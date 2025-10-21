Σκληρή κόντρα Μητσοτάκη – Ανδρουλάκη στη Βουλή: Η «τρικυμία εν κρανίω» και οι «υποκριτές και φαρισαίοι»

Ένα σκληρό μπρα ντε φερ Μητσοτάκη – Ανδρουλάκη πυροδότησε στη Βουλή η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ να καταλογίζει τοξικότητα και διχόνοια στην κυβέρνηση κατηγορώντας τον πρωθυπουργό ότι παίζει εσωκομματικά παιχνίδια.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ανεβάζοντας τους τόνους της κριτικής του απέναντι στην κυβέρνηση μίλησε για «υποκριτές» και «φαρισαίους» και υποστήριξε ότι η κυβερνητική ρύθμιση δεν έχει ουσιαστικό περιεχόμενο. «Ψαρεύετε στα θολά νερά τη ακροδεξιάς, εργαλειοποιείτε για λίγα ψηφαλάκια, τέτοια υποκρισία και φαρισαϊσμός», ανέφερε και σχολίασε πως επί της ουσίας αυτό που ήθελε η κυβέρνηση ήταν «να τραβήξει το αυτί του κ. Δένδια» και γι’ αυτό παίζει εσωκομματικά παιχνίδια με ένα ζήτημα το οποίο οι νόμοι μπορούν να αντιμετωπίσουν.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στην υψηλών τόνων παρέμβασή του έκανε ειδική μνεία στις διαδηλώσεις κατά το παρελθόν όπου ο Άδωνις Γεωργιάδης ήταν δίπλα στους εύζωνες. «Όταν όλοι εσείς μαζί με τον κ. Γεωργιάδη ήσασταν δίπλα στον Εύζωνα το ξεχάσατε; Είστε ικανοί να εργαλειοποιήσετε και νεκρούς και ζωντανούς και θεσμούς και μνημεία», ανέφερε και διερωτήθηκε: «ο πρωθυπουργός πήγε στο μνημείο και έσκυβε το κεφάλι μπροστά στα ονόματα των θυμάτων. Το πίστευε; Ο άνθρωπος που σήμερα μιλούσε με τόση αλαζονεία».

«Η χώρα δεν χρειάζεται έναν ακόμη διχαστικό πρωθυπουργό. Η κοινωνία χρειάζεται αξιοπιστία, πολιτικό ήθος και σοβαρότητα» ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης για να συμπληρώσει ότι τα στελέχη του Μαξίμου είναι «κατώτεροι των περιστάσεων και των αναγκών της χώρας» και γι΄ αυτό «η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή».

Για ομιλία «τρικυμία εν κρανίω» έκανε λόγο ο πρωθυπουργός υποστηρίζοντας ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης περιέγραψε την κυβερνητική πρωτοβουλία ως συνταγματική εκτροπή και την ίδια ώρα είπε ότι είναι περιττή, αφού δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να έχει την αρμοδιότητα καθαριότητας του χώρου. Ο πρωθυπουργός ανέφερε ότι το μνημείο χρήζει προστασίας μνημείου χωρίς να περιορίζεται δικαίωμα των συναθροίσεων, «διαδηλώσεις, ακτιβισμοί, τσαντίρια, ταμπέλες», όπως είπε. «Αυτού του είδους οι ακτιβισμοί θα επιτρέπονται οπουδήποτε αλλού εκτός από αυτόν τον χώρο», είπε και έστρεψε τα πυρά του κατά του δημάρχου Αθηναίων Χάρη κατηγορώντας τον ότι δεν καθάριζε το χώρο γιατί όπως υποστήριξε ήθελε να κάνει πολιτικό παιχνίδι και δεν έκανε τη δουλειά του.

«Το μόνο που πετύχατε είναι να συνταχθείτε με τις πιο ακραίες φωνές του Κοινοβουλίου αυτή ήταν μια συνειδητή επιλογή» είπε ο κ. Μητσοτάκης με τον Νίκο Ανδρουλακη να επανέρχεται. «Θυμηθήκατε τη δυσπιστία την αναξιοπιστία να θυμηθείτε» απάντησε ο Νίκος Ανδρουλάκης ενώ αναφερόμενος στην αποστροφή περί ουράς της κ Κωνσταντοπούλου σχολίασε «μιλάτε για ουρά του ΠΑΣΟΚ αλλά εμείς κινούμαστε θεσμικά, εσείς εργαλειοποιήσατε Βελόπουλο για να νομιμοποιήσετε τις ανεξάρτητες αρχές».

