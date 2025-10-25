Σοκ στη Φθιώτιδα: 53χρονος απείλησε να σκοτώσει την ηλικιωμένη μητέρα του για να του δώσει χρήματα

Σε ποινή φυλάκισης με αναστολή καταδικάστηκε στη Λαμία την Παρασκευή (24.10.2025) ένας 53χρονος που επιτέθηκε στην ηλικιωμένη μητέρα του, απειλώντας τη να τη σκοτώσει.

Το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λαμίας επέβαλε στον 53χρονο τον όρο να μην πλησιάζει τη μητέρα του.

Σύμφωνα με το lamiareport.gr, ο 53χρονος από την περιοχή της Λοκρίδας, το πρωί της 20ης Οκτωβρίου, φέρεται να χτύπησε και να απείλησε ότι θα σκοτώσει την ηλικιωμένη μητέρα του, ζητώντας να του δώσει χρήματα.

Την καταγγελία έκανε την επομένη η γυναίκα, λέγοντας ότι ο γιος της αντιμετωπίζει προβλήματα εξάρτησης από ουσίες – στοιχείο που επιβεβαίωσε και ο αδερφός του κατηγορούμενου – και το τελευταίο διάστημα που έχασε τη δουλειά του, έχει γίνει επιθετικός και ζητάει συνεχώς χρήματα.

Με εντολή της εισαγγελέως υπηρεσίας ο 53χρονος αρχικά εστάλη για ψυχιατρική εκτίμηση στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Λάρισας, όπου σύμφωνα με την ιατρική γνωμάτευση δεν πληρούνταν τα κριτήρια για ακούσια νοσηλεία. Έτσι στη συνέχεια η εισαγγελέας διέταξε τη σύλληψή του για το αυτεπάγγελτο αδίκημα της ενδοοικογενειακής βίας και ο 53χρονος κάθισε στο εδώλιο κατηγορούμενος ειδικότερα για τα αδικήματα της «ενδοοικογενειακής σωματικής βλάβης» και της «ενδοοικογενειακής απειλής».

Η μητέρα του αρνήθηκε τη διαδικασία της ποινικής διαμεσολάβησης, όχι για να ζητήσει την τιμωρία του γιου της αλλά γιατί φοβάται μην της κάνει κακό όσο είναι εκτός φαρμακευτικής αγωγής και ανεξέλεγκτος, όπως ανέφερε χαρακτηριστικά.

