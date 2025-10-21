«Αιχμές» για τους «απόντες» της ΝΔ

Μια ενδιαφέρουσα συζήτηση εκτυλίσσεται εδώ και κάμποσο καιρό στο εσωτερικό της κυβέρνησης και της ΝΔ και αφορά στην ενεργή παρουσία υπουργών, βουλευτών και λοιπών στελεχών στο προσκήνιο, για την υποστήριξη του κυβερνητικού έργου.

Και εξηγούμαστε: υπάρχουν κάποια στελέχη τα οποία αισθάνονται ότι κάποιοι μέσα στην κυβέρνηση και το κόμμα δεν «βγαίνουν μπροστά» να υπερασπιστούν το κυβερνητικό έργο, να συγκρουστούν με την αντιπολίτευση και να βοηθήσουν στην – δύσκολη – προσπάθεια επανασυσπείρωσης των ψηφοφόρων, οι οποίοι έχουν σκορπίσει εδώ κι εκεί.

Τα στελέχη αυτά λένε ότι δεν γίνεται να σηκώνουν μόνο συγκεκριμένα άτομα το βάρος της επικοινωνιακής στήριξης της κυβέρνησης και κάποιοι άλλοι ή να… κρατούν αποστάσεις ασφαλείας ή να περιορίζονται στα απολύτως τυπικά καθήκοντά τους, σε μια φάση που το κόμμα μοιάζει να έχει «βαλτώσει» δημοσκοπικά.

Μάλιστα, εις εξ αυτών σημείωσε στη στήλη ότι «δεν γίνεται μόνο κάποιοι λίγοι να “τρώμε ξύλο” καθημερινά και άλλοι να κάνουν “αφ’ υψηλού” πολιτική, πρέπει όλοι να βάλουν πλάτη». Μάλιστα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τα παράπονα έχουν φθάσει και ως το Μαξίμου. Τώρα, το αν και πότε θα υπάρξουν εξελίξεις, μένει να φανεί.

Πάντως, πρέπει να σημειωθεί ότι οι πληροφορίες αναφέρουν ότι με το έμπα του 2026 ο πρωθυπουργός θα προβεί σε «διορθωτικές κινήσεις» στο κυβερνητικό σχήμα, προκειμένου να φτιάξει «προεκλογικό Υπουργικό Συμβούλιο», οπότε εκεί θα φανούν και οι αξιολογήσεις του.

