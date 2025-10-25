Ανδρουλάκης για Γεννηματά: Θα μας εμπνέουν πάντα οι αγώνες που έδωσε

«Οι αγώνες της για τη μείωση των ανισοτήτων, την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης, την ισότητα των φύλων θα μας εμπνέουν πάντα», επισημαίνει ο Νίκος Ανδρουλάκης σε δήλωσή του για την επέτειο των τεσσάρων χρόνων από τον θάνατο της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά.

«Σήμερα συμπληρώνονται τέσσερα χρόνια από την ημέρα που “έφυγε” από κοντά μας η αείμνηστη Πρόεδρος του Κινήματος μας, Φώφη Γεννηματά. Με το πολιτικό σθένος που διέθετε, ανέλαβε το βάρος της ευθύνης να κρατήσει ζωντανή τη Δημοκρατική Παράταξη σε πολύ δύσκολους καιρούς για την πατρίδα μας. Κυρίως, όμως, κατάφερε να κρατήσει ζωντανή τη σπίθα της προόδου από τις συμπληγάδες του λαϊκισμού και της αναξιοπιστίας», επισήμανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

«Οι αγώνες της για τη μείωση των ανισοτήτων, την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης, την ισότητα των φύλων θα μας εμπνέουν πάντα. Συνεχίζουμε στον δρόμο που και η Φώφη χάραξε· ένα δρόμο ενότητας και αυτονομίας», πρόσθεσε.

