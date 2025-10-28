Παράταση ενός μήνα για το IRIS – Ανάσα για τις επιχειρήσεις μετά τα αιτήματαεπιμελητηρίων

Με τη διάταξη του φορολογικού νομοσχεδίου που κατατέθηκε στη Βουλή, το υπουργείο

Οικονομικών προβλέπει παράταση ενός μήνα για την υποχρεωτική εφαρμογή του

συστήματος πληρωμών IRIS από όλες τις επιχειρήσεις.

Έτσι, η καθολική εφαρμογή του μέτρου μετατίθεται από την 1η Νοεμβρίου στην 1η Δεκεμβρίου 2025, δίνοντας επιπλέον χρόνο προσαρμογής, όπως ζητούσαν επιμελητήρια και επαγγελματικοί φορείς σε όλη τη χώρα.

Το μέτρο καθιστά υποχρεωτική την αποδοχή πληρωμών μέσω του συστήματος IRIS, είτε μέσω POS είτε με QR code συνδεδεμένο με φορολογικό μηχανισμό ή πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Από τη δυνατότητα αυτή θα εξαρτάται πλέον η συμμόρφωση κάθε επιχείρησης με τις διατάξεις της ΑΑΔΕ.

Εμπορικοί σύλλογοι και επαγγελματικοί φορείς είχαν ζητήσει παράταση, επικαλούμενοι τεχνικές εκκρεμότητες και καθυστερήσεις σε υποδομές που σχετίζονται με το νέο σύστημα. Το Βιοτεχνικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης (ΒΕΘ) είχε υπογραμμίσει ότι πολλές επιχειρήσεις δεν είχαν ολοκληρώσει τις απαιτούμενες τεχνικές διαδικασίες και ότι η εφαρμογή του μέτρου χωρίς επαρκή προετοιμασία θα οδηγούσε σε επιβολή προστίμων χωρίς υπαιτιότητα από πλευράς τους.

Το μέτρο συνοδεύεται από πρόστιμα ύψους 10.000 ευρώ για επιχειρήσεις με απλογραφικά βιβλία και 20.000 ευρώ για όσες τηρούν διπλογραφικά. Προβλέπεται έκπτωση 50% για επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε μικρούς οικισμούς έως 500 κατοίκων ή σε νησιά με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων, εφόσον δεν αποτελούν τουριστικές περιοχές.

Παράλληλα, το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΕΑ) είχε επισημάνει ότι η επιτυχής εφαρμογή του IRIS εξαρτάται από τη διαθεσιμότητα των απαραίτητων υποδομών και ότι καθυστερήσεις στις τραπεζικές πλατφόρμες περιόριζαν την ετοιμότητα της αγοράς. Σύμφωνα με τον πρόεδρό του, Γιάννη Χατζηθεοδοσίου, «οι επιχειρήσεις δεν μπορούν να αντιμετωπίζουν κυρώσεις για θέματα που δεν ελέγχουν».

Το οικονομικό κόστος της μετάβασης θεωρείται σημαντικό για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, καθώς η αναβάθμιση POS και λογισμικών εκτιμάται ότι κυμαίνεται από 500 έως 1.500 ευρώ ανά επιχείρηση. Αντίστοιχα, ο κλάδος των αρτοποιών είχε ζητήσει επιπλέον χρόνο για την προσαρμογή στις νέες ψηφιακές απαιτήσεις.

Με την παράταση που θεσπίζεται, το ΥΠΟΙΚ επιχειρεί να εξασφαλίσει ομαλότερη μετάβαση και να δώσει τη δυνατότητα ολοκλήρωσης των τεχνικών προσαρμογών χωρίς νέες πιέσεις στην αγορά.

Τα όρια των συναλλαγών μέσω IRIS παραμένουν ίδια: 500 ευρώ ημερησίως για μεταφορές μεταξύ ιδιωτών (IRIS P2P) και για πληρωμές από ιδιώτες προς επαγγελματίες (IRIS P2B), με ημερήσιο πλαφόν 1.000 ευρώ. Από τον Ιανουάριο του 2026 προβλέπεται αύξηση στα 1.000 ευρώ ημερησίως και στα 5.000 ευρώ μηνιαίως για ιδιώτες.

