Πλούσιο μπασκετικό θέαμα με EuroLeague, EuroCup και Αθηναϊκό Qualco στο παρκέ του Novasports!

Η EuroLeague, η κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση στο χώρο του μπάσκετ και μεγαλύτερη όλων των εποχών, ετοιμάζεται για τη συναρπαστική 6η αγωνιστική στο παρκέ του Novasports! Οι δύο ελληνικές ομάδες έχουν εκτός έδρας υποχρεώσεις με τον Παναθηναϊκό AKTOR να πηγαίνει στην Ιταλία για την αναμέτρηση με την Βίρτους Μπολόνια (24/10, 21:00) και τον Ολυμπιακό να ταξιδεύει στη Γερμανία για τον αγώνα με την Μπάγερν (24/10, 21:45).
Από τις υπόλοιπες αναμετρήσεις ξεχωρίζουν τα ζευγάρια Χάποελ Τελ Αβιβ – Μονακό (23/10, 21:05), Μακάμπι Τελ Αβιβ – Ρεάλ Μαδρίτης (22/10, 21:05), Μπαρτσελόνα – Ζάλγκιρις (23/10, 21:30), Αναντολού Εφές – Φενερμπαχτσε (24/10, 20:30). Η απόλυτη μπασκετική εκπομπή, Playmakers θα μεταφέρει όλα όσα συμβούν στα παρκέ της EuroLeague με την πληρέστερη και αρτιότερη δημοσιογραφική κάλυψη και εκλεκτούς καλεσμένους.
Το EuroCup με τη διπλή ελληνική εκπροσώπηση, συνεχίζεται με την 4η αγωνιστική με τον Άρη να υποδέχεται τη Μανρέσα (21/10, 20:00) και τον Πανιώνιο να δοκιμάζεται στην έδρα της Μπουντούτσνοστ (22/10, 20:00).
Την ίδια στιγμή η ομάδα μπάσκετ Γυναικών του Αθηναϊκού Qualco υποδέχεται την πολωνική Γκορζόφ (23/10, 19:30) για την 3η αγωνιστική του 7ου ομίλου του EuroCup.
Αναλυτικά το πρόγραμμα έχει ως εξής στα κανάλια Novasports
Τρίτη 21 Οκτωβρίου
19:00 EuroCup – 4η αγωνιστική: Νεπτούνας-Αμβούργο Novasports5 σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή
20:00 EuroCup: Άρης Betsson-Μανρέσα Novasports Prime σε περιγραφή του Γιάννη Πάγκου και ρεπορτάζ του Ευγένιου Δαδαλιάρα
20:00 EuroCup: Ουλμ-Μπεσίκτας Novasports Start σε περιγραφή της Δώρας Παντέλη
21:00 EuroCup: Χάποελ Ιερουσαλήμ-Σλασκ Βρότσλαβ Novasports4 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου
Τετάρτη 22 Οκτωβρίου
20:00 EuroCup: Μπουντούτσνοστ-Πανιώνιος Novasports Prime σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη
20:30 EuroCup: Μπουργκ-Λιετκαμπέλις Novasports5 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου
21:00 EuroCup: Τρέντο-Άνκαρα Novasports Start σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη
21:05 EuroLeague – 6η αγωνιστική: Μακάμπι Τελ Αβίβ-Ρεάλ Μαδρίτης Novasports4 σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου
Πέμπτη 23 Οκτωβρίου
19:30 EuroCup γυναικών – 3η αγωνιστική: Αθηναϊκός Qualco-Γκορζόφ Novasports Start σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη και ρεπορτάζ του Άκη Κουζούλη
20:30 EuroLeague: Βιλερμπάν-Ντουμπάι Novasports6 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη
21:05 EuroLeague: Χάποελ Τελ Αβίβ-Μονακό Novasports4 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου
21:30 EuroLeague: Μπαρτσελόνα-Ζάλγκιρις Novasports Prime σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα
21:30 EuroLeague: Αρμάνι Μιλάνο-Βαλένθια Novasports5 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα
22:00 EuroLeague: Ερυθρός Αστέρας-Μπασκόνια Novasports Start σε περιγραφή του Ορέστη Συντελή
23:30 Playmakers, B’ μέρος Novasports Prime με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου και τη Δώρα Παντέλη
Παρασκευή 24 Οκτωβρίου
19:30 Playmakers, Α’ μέρος Novasports4 με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου και τη Δώρα Παντέλη
20:30 EuroLeague: Αναντολού Εφές-Φενερμπαχτσέ Novasports5 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη
21:00 EuroLeague: Βίρτους Μπολόνια-Παναθηναϊκός AKTOR Novasports4 σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή
21:30 EuroLeague: Παρτίζαν-Παρί Novasports Start σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη
21:45 EuroLeague: Μπάγερν-Ολυμπιακός Novasports Prime σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη
23:45 Playmakers, B’ μέρος Novasports Prime με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου και τη Δώρα Παντέλη
Με την πλατφόρμα EON, οι συνδρομητές Nova έχουν πλέον την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το αγαπημένο τους αθλητικό περιεχόμενο, μέσα από ένα πλούσιο, καλοσχεδιασμένο και εύχρηστο περιβάλλον, που καθιστά το περιεχόμενο διαθέσιμο οπουδήποτε, οποτεδήποτε και σε οποιαδήποτε συσκευή.
