Κουτσούμπας για Άγνωστο Στρατιώτη: Απόπειρα αποπροσανατολισμού από την κυβέρνηση

Ως απόπειρα αποπροσανατολισμού από φλέγοντα ζητήματα που βάζουν στη γωνία την κυβέρνηση και επαναπατρισμού ψηφοφόρων που κινούνται στα δεξιά της ΝΔ «διαβάζει» ο Δημήτρης Κουτσούμπας την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη.

«Ανοίγετε μόνοι σας ένα ζήτημα από το πουθενά, επιχειρείτε να διχάσετε και να αποπροσανατολίσετε από άλλα ζητήματα που είστε στρυμωγμένοι όπως 13ωρο, το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το έγκλημα των Τεμπών ή η πορεία των ελληνοτουρκικών και να κλείσετε το μάτι σε ένα ακροατήριο στα δεξιά σας γιατί εκεί εντοπίζετε μεγαλύτερες απώλειες», είπε ο γενικός γραμματέας του ΚΚΕ παρεμβαίνοντας στη συζήτηση στη Βουλή.

Ο κ. Κουτσούμπας επεσήμανε ότι η ρύθμιση θα μείνει στα χαρτιά και απευθυνόμενος στην κυβέρνηση, διερωτήθηκε: «Που επιτρέπετε τελικά στο λαό να διαδηλώνει; Να πάρει τα όρη και τα βουνά; Οι διαδηλώσεις δεν είναι συναυλίες, έχουν περιεχόμενο, στόχους και αιτήματα, δεν ξέρετε ότι γίνονται μπροστά στη βουλή γιατί εδώ ψηφίζονται οι αντιλαϊκοί νόμοι σας», είπε.

Σύμφωνα με το ΚΚΕ το πρόβλημα της κυβέρνηση δεν είναι η διαφύλαξη του μνημείου αλλά η λαϊκή διαμαρτυρία. «Δεν σας ενοχλούν οι μπογιές και τα καντηλάκια για τα θύματα, δεν είναι μπογιές αλλά ονόματα νεκρών παιδιών, δεν είναι καντηλάκια αλλά λάμψη για δικαίωση», είπε και πρόσθεσε ότι δεν είναι τουριστικό τοπόσημο για να βγάζουν selfies οι τουρίστες.

