόδιο σημειώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης (21/10) στη Σιβιτανίδειο Σχολή στην Καλλιθέα.



Ένας εξωσχολικός, 21 ετών με καταγωγή από την Αλβανία, μπήκε στον χώρο της σχολής και επιτέθηκε σε καθηγητές που του ζήτησαν να φύγει.



Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 21χρονος φέρεται να χαστούκισε την διευθύντρια του ΕΠΑΛ που λειτουργεί στη Σιβιτανίδειο. Κλήθηκε η αστυνομία και ο 21χρονος συνελήφθη για διατάραξη δημόσιας υπηρεσίας.

Διαβάστε επίσης:

Ο ΕΟΔΥ για την ευλογιά των προβάτων: Κίνδυνος για την κτηνοτροφία, όχι για τη δημόσια υγεία

Τρίκαλα: Σηκώθηκε από τον καναπέ, πήρε μία πετσέτα και έπνιξε τη μητέρα του – Λέει ότι του έκαναν μπούλινγκ

Φορτηγό «φράκαρε» επί δύο ώρες στην Καλλιδρομίου – Προκάλεσε φθορές σε οχήματα