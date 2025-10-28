Σεισμός 6,6 Ρίχτερ στη θάλασσα Μπάντα της Ινδονησίας

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.
Σεισμός 6,6 Ρίχτερ σημειώθηκε στη θάλασσα Μπάντα στην Ινδονησία την Τρίτη, σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών Γεωεπιστημών (GFZ).
Ο σεισμός καταγράφηκε σε βάθος 137 χλμ. (85 μίλια), σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών Γεωεπιστημών.
Η γεωφυσική υπηρεσία της Ινδονησίας απέκλεισε το ενδεχόμενο για τσουνάμι.
