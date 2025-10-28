Σεισμός 6,6 Ρίχτερ στη θάλασσα Μπάντα της Ινδονησίας

Σεισμός 6,6 Ρίχτερ σημειώθηκε στη θάλασσα Μπάντα στην Ινδονησία την Τρίτη, σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών Γεωεπιστημών (GFZ).

Ο σεισμός καταγράφηκε σε βάθος 137 χλμ. (85 μίλια), σύμφωνα με το Γερμανικό Κέντρο Ερευνών Γεωεπιστημών.

Η γεωφυσική υπηρεσία της Ινδονησίας απέκλεισε το ενδεχόμενο για τσουνάμι.

