Η αιχμή Μητσοτάκη για τον Τσίπρα

Με μια αιχμηρή παρατήρηση προς τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σωκράτη Φάμελλο, συνόδευσε την απάντησή του προς τον Νίκο Ανδρουλάκη ο πρώθυπουργός.

Σχολιάζοντας αντιδράσεις από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ για την απουσία του υπουργού Άμυνας, Νίκου Δένδια, από τη συζήτηση στη Βουλή, ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε χαρακτηριστικά ότι «το ποιος έχει αγωνία για αυτούς που λείπουν, συγγνώμη κ. Φάμελλε, αλλά μην ξύνεστε στην γκλίτσα του τσοπάνη. Άλλοι έχουν αγωνία για τον δραπέτη της Βουλής, ο οποίος έφυγε από το Κοινοβούλιο και τώρα κάνει πολιτική με αναρτήσεις», προφανώς αναφερόμενος στον Αλέξη Τσίπρα.

Διαβάστε επίσης:

Νικήτας Κακλαμάνης για τα περί αντιθεσμικών παρεμβάσεων που κατήγγειλε ο Βελόπουλος: «Ρόλος μου να ενώνω και όχι να διχάζω»

Ζωή κατά Ντόρας για «τα καντηλάκια του ΙΚΕΑ» – «Φόρος μνήμης και τιμής στα παιδιά που “σκότωσε” η κυβέρνηση»

Νέες ευχαριστίες Γεωργιάδη στον Καρανίκα: «Είχα πέσει εντελώς έξω»