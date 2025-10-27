Kazuo Okada: Ο δισεκατομμυριούχος που αναγκάστηκε να «βγάλει στο σφυρί» αμύθητης αξίας έργα τέχνης για να πληρώσει δικηγόρους

Μια συλλογή ανεκτίμητης αξίας, ένας δικαστικός λογαριασμός 50 εκατομμυρίων και μια «φιλία» που κατέληξε σε μάχη εκατομμυρίων. Αυτά είναι τα κομμάτια του παζλ στην υπόθεση Καζούο Οκάδα, του Ιάπωνα μεγιστάνα που από «Βασιλιάς του Πατσίνκο» και συλλέκτης σπάνιας ασιατικής τέχνης, βρίσκεται τώρα να ξεπουλάει τον πολιτιστικό του θησαυρό για να καλύψει τα νομικά του χρέη.

Ο Οκάδα είναι πρώην πρόεδρος της Universal Entertainment Corporation, η οποία κατασκευάζει και πουλά μηχανές ψυχαγωγίας, ιδιαίτερα μηχανές πατσίνκο, έναν συνδυασμό φλίπερ και κουλοχέρη που χρησιμοποιείται σε τυχερά παιχνίδια στην Ιαπωνία.

Ο Οκάδα, ο άνθρωπος που έχτισε το Μουσείο Τέχνης Okada μέσα στα δάση του Χακόνε για να στεγάσει αριστουργήματα από την Κίνα, την Ιαπωνία και την Κορέα, βλέπει πλέον τη συλλογή του να μπαίνει στο κατάλογο του Sotheby’s.

Η δημοπρασία που θα γίνει στο Χονγκ Κονγκ στις 22 Νοεμβρίου περιλαμβάνει 125 κομμάτια – μεταξύ των οποίων ένα σπάνιο βάζο Qianlong, ένα πανάκριβο μπολ Ru guanyao του 12ου αιώνα και φυσικά το διάσημο «Μεγάλο Κύμα» του Χοκουσάι, το πιο αναγνωρίσιμο ιαπωνικό έργο τέχνης στον κόσμο.

Και όλα αυτά επειδή αρνήθηκε να πληρώσει το δικηγορικό του γραφείο, Bartlit Beck, μετά τη δικαστική του νίκη απέναντι στον πρώην συνέταιρο και κάποτε στενό φίλο του, τον Αμερικανό μεγιστάνα των καζίνο Στιβ Γουίν. Μια φιλία που ξεκίνησε με αποθεωτικές δηλώσεις («Αγαπώ τον Οκάδα όσο κανέναν άλλον άνδρα», είχε πει ο Γουίν το 2008), κατέληξε σε κατηγορίες για διαφθορά και δίκες δισεκατομμυρίων.

Kazuo Okada / Photo: YouTube

Steve Wynn

Η σχέση τους διαταράχθηκε, με τον έναν να κατηγορεί τον άλλον για ύποπτες πληρωμές σε δημόσιους αξιωματούχους στην Ασία. Το 2012, η Wynn Resorts απομάκρυνε τον Οκάδα από τη θέση του αντιπροέδρου και εξαργύρωσε το μερίδιο 20% της Universal στην εταιρεία με έκπτωση.

Η Universal, με έδρα το Τόκιο, προσέφυγε στη δικαιοσύνη για να αμφισβητήσει το ποσό της εξαγοράς. Η εταιρεία του Οκάδα τελικά δικαιώθηκε το 2018 σε διακανονισμό, βάσει του οποίου η Wynn και η Wynn Resorts συμφώνησαν να καταβάλουν 2,6 δισ. δολάρια για να διευθετήσουν τη διαφορά με την Universal και τη θυγατρική της στις ΗΠΑ, Aruze USA Inc.

Όμως ο Οκάδα εκείνος αρνήθηκε να πληρώσει τα 50 εκατομμύρια που ζητούσαν οι δικηγόροι του, υποστηρίζοντας ότι η διαιτησία ήταν άδικη γιατί δεν μπόρεσε να συμμετάσχει πλήρως λόγω προβλήματος υγείας.

Και πλέον, η εκπληκτική συλλογή του από έργα τέχνης βγαίνει σε δημοπρασία που αναμένεται να συγκεντρώσει πάνω από 50 εκατομμύρια δολάρια.

Ένα σπάνιο μπολ Ru guanyao που αναμένεται να πουληθεί μεταξύ 2,6 και 5,2 εκατομμυρίων δολαρίων

Το μουσείο Οκάδα κρατά σιγή ιχθύος για το πώς θα επηρεαστεί η συλλογή του. Ο ίδιος ο Οκάδα δεν έχει σχολιάσει.

Διαβάστε επίσης:

Η Nelly Furtado σταματά τις ζωντανές εμφανίσεις – Η ανάρτηση στο Instagram

Σπάνιο βασιλικό αντίτυπο του βιβλίου «Περηφάνια και Προκατάληψη» εκτίθεται για πρώτη φορά στο Κάστρο του Ουίνδσορ

Γκλεν Κλόουζ: Μαζί με την Πενέλοπε Κρουζ στην ταινία «La Bola Negra» των Los Javis