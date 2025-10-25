search
ΣΑΒΒΑΤΟ 25.10.2025 23:26
search
MENU CLOSE
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

25.10.2025 11:24

Ανδρουλάκης για Γεννηματά: Θα μας εμπνέουν πάντα οι αγώνες που έδωσε

25.10.2025 11:24
FOFI_GENNIMATA_ANDROULAKIS

«Οι αγώνες της για τη μείωση των ανισοτήτων, την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης, την ισότητα των φύλων θα μας εμπνέουν πάντα», επισημαίνει ο Νίκος Ανδρουλάκης σε δήλωσή του για την επέτειο των τεσσάρων χρόνων από τον θάνατο της αείμνηστης Φώφης Γεννηματά.

«Σήμερα συμπληρώνονται τέσσερα χρόνια από την ημέρα που “έφυγε” από κοντά μας η αείμνηστη Πρόεδρος του Κινήματος μας, Φώφη Γεννηματά. Με το πολιτικό σθένος που διέθετε, ανέλαβε το βάρος της ευθύνης να κρατήσει ζωντανή τη Δημοκρατική Παράταξη σε πολύ δύσκολους καιρούς για την πατρίδα μας. Κυρίως, όμως, κατάφερε να κρατήσει ζωντανή τη σπίθα της προόδου από τις συμπληγάδες του λαϊκισμού και της αναξιοπιστίας», επισήμανε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

«Οι αγώνες της για τη μείωση των ανισοτήτων, την αντιμετώπιση της προσφυγικής κρίσης, την ισότητα των φύλων θα μας εμπνέουν πάντα. Συνεχίζουμε στον δρόμο που και η Φώφη χάραξε· ένα δρόμο ενότητας και αυτονομίας», πρόσθεσε.

Διαβάστε επίσης:

Μητσοτάκης για την ημέρα πρόληψης κατά του καρκίνου του μαστού: Πράξη ευθύνης απέναντι στον εαυτό μας

Τέσσερα χρόνια από τον θάνατο της Φώφης Γεννηματά

Αθήνα – Άγκυρα και ο ολισθηρός περίγυρος

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
PUTIN-TRUMP-834
ΚΟΣΜΟΣ

«Kαρφιά» Τραμπ σε Πούτιν: «Δεν θα χάνω τον καιρό μου – Θα συναντηθούμε μόνο αν ξέρω ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία για τον πόλεμο»

ofiAtromitos1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΦΗ-Ατρόμητος 1-3: Θρίαμβος… οκτάδας για την ομάδα του Βόκολου

donald-trump
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ στον εμίρη του Κατάρ στο Air Force One: «Έχετε μια ασφαλή Μέση Ανατολή και εύχομαι να παραμείνει έτσι»

gada-opekepe
ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεύτερη προφυλάκιση για την υπόθεση – Υπό κράτηση 53χρονη, κατηγορούμενες και οι κόρες της

pasok11
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το δεξιόστροφο εξουσιολάγνο ΠΑΣΟΚ έκανε το «θαύμα» του – Πώς και ποιοι διέπραξαν τη γκάφα με τον Παπαβασιλείου

Δείτε όλες τις ειδήσεις
dimos-athineon-234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Δούκας έβγαλε τα συνεργεία καθαρισμού πριν από τον «πόλεμο» με την κυβέρνηση

syntaxiouxoi_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι συνταξιούχοι μπροστά σε νέα φορολογική υποχρέωση – Δηλώνουν τα αναδρομικά έως το τέλος του 2025

xeimerini_ora_new
ΚΟΣΜΟΣ

Χειμερινή ώρα: Μπάχαλο στην ΕΕ στο... παρά πέντε της αλλαγής

vandi-bisbikis-new
LIFESTYLE

Δέσποινα Βανδή: Στο πλευρό του Βασίλη Μπισμπίκη στην πρεμιέρα της θεατρικής του παράστασης (Photos)

argiris-papargiropoulos-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ο βασιλιάς της νύχτας έμεινε χωρίς το στέμμα του – Η άνοδος και η πτώση του Αργύρη Παπαργυρόπουλου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 25.10.2025 23:22
PUTIN-TRUMP-834
ΚΟΣΜΟΣ

«Kαρφιά» Τραμπ σε Πούτιν: «Δεν θα χάνω τον καιρό μου – Θα συναντηθούμε μόνο αν ξέρω ότι θα καταλήξουμε σε συμφωνία για τον πόλεμο»

ofiAtromitos1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

ΟΦΗ-Ατρόμητος 1-3: Θρίαμβος… οκτάδας για την ομάδα του Βόκολου

donald-trump
ΚΟΣΜΟΣ

Τραμπ στον εμίρη του Κατάρ στο Air Force One: «Έχετε μια ασφαλή Μέση Ανατολή και εύχομαι να παραμείνει έτσι»

1 / 3