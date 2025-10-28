Η Λιθουανία έκλεισε τα σύνορά της με την Λευκορωσία λόγω των… αερόστατων – Θα τα καταρρίπτουμε, ανακοίνωσε η κυβέρνηση

Νότα διαμαρτυρίας απέστειλε η Λιθουανία στη Λευκορωσία σχετικά με περιστατικά που αφορούν μετεωρολογικά αερόστατα, ενώ ανακοίνωσε ότι κλείνει τα σύνορα «μέχρι νεωτέρας».

«Η Λιθουανία εξέφρασε για άλλη μια φορά την έντονη διαμαρτυρία της προς τη Λευκορωσία σχετικά με τις συνεχείς παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Λιθουανίας. Η Λιθουανία θεωρεί την σκόπιμη αδράνεια των κυβερνητικών υπηρεσιών της Λευκορωσίας ως υβριδική επίθεση και κλείνει τα κρατικά σύνορα με τη Λευκορωσία μέχρι νεωτέρας», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωση που δημοσιεύθηκε τη Δευτέρα.

Η πρωθυπουργός της Λιθουανίας, Ίνγκα Ρουγκινιένε, ανακοίνωσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τη Δευτέρα ότι ελήφθη απόφαση για την κατάρριψη μετεωρολογικών αερόστατων που χρησιμοποιούνται από λαθρεμπόρους στα σύνορα Λιθουανίας – Λευκορωσίας. «Σήμερα, σε συνεδρίαση της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας, συμφωνήσαμε σε αποφάσεις και προτάσεις που συζητήθηκαν το περασμένο εξαιρετικά τεταμένο Σαββατοκύριακο για τους θεσμούς. Αυτές οι αποφάσεις περιλαμβάνουν μέτρα για την άμεση κατάρριψη των αερόστατων, μέτρα για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου, πίεση στη Λευκορωσία, από την οποία εισέρχονται στη Λιθουανία, και βοήθεια σε πολίτες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες», έγραψε.

Διευκρίνισε ότι αυτά τα μέτρα περιλαμβάνουν τη δυνατότητα κατάρριψης μετεωρολογικών αερόστατων «ανάλογα με την κατάσταση και τους κινδύνους».

«Το Υπουργείο Εξωτερικών, μαζί με τους εταίρους του στην ΕΕ, θα συντονίσει ένα πρόσθετο πακέτο κυρώσεων κατά της Λευκορωσίας», πρόσθεσε η Λιθουανή υπουργός.

Τη Δευτέρα το βράδυ, η Λιθουανία έκλεισε για άλλη μια φορά τα συνοριακά της σημεία διέλευσης με τη Λευκορωσία λόγω ενός περιστατικού στον εναέριο χώρο της. Το κλείσιμο των λιθουανο-λευκορωσικών συνόρων θα διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι τη συνεδρίαση της λιθουανικής κυβέρνησης την Τετάρτη, ανακοίνωσε η πρωθυπουργός της Λιθουανίας Ίνγκα Ρουγκινιένε. Πρόσθεσε ότι η συνεδρίαση μπορεί να αποφασίσει το επ’ αόριστον κλείσιμο των λιθουανο-λευκορωσικών συνόρων.

Ο πρόεδρος της Λιθουανίας Γκιτάνας Ναουσέντα δήλωσε επίσης ότι εξετάζει το ενδεχόμενο να κλείσει τα σύνορα με τη Λευκορωσία για μεγάλο χρονικό διάστημα.

