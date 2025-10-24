ECDC: Σήμα κινδύνου για την ευλογιά των πιθήκων – Εντοπίστηκαν εγχώρια κρούσματα σε τέσσερις χώρες της Ευρώπης

Κρούσματα εγχώριας μετάδοσης του επικίνδυνου στελέχους clade 1b που προκαλεί νόσο mpox (πρώην ευλογιά των πιθήκων) καταγράφηκαν τις τελευταίες δύο εβδομάδες σε τέσσερις χώρες της Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ανησυχητική αυτή εξέλιξη οδήγησε το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου & Προλήψεως των Ασθενειών (ECDC) στην έκτακτη έκδοση προειδοποίησης, στην οποία συνιστά αυξημένη επιτήρηση και στοχευμένα μέτρα πρόληψης.

Συγκεκριμένα η Ισπανία ανέφερε το πρώτο τέτοιο κρούσμα στις 10 Οκτωβρίου 2025 και η Ολλανδία στις 17 Οκτωβρίου 2025. Ακολούθησαν επιπλέον κρούσματα που αναφέρθηκαν στην Ιταλία (2) και την Πορτογαλία (1).

Όπως επισημαίνει το ECDC αυτή η εξέλιξη διαφέρει από τα προηγουμένως αναφερόμενα κρούσματα clade Ib που σχετίζονται με ταξίδια μεταξύ Αυγούστου 2024 και Οκτωβρίου 2025, κυρίως μεταξύ ταξιδιωτών που επέστρεψαν από περιοχές ενδημικές για mpox εκτός ΕΕ.

Τα νέα κρούσματα έχουν αναφερθεί σε άνδρες, μερικοί από τους οποίους αυτοπροσδιορίζονται ως άνδρες που έχουν σεξουαλικές επαφές με άνδρες, χωρίς πρόσφατο ιστορικό ταξιδιών σε περιοχές ενδημικές για mpox. Αυτό υποδηλώνει ότι η μετάδοση μπορεί να συνεχίζεται σε σεξουαλικά δίκτυα μεταξύ ανδρών που έχουν σεξουαλικές επαφές με άνδρες σε ευρωπαϊκές χώρες.

Η μετάδοση μεταξύ ομοφυλόφιλων, αμφιφυλόφιλων και άλλων ανδρών που έχουν σεξουαλικές επαφές με άνδρες και τα κοινωνικά τους δίκτυα, έχει επίσης αναφερθεί πρόσφατα στην Καλιφόρνια των ΗΠΑ, μετά την ανίχνευση τριών ασύνδετων κρουσμάτων clade Ib.

Τι σημαίνουν τα εγχώρια κρούσματα για τη δημόσια υγεία

Σύμφωνα με το ECDC ενώ ο άμεσος κίνδυνος για τον γενικό πληθυσμό να προσβληθεί από την ασθένεια είναι χαμηλός, ο συνολικός κίνδυνος μόλυνσης είναι μέτριος για τους άνδρες που έχουν σεξουαλικές επαφές με άνδρες. Ωστόσο ο κίνδυνος σοβαρής νόσου μπορεί να είναι υψηλότερος για όσους ζουν με μη θεραπευμένο HIV.

«Εξακολουθούν να υπάρχουν ορισμένες αβεβαιότητες σχετικά με τη μεταδοτικότητα και την κλινική σοβαρότητα του κλάδου Ib σε σύγκριση με τον ιό του κλάδου IIb που κυκλοφορεί από το 2022. Μεταξύ των 29 κρουσμάτων του κλάδου Ib που αναφέρθηκαν στο ECDC πριν από τα τρέχοντα κρούσματα, επτά νοσηλεύτηκαν για θεραπεία, αν και με τόσο μικρό αριθμό κρουσμάτων, οποιαδήποτε εκτίμηση της σοβαρότητας σε σύγκριση με τον κλάδο IIb είναι αβέβαιη», αναφέρει το ECDC.

Τι πρέπει να γίνει

Για να αποφευχθεί περαιτέρω εξάπλωση, υπάρχει ανάγκη για μια πολύπλευρη αντίδραση δημόσιας υγείας. Αυτό περιλαμβάνει τη διασφάλιση της εύκολης πρόσβασης σε εξετάσεις, ειδικά σε κλινικές

σεξουαλικής υγείας, και την ενεργή προσφορά εμβολιασμού κατά του ιού mpox σε ομοφυλόφιλους, αμφιφυλόφιλους και άλλους άνδρες που έχουν σεξουαλικές επαφές με άνδρες.

Η άμεση αναγνώριση και απομόνωση νέων κρουσμάτων και η ιχνηλάτηση επαφών για τον εντοπισμό επαφών και την προσφορά εμβολιασμού σε αυτές είναι απαραίτητες για τον έλεγχο της μετάδοσης.

Οι αρχές δημόσιας υγείας θα πρέπει να συνεργάζονται στενά με την κοινωνία των πολιτών και τις κοινοτικές οργανώσεις που εξυπηρετούν άνδρες που έχουν σεξουαλικές επαφές με άνδρες για την προώθηση της ευαισθητοποίησης και της συμμετοχής στον εμβολιασμό, χρησιμοποιώντας σεβαστή, μη στιγματιστική γλώσσα και στοχευμένα κανάλια επικοινωνίας.

Φαρμακευτική αγωγή – εμβόλια

Η Μιποξίνη συνήθως αποκτάται μέσω άμεσης επαφής – όπως σεξουαλική επαφή ή επαφή δέρματος με δέρμα – με άτομα που έχουν την ασθένεια.

Ο εμβολιασμός προσφέρει την καλύτερη προστασία και τα άτομα που διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο έκθεσης, όπως οι ομοφυλόφιλοι, οι αμφιφυλόφιλοι ή άλλοι άνδρες ή τα τρανς άτομα που έχουν σεξουαλικές επαφές με άνδρες, θα πρέπει να ζητήσουν προληπτικό εμβολιασμό.

«Μπορούν να επικοινωνήσουν με τις εθνικές υγειονομικές αρχές ή τις κλινικές σεξουαλικής υγείας για πληροφορίες σχετικά με το ποιος είναι επιλέξιμος για εμβολιασμό και πού μπορεί να έχει πρόσβαση σε

αυτόν», συστήνει το ECDC.

Οι γιατροί θα πρέπει να εξετάσουν το ενδεχόμενο να προσφέρουν εμβολιασμό μετά την έκθεση σε στενές επαφές των κρουσμάτων, συμπεριλαμβανομένων των σεξουαλικών συντρόφων και ατόμων με παρατεταμένη σωματική επαφή ή επαφή υψηλού κινδύνου, επειδή το εμβόλιο έχει αποδειχθεί ότι παρέχει προστασία ακόμη και μετά την έκθεση.

Τα συμπτώματα

Τα σεξουαλικά ενεργά άτομα θα πρέπει να γνωρίζουν τα συμπτώματα της μυκητιασικής πνευμονίας (Mpox) και πώς να προστατεύουν τον εαυτό τους και τους άλλους.

Τα συμπτώματα περιλαμβάνουν ένα τυπικό εξάνθημα (σπυράκια ή φουσκάλες) σε οποιοδήποτε μέρος του σώματος, το οποίο μπορεί να περιορίζεται σε λίγες αλλοιώσεις ή να είναι εκτεταμένο, μερικές φορές συνοδευόμενο από πυρετό, βήχα, πονόλαιμο ή άλλα συμπτώματα που μοιάζουν με γρίπη ή πρησμένους λεμφαδένες.

Εάν εμφανιστεί ένα ασυνήθιστο εξάνθημα, θα πρέπει να ζητήσουν ιατρική βοήθεια επικοινωνώντας με έναν επαγγελματία υγείας για εξετάσεις και συμβουλές. Είναι επίσης σημαντικό να αποφεύγεται η στενή σωματική ή σεξουαλική επαφή με άλλους μέχρι να μην εμφανίσουν συμπτώματα.

