26.10.2025 13:04

Σοκ στα Χανιά: 29χρονος βρέθηκε κρεμασμένος σε αλσύλιο

26.10.2025 13:04
sxoini

Απαγχονισμένος σε δέντρο βρέθηκε, το πρωί της Κυριακής, σε αλσύλιο στα Χανιά, ένας 29χρονος άνδρας.

Σύμφωνα με το cretalive.gr, τον άτυχο 29χρονο βρήκε περαστικός και αμέσως ενημέρωσε την Αστυνομία.

Στο σημείο μετέβη ιατροδικαστής προκειμένου να εξακριβωθούν οι συνθήκες θανάτου.

Το αποτρόπαιο θέαμα σόκαρε τους περαστικούς και η είδηση για τον θάνατο του νεαρού άνδρα σκόρπισε θλίψη.

Θαλάσσια ρύπανση στον Πειραιά – Σε εξέλιξη έρευνα για τον εντοπισμό του υπαιτίου

Είναι ασφαλή τα ελληνικά μουσεία; Διευθυντές και αρχαιολόγοι απαντούν, στον απόηχο της «κλοπής του αιώνα» στο Λούβρο

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 29χρονο και 24χρονο – Επέτρεψαν κατανάλωση αλκοόλ σε ανήλικες

peripoliko_mnew
ΕΛΛΑΔΑ

Τροχαίο με αναποδογυρισμένο αυτοκίνητο στη Νέα Πεντέλη

to-soi-sou-habeoi
MEDIA

«Το σόι σου»: Το spoiler των «Χαμπέων» για την επιστροφή τους στις οθόνες μας (video)

astynomikoi-usa
ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: Αστυνομικός αγνόησε κλήση για επεισόδιο και πήγε σε πιτσαρία – Ήταν διπλή δολοφονία και τώρα δικάζεται κι αυτός

syntagma
ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ

Άγνωστος Στρατιώτης: Τα ονόματα «που κάποια στιγμή θα σβήσουν» και οι «αξίες» της Ιωάννας Γκελεστάθη

gazi
ΕΛΛΑΔΑ

Γκάζι: Η οικογένεια της 16χρονης ζητά να σταματήσει η διαρροή υλικού που αφορά τη κόρη τους

dimos-athineon-234
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ο Δούκας έβγαλε τα συνεργεία καθαρισμού πριν από τον «πόλεμο» με την κυβέρνηση

pasok11
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το δεξιόστροφο εξουσιολάγνο ΠΑΣΟΚ έκανε το «θαύμα» του – Πώς και ποιοι διέπραξαν τη γκάφα με τον Παπαβασιλείου

troxaia 55- new
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ

Η παράβαση της Τροχαίας που πολλοί την «πατάνε» – Ποια είναι τα όρια και το πρόστιμο;

soi soy nea sezon – new
MEDIA

«Το Σόι Σου»: Οι «Τριαντάφυλλοι» αποκαλύπτουν τι θα δούμε την 6η σεζόν

ioannidis
ΕΛΛΑΔΑ

«Αντίο παιδικέ μου ήρωα, φεύγεις γιορτινός και αιώνιος» - Συγκίνησε ο Αλκίνοος Ιωαννίδης στον επικήδειο του για τον Διονύση Σαββόπουλο

