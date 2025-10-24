Politicο: Πώς το Βέλγιο εκτροχίασε το σχέδιο της ΕΕ για δάνειο ύψους 140 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία

Αβέβαιο για τουλάχιστον δύο μήνες ακόμη θα παραμείνει το σχέδιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για δάνειο ύψος 140 δισ. ευρώ προς την Ουκρανία, αφού ο ηγέτης του Βελγίου δεν έδωσε τη συναίνεσή του για τη χρήση των κατασχεμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για τη χρηματοδότησή του.

Το Βέλγιο, ένα από τα έξι ιδρυτικά μέλη της ΕΕ, κατάφερε να αναβάλει την απόφαση για το αν θα προχωρήσει το σχέδιο μέχρι την επόμενη φορά που θα συναντηθούν οι 27 ηγέτες της ΕΕ, γεγονός που αναζωπυρώνει ανησυχίες σχετικά με τη δέσμευση της Ένωσης προς την Ουκρανία.

Όπως αναφέρει το Politico, ο Βέλγος πρωθυπουργός, Μπαρτ ντε Βέβερ, δεξιός Φλαμανδός εθνικιστής, βρίσκεται υπό πίεση στη χώρα του σχετικά με το σχέδιο, με τον ίδιο να υποστηρίζει ότι η επιχείρηση ενέχει τεράστιους οικονομικούς και νομικούς κινδύνους για το Βέλγιο, όπου φυλάσσεται το μεγαλύτερο μέρος των ρωσικών περιουσιακών στοιχείων.

Οι υπόλοιποι ηγέτες της ΕΕ λένε ότι κατανοούν τις ανησυχίες του – ωστόσο δεν μπόρεσαν να βρουν τρόπο να τον καθησυχάσουν.

«Είναι κάπως πικρό για εμένα που τώρα μάς δείχνουν με το δάχτυλο ως τη χώρα που δε θέλει να συμμετάσχει», δήλωσε ο ντε Βέβερ στους δημοσιογράφους, προσθέτοντας ότι, η ιδέα Βέλγοι φορολογούμενοι να βρεθούν υπόλογοι είναι «εντελώς παράλογη».

Την ίδια ώρα, η αμφίσημη στάση του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με το ουκρανικό, παρά τις κυρώσεις που επέβαλε αυτή την εβδομάδα στις δύο μεγαλύτερες ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες, έχει αυξήσει το βάρος στην Ευρώπη να ενισχύσει τη στήριξή της προς την Ουκρανία.

Ενώ οι ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θεωρούσαν για καιρό αδιανόητη τη χρήση ρωσικών περιουσιακών στοιχείων για τον εξοπλισμό και την ανοικοδόμηση της Ουκρανίας, υπό το φόβο ότι θα παραβιαζόταν το διεθνές δίκαιο, η ιδέα αναδείχθηκε ως πραγματική προοπτική τους τελευταίους μήνες, την ώρα που ο πόλεμος παρατείνεται.

Η ΕΕ ήλπιζε την Πέμπτη να δώσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή μια σαφή εντολή προκειμένου να ξεκινήσει να προετοιμάζει νομική πρόταση σχετικά το δάνειο ήδη από την επόμενη εβδομάδα. Ωστόσο, ο ντε Βέβερ φρόντισε να μη συμβεί αυτό.

Διαπραγματεύσεις χωρίς λευκό καπνό και νέο ραντεβού το Δεκέμβρη

Μετά από μία ημέρα έντονων διαπραγματεύσεων, οι συνομιλίες των 27 της ΕΕ ολοκληρώθηκαν χωρίς να επιτευχθεί συμφωνία.

Οι σύμβουλοι των ηγετών εργάστηκαν μετέπειτα πάνω σε μια συμβιβαστική διατύπωση του σχετικού κειμένου, και ο Βέλγος πρωθυπουργός επέτρεψε να αναφερθεί στην τελική δήλωση της συνόδου κορυφής ότι δε θα εμποδίσει την Επιτροπή να εξετάσει περαιτέρω την ιδέα της κατάσχεσης περιουσιακών στοιχείων.

Ωστόσο, αυτό απείχε πολύ από αυτό που ήλπιζε το Κίεβο.

Πρόκειται για «μια αρκετά ισορροπημένη διατύπωση, που επιτρέπει ερμηνείες οι οποίες ανταποκρίνονται σε όλες τις ανάγκες και ευαισθησίες, ώστε ο καθένας να μπορεί να δώσει την ερμηνεία που τον εξυπηρετεί», δήλωσε σχετικά διπλωμάτης της ΕΕ στο Politico.

Το σχέδιο για τα περιουσιακά στοιχεία «δεν έχει εγκαταλειφθεί, δήλωσε από την πλευρά του στους δημοσιογράφους ο Γάλλος πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν. «Καταφέραμε να συζητήσουμε τεχνικές λεπτομέρειες». Δεν υπήρχαν άλλες επιλογές χρηματοδότησης στο τραπέζι για τη βοήθεια προς την Ουκρανία, πρόσθεσε.

Παράλληλα, η πρόεδρος της ΕΚΤ, Κριστίν Λαγκάρντ, είπε στους ηγέτες ότι οι κίνδυνοι που σχετίζονται με το δάνειο είναι «διαχειρίσιμοι».

Καθώς το Βέλγιο έστελνε το μήνυμα ότι ένιωθε άβολα με το σχέδιο, διπλωμάτες πέρασαν πολλές ημέρες πριν από τη σύνοδο κορυφής προσπαθώντας να βρουν μια νομική διατύπωση που να καθησυχάζει τον ντε Βέβερ και, ταυτόχρονα, να δίνει στην Επιτροπή τις οδηγίες που χρειάζεται για να προχωρήσει.

Ωστόσο, το κοινό κείμενο των ηγετών της ΕΕ περιορίστηκε στο να «προσκαλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει, το συντομότερο δυνατό, επιλογές για χρηματοδοτική στήριξη», και μεταθέτει το ζήτημα για την επόμενη σύνοδο κορυφής, η οποία έχει προγραμματιστεί για τον Δεκέμβριο, αν και αξιωματούχοι δεν απέκλεισαν μια συνάντηση νωρίτερα.

«Διαπραγματευόμαστε εδώ και εβδομάδες»

Το διακύβευμα φάνηκε υπερβολικά μεγάλο για τον ντε Βέβερ, δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος των παγωμένων ρωσικών περιουσιακών στοιχείων στην Ευρώπη βρίσκεται στην κατοχή της χρηματοοικονομικής εταιρείας Euroclear, η οποία είναι βελγική.

Σύμφωνα με διπλωμάτες, ο ντε Βέβερ είχε πει επανειλημμένα στους ομολόγους του ότι το σχέδιο ενέχει τεράστιους οικονομικούς και νομικούς κινδύνους για το Βέλγιο.

Την ίδια ώρα, ένα στοιχείο που εξηγεί την αδιαλλαξία του ντε Βέβερ είναι ότι βρίσκεται σε αδιέξοδες διαπραγματεύσεις για την επίτευξη συμφωνίας για τον προϋπολογισμό που θα επαναφέρει την οικονομία του Βελγίου σε ισορροπία.

«Συμφωνήσαμε στο “τι”, τώρα πρέπει να δουλέψουμε στο “πώς”», δήλωσε στους δημοσιογράφους η πρόεδρος της Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Τις τελευταίες εβδομάδες, Βέλγοι αξιωματούχοι έχουν επανειλημμένα καλέσει την Επιτροπή να επιλύσει τις πιο ευαίσθητες πτυχές του δανείου σε διμερές επίπεδο, και εξοργίστηκαν όταν οι αξιωματούχοι της ΕΕ αρνήθηκαν να το κάνουν.

«Η αίσθησή μου είναι ότι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποτίμησαν την πολυπλοκότητα του σχεδίου», είπε ένας από τους διπλωμάτες της ΕΕ. «Αυτή η υποτίμηση είναι ο λόγος που το Βέλγιο ανησυχεί», πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Συμπερασματικά, ο συμβιβασμός που επετεύχθη από την ΕΕ επιτρέπει να διατηρηθούν τα προσχήματα, και δίνει στον ντε Βέβερ τη δυνατότητα να ασκήσει βέτο σε οποιαδήποτε μελλοντική ενέργεια αν αγγίζει τις «κόκκινες γραμμές» του.

