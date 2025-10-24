Ρούμπιο: Το Ισραήλ θα πρέπει να αισθάνεται άνετα με τα μέλη της διεθνούς δύναμης ασφαλείας

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε από το Κιριάτ Γκατ του νοτίου Ισραήλ ότι οι Ισραηλινοί πρέπει να αισθάνονται «άνετα» με τα μέλη της διεθνούς δύναμης που θα δημιουργηθεί για την εποπτεία της κατάπαυσης του πυρός στη Γάζα.

«Υπάρχουν πολλές χώρες που έχουν προτείνει να συμμετάσχουν (…), θα πρέπει να είναι πρόσωπα ή χώρες με τις οποίες το Ισραήλ αισθάνεται άνετα», δήλωσε ο Μάρκο Ρούμπιο από το Στρατιωτικο-Πολιτικό Συντονιστικό Κέντρο, όργανο επιτήρησης της κατάπαυσης του πυρός που τελεί υπό αμερικανική εποπτεία.

Οι επόμενες φάσεις του «σχεδίου Τραμπ» προβλέπουν νέα αναδίπλωση των ισραηλινών στρατιωτικών δυνάμεων, τον αφοπλισμό της Χαμάς, την ανάπτυξη διεθνούς δύναμης ασφαλείας και την ανοικοδόμηση του παλαιστινιακού θύλακα.

Δεν μπορεί το Ισραήλ να προσαρτήσει τη Δυτική Όχθη

Ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών διαβεβαίωσε ότι «αμφιβάλλει» πως το Ισραήλ θα προσαρτήσει την κατεχόμενη Δυτική Οχθη, υποτιμώντας τη σημασία της ψηφοφορίας αυτήν την εβδομάδα στην Κνεσέτ επί δύο νομοσχεδίων προς αυτήν την κατεύθυνση.

«Αρκεί να πούμε ότι πιστεύουμε πως αυτό δεν θα συμβεί», δήλωσε ο Μάρκο Ρούμπιο κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου στο Συντονιστικό Κέντρο. «Σε νομοθετικό επίπεδο δεν υπάρχει καμία προϋπόθεση για να μπορέσει να συμβεί αυτό. Αλλά αυτό θα απειλούσε επίσης όλη αυτή τη διαδικασία» για τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, είπε.

Ο Μάρκο Ρούμπιο δήλωσε επίσης ότι πολλές χώρες είναι έτοιμες να αποκαταστήσουν σχέσεις με το Ισραήλ, αλλά αυτή η απόφαση εξαρτάται από μία ευρύτερη περιφερειακή συμφωνία. Ο τερματισμός του πολέμου στη Γάζα θα ενθάρρυνε περισσότερες χώρες να ενταχθούν στις συμφωνίες του Αβραάμ, βάσει των οποίων τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν και το Μαρόκο εξομάλυναν τις σχέσεις τους με το Ισραήλ από το 2020, είπε. « Είναι πολλές οι χώρες που θέλουν να ενταχθούν σε αυτές τις συμφωνίες».

