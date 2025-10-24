Σκάνδαλο στην Αγγλικανική Εκκλησία: Ο Αρχιεπίσκοπος, τα μετρητά και οι κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση

Μια υπόθεση σεξουαλικής παρενόχλησης (και όχι μόνο) ρίχνει βαριά σκιά στο δόγμα που γεννήθηκε για να υπερασπιστεί την «αλήθεια και την ηθική».

Η Αγγλικανική Εκκλησία της Βόρειας Αμερικής (ACNA) δημιουργήθηκε το 2009 ως αντίδραση στον εκσυγχρονισμό της Επισκοπικής Εκκλησίας. Παρουσιάστηκε ως καταφύγιο παραδοσιακών χριστιανικών αξιών, θεμελιωμένο στην πειθαρχία και την ηθική καθαρότητα.

Αλλά σήμερα, η ίδια η ηγεσία του δόγματος αντιμετωπίζει τις πιο σοβαρές κατηγορίες στην ιστορία του: Σεξουαλική παρενόχληση, κατάχρηση εξουσίας, συγκάλυψη, οικονομικές δοσοληψίες χωρίς εξηγήσεις.

Στο επίκεντρο βρίσκεται ο ίδιος ο αρχιεπίσκοπος Στίβεν Γουντ, ανώτατος ηγέτης της Αγγλικανικής Εκκλησίας της Βόρειας Αμερικής (ACNA), που αντιμετωπίζει σοβαρές καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση και κατάχρηση εξουσίας, σύμφωνα με επίσημο εκκλησιαστικό κατηγορητήριο που κατατέθηκε εντός του 2025.

Η καταγγελία και η παραίτηση που άνοιξαν τον Ασκό του Αιόλου

Το πρόσωπο-κλειδί στην υπόθεση είναι η Κλερ Μπάξτον, πρώην διευθύντρια του παιδικού τμήματος της εκκλησίας του Αγίου Ανδρέα στη Νότια Καρολίνα, η οποία παραιτήθηκε μετά από περιστατικό που – όπως καταγγέλλει – την οδήγησε σε σοβαρή ψυχολογική πίεση και φόβο.

Photo: LinkedIn

Η Μπάξτον, 42 ετών, διαζευγμένη μητέρα τριών παιδιών, δήλωσε στην ένορκη κατάθεσή της και σε συνέντευξή της στην Washington Post ότι τον Απρίλιο του 2024, ενώ βρισκόταν στο γραφείο του Γουντ, εκείνος τοποθέτησε το χέρι του στο πίσω μέρος του κεφαλιού της και προσπάθησε να τη φιλήσει. Όπως αναφέρει, έσκυψε το πρόσωπό της προς τον ώμο του για να αποφύγει το φιλί και αμέσως απομακρύνθηκε. Το περιστατικό συνέβη δύο μήνες πριν την εκλογή του Γουντ στη θέση του αρχιεπισκόπου.

Η Μπάξτον καταγγέλλει ότι είχε προηγουμένως λάβει τουλάχιστον 3.500 δολάρια σε ανεξήγητες πληρωμές από κονδύλια της εκκλησίας:

Επιταγή 1.500 δολαρίων από το “St. Andrew’s Church Rector’s Mercy Fund” με την υπογραφή του Γουντ.

Κατάθεση 500 δολαρίων στον τραπεζικό της λογαριασμό από εκκλησιαστικό στέλεχος.

1.500 δολάρια σε μετρητά, μέσα σε φάκελο, τον οποίο της παρέδωσε ο Γουντ.



Όπως δηλώνει στην κατάθεσή της, σε μία από τις περιπτώσεις εκείνος της είπε να μετρήσει τα χρήματα μπροστά του.

Επίσης, ο Γουντ φέρεται να της πρότεινε διαμονή σε πολυτελές θέρετρο με καλυμμένα έξοδα, ενώ κατά τη διάρκεια ιεραποστολής στις Μπαχάμες, τη σέρβιρε με το ζόρι φαγητό σε γεύμα με άλλους παρευρισκόμενους, πράξη που εκείνη περιέγραψε ως προσβλητική και παρεμβατική.

Η Μπάξτον παραιτήθηκε τον Ιούνιο του 2024, λίγο μετά την επιστροφή από την αποστολή και λίγο πριν ο Γουντ ανακηρυχθεί αρχιεπίσκοπος. Η εκλογή του την ώθησε να καταθέσει επίσημη μαρτυρία.

«Ήμουν συγκλονισμένη όταν έγινε αρχιεπίσκοπος», δήλωσε στη Washington Post.

«Ήταν ευθύνη των επισκόπων να τον ελέγξουν και απέτυχαν οικτρά. Τώρα θέλω να βγει η αλήθεια για να μην πληγωθούν άλλοι άνθρωποι και για να λογοδοτήσει η εκκλησία.»

Επίσημο κατηγορητήριο

Με βάση την κατάθεσή της και μαρτυρίες άλλων πρώην συναδέλφων του Γουντ, οργανώθηκε επίσημο κατηγορητήριο, το οποίο περιλαμβάνει έξι ένορκες δηλώσεις και υποστηρίζεται από τουλάχιστον 10 ιερείς και ενορίτες.

Photo: anglicanchurch.net

Ο αρχιεπίσκοπος κατηγορείται μεταξύ άλλων για:

Παραβίαση ιερατικών όρκων,

Σεξουαλική ανηθικότητα,

Κατάχρηση εξουσίας,

Δημιουργία «σκανδάλου και προσβολής» του αξιώματός του.

Δημόσιες προσβολές προς υπαλλήλους

Λογοκλοπή σε κηρύγματα

Προσωπική χρήση πολυτελούς φορτηγού $60.000 που πληρώθηκε από την επισκοπή

Προσβλητικά σχόλια για γυναίκες (“θα μπορούσα να την είχα όποτε ήθελα”).

Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες, δηλώνοντας:

«Δεν πιστεύω ότι οι κατηγορίες έχουν αξία. Εμπιστεύομαι τη διαδικασία που προβλέπεται από τους εκκλησιαστικούς μας κανόνες.»

Η… εκκλησιαστική αντίσταση

Εφόσον το κατηγορητήριο εγκριθεί ως επίσημη «presentment», τότε θα αναλάβει εξεταστικό συμβούλιο να αποφασίσει αν θα προχωρήσει σε εκκλησιαστική δίκη, κάτι που θα μπορούσε να οδηγήσει στην απομάκρυνση του αρχιεπισκόπου από τη θέση του.

Ωστόσο, η ACNA ζήτησε από όλους τους υπογράφοντες να επανυπογράψουν το κατηγορητήριο υπό ποινή ψευδορκίας. κάτι που, σύμφωνα με τους συντάκτες του, δεν προβλέπεται στους κανονισμούς και θεωρείται προσπάθεια εκφοβισμού. Αν δεν υπογράψουν ξανά, η υπόθεση παγώνει.

Η υπόθεση Γουντ δεν είναι η μοναδική. Η Αγγλικανική Εκκλησία αντιμετωπίζει παράλληλες κρίσεις ηγεσίας, μεταξύ άλλων και με τον επίσκοπο Στιούαρτ Ρατς, ο οποίος δικάζεται για συγκάλυψη υποθέσεων ανδρών με βίαιο ή σεξουαλικό παρελθόν.

Τον Ιούνιο του 2020, ένας Αγγλικανός επίσκοπος απομακρύνθηκε από τη διακονία αφού δήλωσε ένοχος σε εκκλησιαστικές κατηγορίες για «σεξουαλική ανηθικότητα» και «συμπεριφορά που δίνει βάσιμο λόγο για σκάνδαλο» λόγω της χρήσης πορνογραφικού υλικού.

Ένας άλλος επίσκοπος καθαιρέθηκε τον Μάιο του 2024, αφού έστειλε περισσότερα από 11.000 μηνύματα σε μια παντρεμένη γυναίκα, μεταξύ άλλων κατηγοριών.

Αργότερα την ίδια χρονιά, ο νυν και ο πρώην εφημέριος της Falls Church Anglican έλαβαν «θεϊκές επιπλήξεις» για κακή διαχείριση καταγγελιών σεξουαλικής κακοποίησης που αφορούσαν πρώην υπεύθυνο νεολαίας από τη δεκαετία του 1990.

Πρώην υψηλόβαθμος επικοινωνίας της Εκκλησίας δήλωσε:

«Τα προβλήματα στην κορυφή της ACNA είναι βαθύτερα και πιο διαδεδομένα απ’ ό,τι αντιλαμβάνονται οι ενορίτες της.»

