Ελληνοτουρκικά: «Δεν συζητάμε θέματα εθνικής κυριαρχίας», λέει ο Γεραπετρίτης στον Φιντάν

Ως προσπάθεια αποκλιμάκωσης των εντάσεων στα ελληνοτουρκικά, που το τελευταίο διάστημα φάνηκαν να παίρνουν την ανιούσα, αλλά και ως νέο μήνυμα προς την Τουρκία για το τι συζητά και τι όχι η Ελλάδα, θεωρείται η χθεσινή συνάντηση του Έλληνα ΥΠΕΞ, Γιώργου Γεραπετρίτη, με τον Τούρκο ομόλογό του, Χακάν Φιντάν, στο περιθώριο της συνόδου του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων της ΕΕ, που πραγματοποιήθηκε στο Λουξεμβούργο.

Διπλωματικές πηγές σημείωσαν μετά τη συνάντηση ότι ο Γ. Γεραπετρίτης επανέλαβε στον Χ. Φιντάν ότι η οριοθέτηση Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και υφαλοκρηπίδας είναι η μία και μόνη διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας, τονίζοντας, παράλληλα, ότι θέματα κυριαρχίας είναι εκτός συζήτησης. Όσον αφορά στο επίμαχο ζήτημα του επανεξοπλισμού της Ευρώπης και της συμμετοχής τρίτων χωρών (δηλαδή, και της Τουρκίας) σε προγράμματα χρηματοδοτούμενα από το δανειοδοτικό εργαλείο SAFE, o Έλληνας ΥΠΕΞ αναφέρθηκε στην πάγια θέση της Ελλάδας αναφορικά με την ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία και την προσήλωσή της στην οικοδόμηση μιας ισχυρότερης, πιο ανθεκτικής και στρατηγικά αυτόνομης Ευρώπης.

Παρά τη συνάντηση των επικεφαλής της διπλωματίας Ελλάδας και Τουρκίας, η Αθήνα παραμένει σε εγρήγορση – ειδικά για το ζήτημα του SAFE, καθώς αναγνωρίζεται ότι μεγάλες «δυνάμεις» της ΕΕ, όπως για παράδειγμα η Γερμανία – ο ΥΠΕΞ της οποίας πρόσφατα δήλωσε ότι «θεωρούμε την Τουρκία κομβικό στρατηγικό εταίρο στο πλαίσιο της Συμμαχίας του ΝΑΤΟ και είναι φυσικό οι αμυντικές μας βιομηχανίες να βρίσκονται σε στενή συνεργασία. Με ποιον άλλον να είμαστε σε συνεργασία, αν δεν είμαστε με τους εταίρους μας στο ΝΑΤΟ;» – θα ασκήσουν πιέσεις ή θα προχωρήσουν σε διμερείς συνεργασίες με τουρκικές αμυντικές εταιρείες.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις ίδιες διπλωματικές πηγές, ο Γ. Γεραπετρίτης ενημέρωσε τον Τούρκο ομόλογό του για την ελληνική πρόταση της συνάντησης πέντε παράκτιων χωρών της περιοχής – πολυμερές σχήμα 5Χ5 – και τόνισε πως η εγκαθίδρυση ενός τέτοιου σχήματος συνεργασίας καθίσταται χρήσιμη λόγω των μεγάλων γεωπολιτικών ανακατατάξεων παγκοσμίως, αν και ακόμα το συγκεκριμένο σχήμα ακόμα μοιάζει ασαφές, τόσο λόγω των χωρών που επιδιώκεται να συμμετάσχουν σε αυτό, όσο και σχετικά με το διεθνές δίκαιο (π.χ. Τουρκία και Ισραήλ δεν έχουν επικυρώσει τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το Δίκαιο της Θάλασσας).

Εν πάση περιπτώσει, σε αντίστοιχο «μήκος κύματος» με τον Γ. Γεραπετρίτη, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης, υπογράμμισε ότι «δεν πρόκειται ποτέ να βάλουμε στην οποιαδήποτε διαπραγμάτευση ούτε ζητήματα “κόκκινων” γραμμών ούτε διαχρονικές εθνικές θέσεις. Δεν πρόκειται να μετακινηθούμε ούτε μισό χιλιοστό από αυτή μας τη θέση. Ο καθένας μπορεί να λέει ό,τι θέλει, αλλά εμείς είμαστε ένα Κράτος, ένα κυρίαρχο Κράτος, όπου υπερασπιζόμαστε τα συμφέροντά μας. Δεν υποχωρούμε, ούτε κατ’ ελάχιστο, από τις “κόκκινες” γραμμές μας και σεβόμαστε το Διεθνές Δίκαιο».

Παράλληλα, εγκάλεσε την αντιπολίτευση για το ζήτημα της συμμετοχής της Τουρκίας στο SAFE, λέγοντας ότι «όταν είχε πει ο πρωθυπουργός κάποια πράγματα για το SAFE και για την επιτυχία της Ελλάδας να μπορεί να περνάει και από το δικό μας χέρι η οποιαδήποτε έγκριση, δηλαδή να απαιτείται ομοφωνία, αυτό το είχε αμφισβητήσει η αντιπολίτευση και το ΠΑΣΟΚ και πολλά άλλα κόμματα της αντιπολίτευσης. Φαίνεται ότι μέσα από αυτές τις δηλώσεις του κ. Φιντάν, στις οποίες απάντησε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών, τελικά αυτό το οποίο είχαμε πει ήταν για άλλη μια φορά η αλήθεια και αυτό που έλεγε αντιπολίτευση ήταν ψέμα».

Μέσα σε όλα, αξίζει να σημειωθεί ότι σύμφωνα με πληροφορίες, ο καθηγητής Διεθνούς Πολιτικής στο ΔΠΘ, Σωτήρης Σέρμπος, ετοιμάζεται να ενταχθεί στο επιτελείο του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, σε θέση διπλωματικού συμβούλου – θέση που στο παρελθόν είχε υπηρετήσει στο πλευρό του προέδρου του ΠΑΣΟΚ, Νίκου Ανδρουλάκη. Η εξέλιξη αυτή θεωρείται σημαντική, καθώς ο Σ. Σέρμπος έχει πλειστάκις τοποθετηθεί δημοσίως για τα ελληνοτουρκικά, σημειώνοντας – ενδεικτικά – ότι «η ΕΕ κάνει άνοιγμα στην Τουρκία, το βασικό είναι σε ποιο βαθμό μπορεί η Ελλάδα να διαπραγματευθεί σε αυτό το άνοιγμα να είναι συνιδιοκτήτης, το οποίο πρακτικά σημαίνει να εισαχθούν μια σειρά από πρόνοιες και δικλείδες ασφαλείας, ειδική σχέση ΕΕ- Τουρκίας με σφραγίδα Βρυξελλών, για να κουμπώσουν κάπου και τα ελληνοτουρκικά».

