search
ΤΡΙΤΗ 21.10.2025 16:35
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.10.2025 15:38

Φορτηγό «φράκαρε» επί δύο ώρες στην Καλλιδρομίου – Προκάλεσε φθορές σε οχήματα

21.10.2025 15:38
kallidromiou

Αναστάτωση επικράτησε στα Εξάρχεια, όταν φορτηγό «φράκαρε» στην Καλλιδρομίου.

Το φορτηγό έμεινε κολλημένο στο σημείο για τουλάχιστον 2 ώρες, προκαλώντας κυκλοφοριακή συμφόρηση. Ο οδηγός στην προσπάθεια του να διασχίσει τον δρόμο προκάλεσε ζημιές σε τουλάχιστον 9 οχήματα.

«Καθόμασταν εδώ στην Καλλιδρομίου. Ακούστηκε ένας χτύπος, ένας δεύτερος ένας τρίτος, μετά ένας πιο μεγάλος θόρυβος. Είναι ένα φορτηγό που έχει χτυπήσει εννιά αυτοκίνητα», δήλωσε κάτοικος της περιοχής και πρόσθεσε ότι κάλεσαν την αστυνομία και τους είπαν ότι δεν μπορούν να κάνουν κάτι.

«Βάλαμε την κορδέλα για να κλείσει η κίνηση», συνέχισε.

Διαβάστε επίσης

Η απάντηση της ΕΛ.ΑΣ. για τη μεταφορά της Βανδή με περιπολικό – «Οι αστυνομικοί ενήργησαν ως όφειλαν» (Video)

Τρίκαλα: 18χρονος δολοφόνησε την μητέρα του, πγίνοντάς την με μία πετσέτα – «Ελάτε να με συλλάβετε»

Η «μάχη» του Άγνωστου Στρατιώτη στη Βουλή: Παρέμβαση Μητσοτάκη, αντισυνταγματική η τροπολογία λέει η αντιπολίτευση, προς ονομαστική ψηφοφορία

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
rouketa-arma-russia
ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Εμπόδιο για την ειρήνη η Ευρώπη – Ετοιμάζεται για ένοπλη σύγκρουση, ενθαρρύνει το Κίεβο να συνεχίσει τον πόλεμο

trikala-astynomikoi
ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: Σηκώθηκε από τον καναπέ, πήρε μία πετσέτα και έπνιξε τη μητέρα του – Λέει ότι του έκαναν μπούλινγκ

xaritsis vouli 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρίτσης για τροπολογία για Άγνωστο Στρατιώτη: «Τολμήστε να την εφαρμόσετε και θα πέσετε από τη λαϊκή κατακραυγή»  

sarkozy 77- new
ΚΟΣΜΟΣ

Νικολά Σαρκοζί: Θα κάνει Χριστούγεννα εκτός φυλακής; Ποια η διαδικασία για το αίτημα αποφυλάκισης που υπέβαλε

agnostos-stratiotis-23
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μετωπική σύγκρουση για τον Άγνωστο Στρατιώτη – Ένσταση αντισυνταγματικότητας από αντιπολίτευση και σφοδρά πυρά στην κυβέρνηση – live

Δείτε όλες τις ειδήσεις
fasoulis_matsouka
LIFESTYLE

Φασουλής για Ματσούκα: «Εγώ την έχω βγάλει στο θέατρο, εγώ την έχω κάνει αυτή την αμαρτία»

mploko_troxaia
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

«Βροχή» πέφτουν τα πρόστιμα των 150 ευρώ στους οδηγούς - Πού στήθηκαν τα νέα μπλόκα της Αθήνας

pos pliromi 998- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλλάζουν οι κανόνες συναλλαγών με POS και IRIS από τη 1η Νοεμβρίου

messaropoulou-verikios-new
MEDIA

Βερύκιος: «Ζήτησα συγγνώμη στην Τίνα Μεσσαροπούλου – Είμαι έτοιμος να βρεθώ εκτός»

akinita_big
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρευνα: Ενοικιαστές αναζητούν μικρά, φωτεινά και ανακαινισμένα ακίνητα, δεν αντέχουν τα υψηλά ενοίκια

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 21.10.2025 16:35
rouketa-arma-russia
ΚΟΣΜΟΣ

Ρωσία: Εμπόδιο για την ειρήνη η Ευρώπη – Ετοιμάζεται για ένοπλη σύγκρουση, ενθαρρύνει το Κίεβο να συνεχίσει τον πόλεμο

trikala-astynomikoi
ΕΛΛΑΔΑ

Τρίκαλα: Σηκώθηκε από τον καναπέ, πήρε μία πετσέτα και έπνιξε τη μητέρα του – Λέει ότι του έκαναν μπούλινγκ

xaritsis vouli 77- new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Χαρίτσης για τροπολογία για Άγνωστο Στρατιώτη: «Τολμήστε να την εφαρμόσετε και θα πέσετε από τη λαϊκή κατακραυγή»  

1 / 3