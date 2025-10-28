search
ΤΡΙΤΗ 28.10.2025
ΚΟΣΜΟΣ

28.10.2025 09:43

Περού: Βουλευτής απειλείται με κυρώσεις επειδή… έκανε πεντικιούρ στο Κογκρέσο

Ο πρόεδρος του Κογκρέσου του Περού Φερνάντο Ροσπιλιόσι χαρακτήρισε χθες, Δευτέρα, «κατακριτέο» το γεγονός ότι μία βουλευτής ζήτησε από συνεργάτη της να της περιποιηθεί τα νύχια των ποδιών της στο γραφείο της και ζήτησε την τιμωρία της.

Η βουλευτής της Aριστεράς Λουσίντα Βάσκεζ φωτογραφήθηκε σε ένα καναπέ ενώ ένας από τους βοηθούς της της έκανε μασάζ και έκοβε τα νύχια των ποδιών της, στο γραφείο της στο Κογκρέσο στη Λίμα, όπως αποκάλυψε εκπομπή της τοπικής τηλεόρασης.

Η φωτογραφία τραβήχτηκε στις 6 Νοεμβρίου 2024 αλλά έγινε γνωστή μόλις πρόσφατα.

Ο Ροσπιλιόσι, από το δεξιό κόμμα Λαϊκή Δύναμη, δήλωσε ότι πρόκειται για «εξευτελισμό» των εργαζομένων του Κογκρέσου να τους ανατίθενται τέτοιου είδους εργασίες που «δεν εμπίπτουν στα καθήκοντά τους» και κάλεσε την επιτροπή δεοντολογίας του Κογκρέσου να επιβάλει κυρώσεις στη Βάσκεζ. «Αυτό που συνέβη είναι κατακριτέο, δεν πρέπει να συμβαίνει στο Κογκρέσο, εκείνοι που διαπράττουν τέτοιου είδους πράξεις πρέπει να τιμωρούνται. Ελπίζω ότι η επιτροπή δεοντολογίας θα λάβει όλα τα απαιτούμενα μέτρα», δήλωσε ο Ροσπιλιόσι σε συνέντευξη Τύπου.

Ο πρόεδρος της επιτροπής δεοντολογίας Ελβις Βεργκάρα δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι θα ζητήσει αυτεπάγγελτη έρευνα σε βάρος της Βάσκεζ στις 3 Νοεμβρίου.

