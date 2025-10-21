Φορτηγό «φράκαρε» επί δύο ώρες στην Καλλιδρομίου – Προκάλεσε φθορές σε οχήματα

Αναστάτωση επικράτησε στα Εξάρχεια, όταν φορτηγό «φράκαρε» στην Καλλιδρομίου.

Το φορτηγό έμεινε κολλημένο στο σημείο για τουλάχιστον 2 ώρες, προκαλώντας κυκλοφοριακή συμφόρηση. Ο οδηγός στην προσπάθεια του να διασχίσει τον δρόμο προκάλεσε ζημιές σε τουλάχιστον 9 οχήματα.

«Καθόμασταν εδώ στην Καλλιδρομίου. Ακούστηκε ένας χτύπος, ένας δεύτερος ένας τρίτος, μετά ένας πιο μεγάλος θόρυβος. Είναι ένα φορτηγό που έχει χτυπήσει εννιά αυτοκίνητα», δήλωσε κάτοικος της περιοχής και πρόσθεσε ότι κάλεσαν την αστυνομία και τους είπαν ότι δεν μπορούν να κάνουν κάτι.

«Βάλαμε την κορδέλα για να κλείσει η κίνηση», συνέχισε.

