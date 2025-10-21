«Διπλωμάτης» Τραμπ σε Αυστραλό πρέσβη: «Ούτε εσύ μου αρέσεις και μάλλον ποτέ δεν θα μου αρέσεις»

Σε μια αμήχανη αλλά σύντομη στιγμή έντασης στον Λευκό Οίκο, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ απευθύνθηκε στον Αυστραλό πρέσβη Κέβιν Ραντ με την ατάκα: «Ούτε εσύ μου αρέσεις. Και μάλλον ποτέ δεν θα μου αρέσεις», προκαλώντας γέλια στην αίθουσα.

Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια κοινής εμφάνισης του Τραμπ με τον Αυστραλό πρωθυπουργό Άντονι Αλμπανέζι, μετά από ερώτηση δημοσιογράφου για παλαιότερες δηλώσεις του Ραντ, ο οποίος το 2021 είχε αποκαλέσει τον Τραμπ «χωριάτη ηλίθιο».

Ο Ραντ, πρέσβης των ΗΠΑ από τον Νοέμβριο του 2024, επιχείρησε να απολογηθεί επί τόπου, λέγοντας: «Πριν αναλάβω αυτή τη θέση, κύριε Πρόεδρε…», όμως ο Τραμπ τον διέκοψε λέγοντας το «ούτε κι εσύ μου αρέσεις» και προχώρησε στην επόμενη ερώτηση.

Μετά το τέλος της συνέντευξης, ο Ραντ φέρεται να προσέγγισε τον Τραμπ και να ζήτησε συγγνώμη ιδιωτικά.

Ο Ραντ έχει ήδη ανασκευάσει τις παλαιότερες δηλώσεις του και έχει αφαιρέσει επικριτικά σχόλια από τα social media.

Ο Τραμπ, γνωστός για τη δυσανεξία του στην κριτική, δεν φάνηκε να κρατά κακία και φέρεται να απάντησε: «Όλα συγχωρεμένα».

Παρά την τεταμένη στιγμή, η συνάντηση κύλησε σε θετικό κλίμα, με τον Τραμπ να επαινεί τον Αλμπανέζι, να στηρίζει την AUKUS και να υπογράφει συμφωνία $8,5 δισ. για σπάνιες γαίες.

