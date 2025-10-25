Θρήνος για τον αστυνομικό των ΜΑΤ που αυτοκτόνησε – Επισκέφτηκε το πατρικό του λίγες ώρες πριν βάλει τέλος στη ζωή του

Συντετριμμένη είναι η οικογένεια του 55χρονου αστυνομικού, που αυτοκτόνησε στην έδρα των ΜΑΤ στην Αθήνα. Η κηδεία του θα τελεστεί την Τετάρτη στις 10 το πρωί στον Ι.Ν. Αγίου Νικολάου στην Ερέτρια Εύβοιας.Τραγικές φιγούρες ο 20χρονος γιος του, η σύζυγός του, οι γονείς και τα αδέλφια του.

Από όταν έγινε γνωστή η είδηση του θανάτου σπεύδουν στο πατρικό του στην Ερέτρια σπεύδουν φίλοι και γνωστοί για να συλλυπηθούν την οικογένεια του.

Επέστρεψε στο σπίτι του στην Εύβοια

Σύμφωνα με πληροφορίες του eviaonline ο 55χρονος αστυνομικός, έχοντας ολοκληρώσει την υπηρεσία στη ΓΑΔΑ, επέστρεψε στο σπίτι του στην Ερέτρια το πρωινό της Παρασκευής 24 Οκτωβρίου, έμεινε εκεί περίπου 3 ώρες και μετά γύρισε με το ΚΤΕΛ στην Αθήνα. Το απόγευμα βρέθηκε της ίδιας ημέρας έβαλε τέλος στη ζωή του.

Οι γνωστοί του τον περιγράφουν ως έναν ευγενικό και αξιοπρεπή άνθρωπο. Σημειώνεται ότι σε ενάμιση χρόνο θα συνταξιοδοτούταν.

