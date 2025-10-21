search
ΤΡΙΤΗ 21.10.2025 10:53
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.10.2025 09:31

«Αιχμές» για τους «απόντες» της ΝΔ

21.10.2025 09:31
maximou_2602_1460-820_new

Μια ενδιαφέρουσα συζήτηση εκτυλίσσεται εδώ και κάμποσο καιρό στο εσωτερικό της κυβέρνησης και της ΝΔ και αφορά στην ενεργή παρουσία υπουργών, βουλευτών και λοιπών στελεχών στο προσκήνιο, για την υποστήριξη του κυβερνητικού έργου.

Και εξηγούμαστε: υπάρχουν κάποια στελέχη τα οποία αισθάνονται ότι κάποιοι μέσα στην κυβέρνηση και το κόμμα δεν «βγαίνουν μπροστά» να υπερασπιστούν το κυβερνητικό έργο, να συγκρουστούν με την αντιπολίτευση και να βοηθήσουν στην – δύσκολη – προσπάθεια επανασυσπείρωσης των ψηφοφόρων, οι οποίοι έχουν σκορπίσει εδώ κι εκεί.

Τα στελέχη αυτά λένε ότι δεν γίνεται να σηκώνουν μόνο συγκεκριμένα άτομα το βάρος της επικοινωνιακής στήριξης της κυβέρνησης και κάποιοι άλλοι ή να… κρατούν αποστάσεις ασφαλείας ή να περιορίζονται στα απολύτως τυπικά καθήκοντά τους, σε μια φάση που το κόμμα μοιάζει να έχει «βαλτώσει» δημοσκοπικά.

Μάλιστα, εις εξ αυτών σημείωσε στη στήλη ότι «δεν γίνεται μόνο κάποιοι λίγοι να “τρώμε ξύλο” καθημερινά και άλλοι να κάνουν “αφ’ υψηλού” πολιτική, πρέπει όλοι να βάλουν πλάτη». Μάλιστα, οι πληροφορίες αναφέρουν ότι τα παράπονα έχουν φθάσει και ως το Μαξίμου. Τώρα, το αν και πότε θα υπάρξουν εξελίξεις, μένει να φανεί.

Πάντως, πρέπει να σημειωθεί ότι οι πληροφορίες αναφέρουν ότι με το έμπα του 2026 ο πρωθυπουργός θα προβεί σε «διορθωτικές κινήσεις» στο κυβερνητικό σχήμα, προκειμένου να φτιάξει «προεκλογικό Υπουργικό Συμβούλιο», οπότε εκεί θα φανούν και οι αξιολογήσεις του.

Διαβάστε επίσης

Κάποιοι στο ΠΑΣΟΚ επιμένουν να γλυκοκοιτάζουν προς τον Μητσοτάκη – Η περίπτωση Μεϊμάρογλου

Το παζάρι Μαξίμου – Δένδια έφερε ιδιωτική εταιρία αντί για φαντάρους στον Άγνωστο Στρατιώτη

Μηνύματα Χαρίτση σε Τσακαλώτο αλλά και Τσίπρα: «Όχι» στην παρελθοντολογία με όρους αυτοδικαίωσης

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
marina-stavraki-new
LIFESTYLE

Μαρίνα Σταυράκη: «Τα παιδιά στο σχολείο με θαυμάζουν ως καθηγήτρια – Έχω σκηνές λατρείας» (Video)

marinakis_doukas_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τέμπη: Απάντηση Δούκα σε Μαρινάκη για τον Άγνωστο Στρατιώτη – «Μέχρι τέλους»

thilasmos
ΥΓΕΙΑ

Οι γυναίκες που έχουν θηλάσει έχουν μεγαλύτερα ποσοστά προστασίας κατά του καρκίνου του μαστού

vouli-olomeleia
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη: Με ένσταση αντισυνταγματικότητας και ονομαστική ψηφοφορία η μάχη στη Βουλή

floridis_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Νέο παραλήρημα Φλωρίδη με επίθεση κατά Ρούτσι: Η Δικαιοσύνη εκβιάστηκε – Ξεκίνησε απεργία πείνας χωρίς να έχει υποβάλει αίτημα (video)

Δείτε όλες τις ειδήσεις
fasoulis_matsouka
LIFESTYLE

Φασουλής για Ματσούκα: «Εγώ την έχω βγάλει στο θέατρο, εγώ την έχω κάνει αυτή την αμαρτία»

mploko_troxaia
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

«Βροχή» πέφτουν τα πρόστιμα των 150 ευρώ στους οδηγούς - Πού στήθηκαν τα νέα μπλόκα της Αθήνας

pos pliromi 998- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλλάζουν οι κανόνες συναλλαγών με POS και IRIS από τη 1η Νοεμβρίου

messaropoulou-verikios-new
MEDIA

Βερύκιος: «Ζήτησα συγγνώμη στην Τίνα Μεσσαροπούλου – Είμαι έτοιμος να βρεθώ εκτός»

akinita_big
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρευνα: Ενοικιαστές αναζητούν μικρά, φωτεινά και ανακαινισμένα ακίνητα, δεν αντέχουν τα υψηλά ενοίκια

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 21.10.2025 10:53
marina-stavraki-new
LIFESTYLE

Μαρίνα Σταυράκη: «Τα παιδιά στο σχολείο με θαυμάζουν ως καθηγήτρια – Έχω σκηνές λατρείας» (Video)

marinakis_doukas_new
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τέμπη: Απάντηση Δούκα σε Μαρινάκη για τον Άγνωστο Στρατιώτη – «Μέχρι τέλους»

thilasmos
ΥΓΕΙΑ

Οι γυναίκες που έχουν θηλάσει έχουν μεγαλύτερα ποσοστά προστασίας κατά του καρκίνου του μαστού

1 / 3