Σοκ στα Χανιά: 29χρονος βρέθηκε κρεμασμένος σε αλσύλιο

Απαγχονισμένος σε δέντρο βρέθηκε, το πρωί της Κυριακής, σε αλσύλιο στα Χανιά, ένας 29χρονος άνδρας.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, τον άτυχο 29χρονο βρήκε περαστικός και αμέσως ενημέρωσε την Αστυνομία.

Στο σημείο μετέβη ιατροδικαστής προκειμένου να εξακριβωθούν οι συνθήκες θανάτου.

Το αποτρόπαιο θέαμα σόκαρε τους περαστικούς και η είδηση για τον θάνατο του νεαρού άνδρα σκόρπισε θλίψη.

