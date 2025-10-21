search
Πλούσιο μπασκετικό θέαμα με EuroLeague, EuroCup και Αθηναϊκό Qualco στο παρκέ του Novasports!

  • H EuroLeague συνεχίζεται με την 6η αγωνιστική και τις αναμετρήσεις Βίρτους Μπολόνια – Παναθηναϊκός AKTOR και Μπάγερν – Ολυμπιακός
  • Η απόλυτη μπασκετική εκπομπή, Playmakers θα μεταφέρει όλα όσα συμβούν στα παρκέ της EuroLeague με την πληρέστερη και αρτιότερη δημοσιογραφική κάλυψη και εκλεκτούς καλεσμένους
  • Το EuroCup συνεχίζεται με Άρης – Μανρέσα και Μπουντούσνοστ – Πανιώνιος για την 4η αγωνιστική
  • Ο Αθηναϊκός Qualco υποδέχεται την Γκορζόφ στην 3η αγωνιστική του EuroCup στο μπάσκετ Γυναικών

Η EuroLeague, η κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση στο χώρο του μπάσκετ και μεγαλύτερη όλων των εποχών, ετοιμάζεται για τη συναρπαστική 6η αγωνιστική στο παρκέ του Novasports! Οι δύο ελληνικές ομάδες έχουν εκτός έδρας υποχρεώσεις με τον Παναθηναϊκό AKTOR να πηγαίνει στην Ιταλία για την αναμέτρηση με την Βίρτους Μπολόνια (24/10, 21:00) και τον Ολυμπιακό να ταξιδεύει στη Γερμανία για τον αγώνα με την Μπάγερν (24/10, 21:45).  

Από τις υπόλοιπες αναμετρήσεις ξεχωρίζουν τα ζευγάρια Χάποελ Τελ Αβιβ – Μονακό (23/10, 21:05), Μακάμπι Τελ Αβιβ – Ρεάλ Μαδρίτης (22/10, 21:05), Μπαρτσελόνα – Ζάλγκιρις (23/10, 21:30), Αναντολού Εφές – Φενερμπαχτσε (24/10, 20:30). Η απόλυτη μπασκετική εκπομπή, Playmakers θα μεταφέρει όλα όσα συμβούν στα παρκέ της EuroLeague με την πληρέστερη και αρτιότερη δημοσιογραφική κάλυψη και εκλεκτούς καλεσμένους.

Το EuroCup με τη διπλή ελληνική εκπροσώπηση, συνεχίζεται με την 4η αγωνιστική με τον Άρη να υποδέχεται τη Μανρέσα (21/10, 20:00) και τον Πανιώνιο να δοκιμάζεται στην έδρα της Μπουντούτσνοστ (22/10, 20:00).

Την ίδια στιγμή η  ομάδα μπάσκετ Γυναικών του Αθηναϊκού Qualco υποδέχεται την πολωνική Γκορζόφ (23/10, 19:30) για την 3η αγωνιστική του 7ου ομίλου του EuroCup.

Αναλυτικά το πρόγραμμα έχει ως εξής στα κανάλια Novasports

Τρίτη 21 Οκτωβρίου

19:00 EuroCup – 4η αγωνιστική: Νεπτούνας-Αμβούργο Novasports5 σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή

20:00 EuroCup: Άρης Betsson-Μανρέσα Novasports Prime σε περιγραφή του Γιάννη Πάγκου και ρεπορτάζ του Ευγένιου Δαδαλιάρα

20:00 EuroCup: Ουλμ-Μπεσίκτας Novasports Start σε περιγραφή της Δώρας Παντέλη

21:00 EuroCup: Χάποελ Ιερουσαλήμ-Σλασκ Βρότσλαβ Novasports4 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

Τετάρτη 22 Οκτωβρίου

20:00 EuroCup: Μπουντούτσνοστ-Πανιώνιος Novasports Prime σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη

20:30 EuroCup: Μπουργκ-Λιετκαμπέλις Novasports5 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

21:00 EuroCup: Τρέντο-Άνκαρα Novasports Start σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

21:05 EuroLeague – 6η αγωνιστική: Μακάμπι Τελ Αβίβ-Ρεάλ Μαδρίτης Novasports4 σε περιγραφή του Γρηγόρη Παπαβασιλείου

Πέμπτη 23 Οκτωβρίου

19:30 EuroCup γυναικών – 3η αγωνιστική: Αθηναϊκός Qualco-Γκορζόφ Novasports Start σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη και ρεπορτάζ του Άκη Κουζούλη

20:30 EuroLeague: Βιλερμπάν-Ντουμπάι Novasports6 σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

21:05 EuroLeague: Χάποελ Τελ Αβίβ-Μονακό Novasports4 σε περιγραφή του Θάνου Σολούκου

21:30 EuroLeague: Μπαρτσελόνα-Ζάλγκιρις Novasports Prime σε περιγραφή του Γιαννίκου Δούσκα

21:30 EuroLeague: Αρμάνι Μιλάνο-Βαλένθια Novasports5 σε περιγραφή του Σπύρου Δημολίτσα

22:00 EuroLeague: Ερυθρός Αστέρας-Μπασκόνια Novasports Start σε περιγραφή του Ορέστη Συντελή

23:30 Playmakers, B’ μέρος Novasports Prime με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου και τη Δώρα Παντέλη

Παρασκευή 24 Οκτωβρίου

19:30 Playmakers, Α’ μέρος Novasports4 με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου και τη Δώρα Παντέλη

20:30 EuroLeague: Αναντολού Εφές-Φενερμπαχτσέ Novasports5 σε περιγραφή του Τάσου Μπαϊρακτάρη

21:00 EuroLeague: Βίρτους Μπολόνια-Παναθηναϊκός AKTOR Novasports4 σε περιγραφή του Νικήτα Αυγουλή

21:30 EuroLeague: Παρτίζαν-Παρί Novasports Start σε περιγραφή του Γιώργου Βαλαβάνη

21:45 EuroLeague: Μπάγερν-Ολυμπιακός Novasports Prime σε περιγραφή του Χρήστου Καούρη

23:45 Playmakers, B’ μέρος Novasports Prime με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου και τη Δώρα Παντέλη

Με την πλατφόρμα EON, οι συνδρομητές Nova έχουν πλέον την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το αγαπημένο τους αθλητικό περιεχόμενο, μέσα από ένα πλούσιο, καλοσχεδιασμένο και εύχρηστο περιβάλλον, που καθιστά το περιεχόμενο διαθέσιμο οπουδήποτε, οποτεδήποτε και σε οποιαδήποτε συσκευή. Παράλληλα, η ΕΟΝ προσφέρει πρωτοπόρα τεχνικά χαρακτηριστικά όπως το timeshift που δίνει τη δυνατότητα στο συνδρομητή να γυρίσει «πίσω» σε μία ζωντανή μετάδοση αγώνα και να τον παρακολουθήσει από την αρχή εφόσον έχει χάσει το ξεκίνημα του παιχνιδιού ή ακόμα και να γυρίσει πίσω για μία φάση, αλλά και την υπηρεσία EON Sports Mode, που παρέχει ζωντανά στατιστικά για επιλεγμένους αγώνες.

