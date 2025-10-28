search
ΤΡΙΤΗ 28.10.2025 09:37
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

28.10.2025 00:48

Η Λιθουανία έκλεισε τα σύνορά της με την Λευκορωσία λόγω των… αερόστατων – Θα τα καταρρίπτουμε, ανακοίνωσε η κυβέρνηση

28.10.2025 00:48
aerostato lithouania 55 – new

Νότα διαμαρτυρίας απέστειλε η Λιθουανία στη Λευκορωσία σχετικά με περιστατικά που αφορούν μετεωρολογικά αερόστατα, ενώ ανακοίνωσε ότι κλείνει τα σύνορα «μέχρι νεωτέρας».

«Η Λιθουανία εξέφρασε για άλλη μια φορά την έντονη διαμαρτυρία της προς τη Λευκορωσία σχετικά με τις συνεχείς παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Λιθουανίας. Η Λιθουανία θεωρεί την σκόπιμη αδράνεια των κυβερνητικών υπηρεσιών της Λευκορωσίας ως υβριδική επίθεση και κλείνει τα κρατικά σύνορα με τη Λευκορωσία μέχρι νεωτέρας», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα.

Η πρωθυπουργός της Λιθουανίας, Ίνγκα Ρουγκινιένε, ανακοίνωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη Δευτέρα ότι ελήφθη απόφαση για την κατάρριψη μετεωρολογικών αερόστατων που χρησιμοποιούνται από λαθρεμπόρους στα σύνορα Λιθουανίας – Λευκορωσίας. «Σήμερα, σε συνεδρίαση της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας, συμφωνήσαμε σε αποφάσεις και προτάσεις που συζητήθηκαν το περασμένο εξαιρετικά τεταμένο Σαββατοκύριακο για τους θεσμούς. Αυτές οι αποφάσεις περιλαμβάνουν μέτρα για την άμεση κατάρριψη των αερόστατων, μέτρα για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, πίεση στη Λευκορωσία, από την οποία εισέρχονται στη Λιθουανία, και βοήθεια σε πολίτες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες», έγραψε.

Διευκρίνισε ότι αυτά τα μέτρα περιλαμβάνουν τη δυνατότητα κατάρριψης μετεωρολογικών αερόστατων «ανάλογα με την κατάσταση και τους κινδύνους».

«Το Υπουργείο Εξωτερικών, μαζί με τους εταίρους του στην ΕΕ, θα συντονίσει ένα πρόσθετο πακέτο κυρώσεων κατά της Λευκορωσίας», πρόσθεσε η Λιθουανή υπουργός.

Τη Δευτέρα το βράδυ, η Λιθουανία έκλεισε για άλλη μια φορά τα συνοριακά της σημεία διέλευσης με τη Λευκορωσία λόγω ενός περιστατικού στον εναέριο χώρο της. Το κλείσιμο των λιθουανο-λευκορωσικών συνόρων θα διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι τη συνεδρίαση της λιθουανικής κυβέρνησης την Τετάρτη, ανακοίνωσε η πρωθυπουργός της Λιθουανίας Ίνγκα Ρουγκινιένε. Πρόσθεσε ότι η συνεδρίαση μπορεί να αποφασίσει το επ’ αόριστον κλείσιμο των λιθουανο-λευκορωσικών συνόρων.

Ο πρόεδρος της Λιθουανίας Γκιτάνας Ναουσέντα δήλωσε επίσης ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να κλείσει τα σύνορα με τη Λευκορωσία για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Διαβάστε επίσης:

ΗΠΑ: Πάνω από 4.300 καθυστερήσεις πτήσεων λόγω του shutdown – Πιέσεις στους βουλευτές να λύσουν το αδιέξοδο του προϋπολογισμού

Σύγκρουση για τη δοκιμή του Burevestnik: «Είναι εθνικό μας συμφέρον» διαμηνύει η Μόσχα, μετά την «ενόχληση» Τραμπ

New York Times: Ο Τραμπ θα επιχειρήσει να επιλύσει την κρίση με την Κίνα που ο ίδιος δημιούργησε

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
95xronos 28h oktovriou
ΕΛΛΑΔΑ

28 Οκτωβρίου – «Δεν βρήκα ποτέ που θάψαν τον πατέρα μου»: Η σπαρακτική αφήγηση 95χρονου για τον πόλεμο – Το μήνυμα για τη Γάζα (Video)

agnostos-stratiotis-23
ΕΛΛΑΔΑ

Άγνωστος Στρατιώτης: Πώς και πότε ελήφθη η απόφαση ανέγερσης – Η διαχρονική ιστορία του εθνικού μνημείου

peripoliko new
ΕΛΛΑΔΑ

Τύρναβος: Άνδρας απειλούσε με μαχαίρι την οικογένειά του – Επιτέθηκε και τραυμάτισε τρεις αστυνομικούς

shinzo_abe_new
ΚΟΣΜΟΣ

Ιαπωνία: Ένοχος δήλωσε ο κατηγορούμενος για τη δολοφονία του πρώην πρωθυπουργού Άμπε στην δίκη του

ditiki_oxthi_new
ΚΟΣΜΟΣ

Πυρά ισραηλινών δυνάμεων στη Δυτική Όχθη – Σκοτώθηκαν τρεις Παλαιστίνιοι ένοπλοι, σύμφωνα με την αστυνομία

Δείτε όλες τις ειδήσεις
Kazuo-Okada-1
ΠΟΝΤΙΚΙ ART

Kazuo Okada: Ο δισεκατομμυριούχος που αναγκάστηκε να «βγάλει στο σφυρί» αμύθητης αξίας έργα τέχνης για να πληρώσει δικηγόρους

routsi-katharismos2
ΕΛΛΑΔΑ

Άγνωστος Στρατιώτης: Η ομάδα «Μέχρι τέλους» για τα Τέμπη καθάρισε τον χώρο (photos)

georgiasdis_tsimtsili
MEDIA

Νίκος Γεωργιάδης: «Δεν θα ήθελα να συνεργαστώ ποτέ ξανά με τον Γιώργο Λιάγκα» - Το σχόλιο της Σταματίνας Τσιμτσιλή

aade_0107_1920-1080_new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Το νέο σύστημα ΦΠΑ της ΑΑΔΕ υπόσχεται έσοδα αλλά επιβαρύνει τις μικρές επιχειρήσεις

giannakopoulos – krouz 88- new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: Φωτογραφήθηκε με την Πενέλοπε Κρουζ στο Μπερναμπέου

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΤΡΙΤΗ 28.10.2025 09:37
95xronos 28h oktovriou
ΕΛΛΑΔΑ

28 Οκτωβρίου – «Δεν βρήκα ποτέ που θάψαν τον πατέρα μου»: Η σπαρακτική αφήγηση 95χρονου για τον πόλεμο – Το μήνυμα για τη Γάζα (Video)

agnostos-stratiotis-23
ΕΛΛΑΔΑ

Άγνωστος Στρατιώτης: Πώς και πότε ελήφθη η απόφαση ανέγερσης – Η διαχρονική ιστορία του εθνικού μνημείου

peripoliko new
ΕΛΛΑΔΑ

Τύρναβος: Άνδρας απειλούσε με μαχαίρι την οικογένειά του – Επιτέθηκε και τραυμάτισε τρεις αστυνομικούς

1 / 3