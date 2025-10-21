Ο Δένδιας πήγε… απέναντι

Ηχηρή ήταν η απουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια από τη Βουλή, στη συζήτηση για την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων από την αντιπολίτευση.

Ωστόσο, με δήλωσή του διαφοροποιήθηκε από την επίσημη κυβερνητική θέση, αφήνοντας σαφείς αιχμές.

Λίγη ώρα μετά τη δήλωσή του για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη ο Νίκος Δένδιας, μετέβη σε κεντρικό ξενοδοχείο επί της πλατείας Συντάγματος.

Κατά την είσοδό του στο ξενοδοχείο -όπου πραγματοποιήθηκε εκδήλωση των Ενόπλων Δυνάμεων για το στρατιωτικό ημερολόγιο της περιόδου 1940-41, ο υπουργός ερωτήθηκε αν θα στηρίξει την τροπολογία δίχως να απαντήσει.

Σιγήν ιχθύος…

Διαβάστε επίσης:

Marc: Πόσοι θα ψήφιζαν Καρυστιανού, Τσίπρα, Σαμαρά – «Eξαφανίζουν» ΣΥΡΙΖΑ, Ζωή και Βελόπουλο

Η αιχμή Μητσοτάκη για τον Τσίπρα

Ζωή κατά Ντόρας για «τα καντηλάκια του ΙΚΕΑ» – «Φόρος μνήμης και τιμής στα παιδιά που “σκότωσε” η κυβέρνηση»