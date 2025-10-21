Νέο παραλήρημα Φλωρίδη με επίθεση κατά Ρούτσι: Η Δικαιοσύνη εκβιάστηκε – Ξεκίνησε απεργία πείνας χωρίς να έχει υποβάλει αίτημα (video)

Εκ νέου επίθεση στον Πάνο Ρούτσι για τη νικηφόρα απεργία πείνας στο Σύνταγμα, μπροστά από το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη, εξαπέλυσε το πρωί της Τρίτης (21/10) ο Γιώργος Φλωρίδης.

«Η Δικαιοσύνη βρέθηκε αντιμέτωπη με έναν εκβιασμό, καθώς ξεκίνησε μια ακραία διαμαρτυρία χωρίς να έχει προηγηθεί αίτημα», δήλωσε μιλώντας στην ΕΡΤ ο υπουργός Δικαιοσύνης.

«Όσοι υποκίνησαν την απεργία πείνας επιχείρησαν να εκβιάσουν τη Δικαιοσύνη ώστε να ξανανοίξει η ανάκριση», πρόσθεσε κατονομάζοντας τη Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Η Δικαιοσύνη προσπάθησε να βρει λύση χωρίς να παραβιάσει τη διαδικασία — ικανοποίησε το αίτημα του ανθρώπου και οδήγησε την υπόθεση στη δίκη της 23ης Μαρτίου», πρόσθεσε.

Ερωτηθείς για την εκταφή των θυμάτων της τραγωδίας, ο υπουργός Δικαιοσύνης ανέφερε ότι δεν έχουν προχωρήσει οι σχετικές διαδικασίες, καθώς «εκκρεμούν αιτήματα των ενδιαφερομένων, όπως της κυρίας Κωνσταντοπούλου, για διορισμό τεχνικού συμβούλου».

Παράλληλα, σχετικά με τoν τόπο διεξαγωγής της δίκης για τα Τέμπη, ο Γιώργος Φλωρίδης υπογράμμισε ότι η επιλογή της Λάρισας και του συγκεκριμένου χώρου ήταν αναγκαστική και οργανωμένη από νωρίς, προκειμένου η δίκη να μπορέσει να διεξαχθεί χωρίς καθυστερήσεις.

«Τέτοιος χώρος δεν υπάρχει ούτε καν στην Αθήνα. Ξεκινήσαμε από το μηδέν, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας, τις δικαστικές αρχές και την αστυνομία. Το κτίριο ανακαινίστηκε και εξοπλίστηκε πλήρως, με σύγχρονο ηλεκτρονικό σύστημα», τόνισε ο υπουργός.

Όπως εξήγησε, στην κύρια αίθουσα θα βρίσκονται οι δικαστές, οι κατηγορούμενοι και περίπου 200–250 δικηγόροι, ενώ παραπλεύρως έχουν προβλεφθεί χώροι για το κοινό, τους δημοσιογράφους, την αστυνομία και τη διάσκεψη των δικαστών.

Αναφορικά με την απουσία πολιτικών προσώπων από τη λίστα των κατηγορουμένων, ο Γιώργος Φλωρίδης ξεκαθάρισε ότι αυτό προβλέπεται από το Σύνταγμα.

«Τα πολιτικά πρόσωπα εξετάζονται από τη Βουλή και, αν προκύψει παραπομπή, δικάζονται από το Ανώτατο Ειδικό Δικαστήριο. Δεν μπορούν να δικαστούν με τη συνήθη διαδικασία», εξήγησε, προσθέτοντας ότι, εφόσον παραπεμφθούν, θα υπάρξει ξεχωριστή δίκη για τον πρώην υπουργό Μεταφορών Κώστα Καραμανλή και τον υφυπουργό Χρήστο Τριαντόπουλο.

«Συστηματική υπονόμευση της δικαιοσύνης»

Ερωτηθείς για τα ευρήματα των δημοσκοπήσεων που δείχνουν χαμηλά ποσοστά εμπιστοσύνης των πολιτών στη Δικαιοσύνη, ο Γιώργος Φλωρίδης απέδωσε την εικόνα αυτή σε «συστηματική υπονόμευση που οργανώθηκε τα τελευταία δυόμιση χρόνια γύρω από την τραγωδία των Τεμπών».

Όπως ανέφερε, «ο κόσμος οδηγήθηκε να πιστέψει ένα τεράστιο ψέμα, ότι υπήρχε παράνομο φορτίο που εξερράγη και προκάλεσε τον θάνατο επιβατών. Αυτή η συνωμοσία, που αποδείχτηκε ψευδής, χτύπησε τη Δικαιοσύνη».

«Ενωτική» η κυβερνητική πρωτοβουλία για τον Άγνωστο Στρατιώτη

Παράλληλα, ο Γιώργος Φλωρίδης τοποθετήθηκε και για την τροπολογία που αναμένεται να ψηφιστεί σήμερα (21/10) στη Βουλή για το μνημείο του Άγνωστου Στρατιώτη.

Χαρακτήρισε την κυβερνητική πρωτοβουλία «πρωτίστως ενωτική», σημειώνοντας ότι στόχος της είναι «να προστατευθεί το υπέρτατο μνημείο του έθνους μας, όπου τιμάται η εθνική μνήμη και οι αγώνες του ελληνικού λαού».

Όπως είπε, «εκεί αποδίδουμε τιμές στους νεκρούς μας και δεν μπορεί να υπάρξει διχασμός γύρω από ένα τέτοιο σημείο».

Αναφερόμενος στις αντιδράσεις των κομμάτων της αντιπολίτευσης, ο υπουργός εξέφρασε έκπληξη για το γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ δεν προτίθενται να υπερψηφίσουν την τροπολογία.

«Δεν μπορεί να διχάζει το εθνικό μνημείο. Είναι χώρος ιερός και δεν προσφέρεται για πολιτικοκοινωνικές διαμαρτυρίες. Υπάρχουν άλλοι χώροι, λίγα μέτρα πιο πέρα, όπως η πλατεία Συντάγματος», είπε χαρακτηριστικά.

Απαντώντας στις αιτιάσεις ότι η ρύθμιση περιορίζει το δικαίωμα του συνέρχεσθαι, υπογράμμισε πως «ουδείς απαγορεύει τις συναθροίσεις — απλώς το έθνος έχει υποχρέωση να προστατεύει τη μνήμη των αγώνων του».

Σε ερώτηση γιατί η κυβέρνηση προχωρά τώρα στην ψήφιση του μέτρου, ο Γιώργος Φλωρίδης απάντησε ότι «κάποια πράγματα ωριμάζουν στον χρόνο», προσθέτοντας ότι η απόφαση δεν συνδέεται με την πρόσφατη απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι.

«Η ταχύτητα απονομής της Δικαιοσύνης βελτιώνεται»

Τέλος, μεταξύ άλλων, ο Γιώργος Φλωρίδης μίλησε και για την προσπάθεια επιτάχυνσης της απονομής δικαιοσύνης στη χώρα, με τις αλλαγές που εφαρμόζονται ήδη στα δικαστήρια και θα κορυφωθούν ως το 2026.

«Η Ελλάδα κερδίζει σταδιακά το στοίχημα της ταχύτερης απονομής της Δικαιοσύνης», τόνισε ο υπουργός.

«Κερδίζεται», είπε χαρακτηριστικά, εξηγώντας ότι η ενοποίηση του πρώτου βαθμού δικαιοδοσίας και η κατάργηση των ειρηνοδικείων «απελευθέρωσαν περίπου χίλιους δικαστές, που πλέον ενισχύουν τα πρωτοδικεία». Όπως ανέφερε, το Πρωτοδικείο Αθηνών διπλασίασε τον αριθμό των υπηρετούντων δικαστών — από 400 σε 745 — ενώ η απόδοση «ξεπερνά πλέον τις νέες υποθέσεις που εισέρχονται».

Ο υπουργός επισήμανε ότι μέσα στη φετινή δικαστική χρονιά αναμένεται να εκκαθαριστούν περίπου 15.000 υποθέσεις που εκκρεμούν από προηγούμενες χρονιές. Στόχος, όπως είπε, είναι από την 1η Ιανουαρίου 2026 οι υποθέσεις να προσδιορίζονται μέσα σε έξι μήνες, αντί για τέσσερα χρόνια όπως συνέβαινε μέχρι σήμερα.

Διαβάστε επίσης:

Τσίπρας και Σαμαράς αναδιαμορφώνουν τις ισορροπίες στην Κεντροαριστερά και την Κεντροδεξιά

Αφιέρωμα του Politico στην Μαρία Καρυστιανού: Οι Έλληνες αναζητούν έναν πολιτικό σωτήρα στη θλιμμένη μητέρα

Άρθρο Μητσοτάκη στους Financial Times: Πέντε χρυσοί κανόνες για την πράσινη μετάβαση της Ευρώπης