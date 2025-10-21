Θεσσαλονίκη: Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με ασθενοφόρο

Τροχαίο στο οποίο ενεπλάκη ένα αυτοκίνητο και ένα ιδιωτικό ασθενοφόρο σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Το τροχαίο σημειώθηκε μεταξύ του ΑΠΘ και του πανεπιστημίου Μακεδονίας, υπό συνθήκες που διερευνώνται.

Ευτυχώς από τη σύγκρουση δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός – το ασθενοφόρο δεν μετέφερε κάποιον ασθενή – παρά μόνο υλικές ζημιές

