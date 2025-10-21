Κάποιοι στο ΠΑΣΟΚ επιμένουν να γλυκοκοιτάζουν προς τον Μητσοτάκη – Η περίπτωση Μεϊμάρογλου

Και ενώ το ΠΑΣΟΚ προσπαθεί να κάνει «σκληρή» αντιπολίτευση και να εκφράσει το διάχυτο αίσθημα καταδίκης της κυβέρνησης από το τουλάχιστον 70% της ελληνικής κοινωνίας, κάποιοι υποσκάπτουν, συνειδητά προφανώς, αυτή το εγχείρημα.

Δεν μπορούν μάλλον να φανταστούν το ΠΑΣΟΚ να… χτυπάει τον αγαπημένο τους Κυριάκο Μητσοτάκη – βλέπετε η μάστιγα των Kyriakistas ταλαιπωρεί ακόμα το Κίνημα.

Τελευταίο παράδειγμα είναι ο Γιάννης Μεϊμάρογλου, εκ της δεξιάς «μεταρρυθμιστικής» πτέρυγας του ΠΑΣΟΚ και μέλος του καταργηθέντος πολιτικού συμβουλίου, ο οποίος γράφει στην AV το εξής:

«Σε περίπτωση που υποψιαστούν (σημείωση: οι ψηφοφόροι) ότι η ενδεχόμενη πρωτιά του ΠΑΣΟΚ θα ξαναβάλει στο παιχνίδι της εξουσίας τον Τσίπρα, την Κωνσταντοπούλου, τον Βαρουφάκη κλπ. δεν θα διακινδυνεύσουν να βάλουν με τη ψήφο τους τη χώρα σε νέες περιπέτειες, με συνέπεια το ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ να βρεθεί πολλές ψήφους πίσω από τη Νέα Δημοκρατία. Θα χαθεί μια ακόμα ευκαιρία για τη δημοκρατική παράταξη».

Ο Μεϊμάρογλου δεν θέλει συνεργασία με τους εξ αριστερών γείτονες. Ως εδώ καλά, είναι μία άποψη συζητήσιμη προφανώς.

Αλλά «ξεχνά» να συμπληρώσει το αντίστοιχο και για τη ΝΔ: Ότι δηλαδή αν οι ψηφοφόροι υποψιαστούν πως το ΠΑΣΟΚ πάει στην αγκαλιά του Μητσοτάκη, τότε θα πάνε είτε κατευθείαν στον Μητσοτάκη, είτε σε άλλες πολιτείες, αυθεντικά αντικυβερνητικές. Και τότε δεν θα χαθεί «μία ακόμα ευκαιρία για την προοδευτική παράταξη», αλλά το ίδιο το ΠΑΣΟΚ.

Είναι προφανές ότι ο Μεϊμάρογλου και αυτή η πτέρυγα του ΠΑΣΟΚ γοητεύονται από μία συγκυβέρνηση με τον Μητσοτάκη. Σε τέτοια θέματα λοιπόν είναι καλό και επιβεβλημένο να αποφασίζει το συνέδριο του κόμματος. Για να μην λέει ο καθένας το κοντό του και το κοντύτερο, η δημοκρατία στα κόμματα δίνει τη λύση. Και δείχνει κατεύθυνση.

