search
ΤΡΙΤΗ 21.10.2025 08:38
search
MENU CLOSE
ΕΛΛΑΔΑ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.10.2025 08:08

Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με ασθενοφόρο

21.10.2025 08:08
vrasilia asthenoforo

Τροχαίο στο οποίο ενεπλάκη ένα αυτοκίνητο και ένα ιδιωτικό ασθενοφόρο σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Το τροχαίο σημειώθηκε μεταξύ του ΑΠΘ και του πανεπιστημίου Μακεδονίας, υπό συνθήκες που διερευνώνται.

Ευτυχώς από τη σύγκρουση δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός – το ασθενοφόρο δεν μετέφερε κάποιον ασθενή – παρά μόνο υλικές ζημιές

Διαβάστε επίσης

Τέμπη: Ορίστηκε η αίθουσα για τη δίκη των 36 κατηγορουμένων

Τι προβλέπει η τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη που κατατέθηκε στη Βουλή – Σε θέσεις μάχης τα κόμματα

Αλλαγή ώρας την Κυριακή 26 Οκτωβρίου: Μία ώρα πίσω οι δείκτες των ρολογιών

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
trump netaniaxou 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ πρέπει να λάβει σκληρές αποφάσεις για τη Γάζα – Θα δοκιμαστούν οι σχέσεις Τελ Αβίβ με Ουάσιγκτον ;

airport-daa-1
ΕΛΛΑΔΑ

Αυξημένη η κίνηση στα αεροδρόμια ενόψει της 28ης Οκτωβρίου – Στοκχόλμη, Λάρνακα και Σητεία στους κορυφαίους προορισμούς

nikos-verlekis-new
LIFESTYLE

Νίκος Βερλέκης: Το #MeToo είναι μια κάθαρση για το θέατρο αλλά έχουμε φτάσει και λίγο στην υπερβολή του (Video)

SanaeTakaichi
ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Η συντηρητική Σανάε Τακαΐτσι θα είναι η πρώτη γυναίκα πρωθυπουργός της χώρας

sbcgreece
BUSINESS

Η Ελλάδα στην «εποχή της πράσινης δόμησης»: νέος Οικοδομικός Κανονισμός και διαχείριση αποβλήτων στο επίκεντρο

Δείτε όλες τις ειδήσεις
fasoulis_matsouka
LIFESTYLE

Φασουλής για Ματσούκα: «Εγώ την έχω βγάλει στο θέατρο, εγώ την έχω κάνει αυτή την αμαρτία»

kwstopoulos_kwnstantopoulou
LIFESTYLE

Κωστόπουλος για Κωνσταντοπούλου: «Στην ουσία διαφήμισε το βιβλίο του Τσίπρα»

messaropoulou-verikios-new
MEDIA

Βερύκιος: «Ζήτησα συγγνώμη στην Τίνα Μεσσαροπούλου – Είμαι έτοιμος να βρεθώ εκτός»

mploko_troxaia
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

«Βροχή» πέφτουν τα πρόστιμα των 150 ευρώ στους οδηγούς - Πού στήθηκαν τα νέα μπλόκα της Αθήνας

akinita_big
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρευνα: Ενοικιαστές αναζητούν μικρά, φωτεινά και ανακαινισμένα ακίνητα, δεν αντέχουν τα υψηλά ενοίκια

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 21.10.2025 08:37
trump netaniaxou 88- new
ΚΟΣΜΟΣ

Το Ισραήλ πρέπει να λάβει σκληρές αποφάσεις για τη Γάζα – Θα δοκιμαστούν οι σχέσεις Τελ Αβίβ με Ουάσιγκτον ;

airport-daa-1
ΕΛΛΑΔΑ

Αυξημένη η κίνηση στα αεροδρόμια ενόψει της 28ης Οκτωβρίου – Στοκχόλμη, Λάρνακα και Σητεία στους κορυφαίους προορισμούς

nikos-verlekis-new
LIFESTYLE

Νίκος Βερλέκης: Το #MeToo είναι μια κάθαρση για το θέατρο αλλά έχουμε φτάσει και λίγο στην υπερβολή του (Video)

1 / 3