Νέες ευχαριστίες Γεωργιάδη στον Καρανίκα: «Είχα πέσει εντελώς έξω»

Στις αρχές του μήνα ο Νίκος Καρανίκας έκανε μια ανάρτηση στο Facebook για το 1566, τον ενιαίο αριθμό για τις Υπηρεσίες Υγείας, γράφοντας ότι «η ανάρτηση μου δεν θα ευχαριστήσει ούτε θα χαϊδέψει τα φανατικά μυαλά της αυτοαναφορικής δογματικής αριστεράς. Το 1566 είναι αριθμός τηλεφώνου, είναι για την υγεια μας, είναι δωρεάν, υπηρετεί τον λαό & άρχισε να λειτουργεί από προχθές».

Ο ίδιος αναρωτήθηκε «γιατί αυτό το λαϊκό μέτρο δεν έγινε τόσα χρόνια; Έψαξα να δω αν υπήρχε σε κάποια μας δέσμευση από κάποιο μνημόνιο αλλά δεν κατάλαβα κάτι τέτοιο. […] Τελικά ο 1566 ήρθε απο τον δεξιό Άδωνι που τον κατηγορεί ο κάθε αριστερός και δεν ήρθε από τα αριστερά. Μπέρδεμα ιδεολογικό».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης – έστω και με κάποια καθυστέρηση – ανακάλυψε την ανάρτηση και έσπευσε να πει… τα καλύτερα για τον Ν. Καρανίκα: «Έχω πει εδώ και χρόνια, ότι για τον άνθρωπο αυτό είχα πέσει εντελώς έξω. Τελικά ήταν μάλλον από τους πιο ικανούς και έντιμους συνεργάτες του Α.Τσίπρα, απολαμβάνω πάντα τις συζητήσεις μαζί του και τις ιδεολογικές μας διαφωνίες, διότι έχει πάντα επιχειρήματα και καλοπροαίρετη διάθεση, πράγμα σπάνιο για έναν Αριστερό».

Αυτή η φιλία φαίνεται ότι θα πάει μακριά…

