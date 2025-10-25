search
25.10.2025 09:08

Τα ξημερώματα της Κυριακής γυρίζουμε τα ρολόγια μας μία ώρα πίσω – Οι ώρες κοινής ησυχίας

Σε ισχύ τίθεται τα ξημερώματα της Κυριακής, 26 Οκτωβρίου, η χειμερινή ώρα. Συγκεκριμένα, στις 04:00 οι δείκτες των ρολογιών θα πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα πίσω, δηλαδή στις 03:00.

Η αλλαγή ώρας καθιερώθηκε στις ΗΠΑ μέσα στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο, σε μια προσπάθεια να περιοριστεί η κατανάλωση ενέργειας, ενώ η θερινή ώρα καθιερώθηκε στην Ευρώπη το 1916 στη Γερμανική Αυτοκρατορία και την Αυστροουγγαρία. Από εκεί και πέρα, το μέτρο καθιερώθηκε ευρέως στη δεκαετία του 1970, στη διάρκεια της πρώτης πετρελαϊκής κρίσης, με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας.

Σήμερα, το σύστημα της αλλαγής σε θερινή και χειμερινή ώρα διατηρεί περίπου το 34% των χωρών του κόσμου, ωστόσο, η Κομισιόν θέλει να το καταργήσει και μάλιστα το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει υιοθετήσει την πρόταση, η οποία, όμως, έχει «κολλήσει» στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, λόγω αντιρρήσεων κάποιων κρατών-μελών της ΕΕ.

Η επίσημη ανακοίνωση του υπουργείου Μεταφορών αναφέρει: «Σας υπενθυμίζουμε ότι, την Κυριακή 26 Οκτωβρίου 2025, λήγει η εφαρμογή του μέτρου της θερινής ώρας, σύμφωνα με την Οδηγία 2000/84 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της EE19/01/2001, σχετικά με τις διατάξεις για τη θερινή ώρα. Οι δείκτες των ρολογιών πρέπει να μετακινηθούν μία ώρα πίσω, δηλαδή από 04:00 π.μ. σε 03:00 π.μ.».

Οι ώρες κοινής ησυχίας

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη χειμερινή περίοδο, από την 1 Οκτωβρίου 2025 έως την 31 Μαρτίου 2026, οι ώρες κοινής ησυχίας ισχύουν από 15:30 έως 17:30 και από 22:00 έως 07:30.

1 / 3