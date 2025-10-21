search
ΤΡΙΤΗ 21.10.2025 23:01
search
MENU CLOSE
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.10.2025 21:01

Ο Δένδιας πήγε… απέναντι

21.10.2025 21:01
dendias xenodoxeio 99- new

Ηχηρή ήταν η απουσία του υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια από τη Βουλή, στη συζήτηση για την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη που προκάλεσε θύελλα αντιδράσεων από την αντιπολίτευση.

Ωστόσο, με δήλωσή του διαφοροποιήθηκε από την επίσημη κυβερνητική θέση, αφήνοντας σαφείς αιχμές.

Λίγη ώρα μετά τη δήλωσή του για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη ο Νίκος Δένδιας, μετέβη σε κεντρικό ξενοδοχείο επί της πλατείας Συντάγματος.

Κατά την είσοδό του στο ξενοδοχείο -όπου πραγματοποιήθηκε εκδήλωση των Ενόπλων Δυνάμεων για το στρατιωτικό ημερολόγιο της περιόδου 1940-41, ο υπουργός ερωτήθηκε αν θα στηρίξει την τροπολογία δίχως να απαντήσει.

Σιγήν ιχθύος…

Διαβάστε επίσης:

Marc: Πόσοι θα ψήφιζαν Καρυστιανού, Τσίπρα, Σαμαρά – «Eξαφανίζουν» ΣΥΡΙΖΑ, Ζωή και Βελόπουλο

Η αιχμή Μητσοτάκη για τον Τσίπρα

Ζωή κατά Ντόρας για «τα καντηλάκια του ΙΚΕΑ» – «Φόρος μνήμης και τιμής στα παιδιά που “σκότωσε” η κυβέρνηση»

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trumo rutte
ΚΟΣΜΟΣ

Ξανά στην Ουάσινγκτον ο Ρούτε για συνάντηση με τον Τραμπ

savvopoulos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με θλίψη αποχαιρετά τον Σαββόπουλο ο πολιτικός κόσμος

broadway
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Οι μουσικοί του Μπροντγουέι απειλούν με απεργία

dionysis-savvopoulos
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Θλίψη για τον θάνατο του Διονύση Σαββόπουλου: Η διαδρομή του «Νιόνιου» από τη Θεσσαλονίκη στις σκηνές της Αθήνας

kardasian jenner 55- new
LIFESTYLE

Oι ευχές της Κρις Τζένερ για τα γενέθλια της Κιμ Καρντάσιαν: «Υπήρξες μία από τις μεγαλύτερες ευλογίες που θα μπορούσα να ζητήσω»

Δείτε όλες τις ειδήσεις
mploko_troxaia
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

«Βροχή» πέφτουν τα πρόστιμα των 150 ευρώ στους οδηγούς - Πού στήθηκαν τα νέα μπλόκα της Αθήνας

fasoulis_matsouka
LIFESTYLE

Φασουλής για Ματσούκα: «Εγώ την έχω βγάλει στο θέατρο, εγώ την έχω κάνει αυτή την αμαρτία»

pos pliromi 998- new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αλλάζουν οι κανόνες συναλλαγών με POS και IRIS από τη 1η Νοεμβρίου

akinita_big
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρευνα: Ενοικιαστές αναζητούν μικρά, φωτεινά και ανακαινισμένα ακίνητα, δεν αντέχουν τα υψηλά ενοίκια

aria kalyva 66- new
MEDIA

Τη συνεργασία της με το Open ανακοίνωσε η Άρια Καλύβα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 21.10.2025 22:59
trumo rutte
ΚΟΣΜΟΣ

Ξανά στην Ουάσινγκτον ο Ρούτε για συνάντηση με τον Τραμπ

savvopoulos
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Με θλίψη αποχαιρετά τον Σαββόπουλο ο πολιτικός κόσμος

broadway
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Οι μουσικοί του Μπροντγουέι απειλούν με απεργία

1 / 3