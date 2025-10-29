Αναταράξεις στο ΠΑΣΟΚ – Η διαχωριστική γραμμή με τη ΝΔ και τα «κόκκινα πανιά» Δρυμιώτης και «Ομάδα Αλήθειας»

Αναταράξεων συνέχεια για το ΠΑΣΟΚ που μετά τις παρελάσεις της εθνικής επετείου έχει μπροστά του μια κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Οργανωτικής Επιτροπής του Συνεδρίου. Έχει προγραμματιστεί για την εβδομάδα αυτή και μάλιστα σε πανηγυρικό τόνο. Το ερώτημα είναι αν θα πραγματοποιηθεί τελικά εντός του χρονοδιαγράμματος και πόσο μάλλον σε θετικό κλίμα μετά την παραίτηση Παπαβασιλείου.

Οι αιχμές Δούκα για εναγκαλισμό στελεχών του ΠΑΣΟΚ με την ΝΔ και τα πυρά Γιαννακοπούλου περί αυτογκόλ δεν αφήνουν περιθώρια αμφιβολίας ότι θα υπάρξει και η σχετική κριτική ενόψει του συνεδρίου. Πάντως δεν αναμένεται στη συνεδρίαση αυτή να ανακοινωθεί η ημερομηνία διεξαγωγής του καθώς ακόμα δεν έχουν λυθεί πρακτικά ζητήματα, όπως ο ορισμός του χώρου που θα πραγματοποιηθεί.

Ο Δούκας θα θέσει προς ψήφιση στο συνέδριο τον αποκλεισμό της ΝΔ – Ορατές οι διαχωριστικές γραμμές

Είναι ξεκάθαρο πάντως πως από την πλευρά του Χάρη Δούκα θα τεθεί θέμα να ψηφιστεί από το συνέδριο παρά τις δεσμεύσεις του Νίκου Ανδρουλάκη, ότι δεν θα υπάρξει σε καμία περίπτωση συνεργασία με την ΝΔ. Η λειτουργία του κόμματος επίσης θα μπει στην ατζέντα της εσωκομματικής αντιπολίτευσης όποτε και αν γίνει αυτό, καθώς η επιλογή του Γιώργου Παπαβασιλείου και η παραίτηση εξπρές του από την θέση, χρεώνεται στον ίδιο τον Νίκο Ανδρουλάκη και την ηγετική ομάδα του.

Με αυτά τα δεδομένα έχουν μπει ήδη οι διαχωριστικές γραμμές που θα εμφανισθούν στο συνέδριο ενώ διαφαίνεται ήδη και από ποιους θα μπούν. Άλλωστε πέρα από το θέμα των συνεργασιών που έχει βάλει ο Χάρης Δούκας, υπάρχει ήδη στο τραπέζι το ζήτημα των ποσοστών του κόμματος όπως έχει τεθεί από τον Παύλο Γερουλάνο αλλά και τον Πάρι Κουκουλόπουλο. Το ενδιαφέρον στην περίπτωση του Πάρι Κουκουλόπουλου είναι ότι στις εκλογές για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, είχε στηρίξει την Άννα Διαμαντοπούλου.

Πρωτοβουλίες για τα κύρια προβλήματα των πολιτών

Προκειμένου να φρενάρει έναν νέο κύκλο εσωστρέφειας ο Νίκος Ανδρουλάκης στρέφει το κόμμα σε πρωτοβουλίες που αφορούν τα κύρια προβλήματα των πολιτών όπως η οικονομία. Σε αυτό το πλαίσιο συναντά σήμερα στις 14.00, εκπροσώπους ενώσεων καταναλωτών για το ζήτημα της ακρίβειας. Στα σκαριά βρίσκεται και συνέδριο για τους αγρότες στον απόηχο του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ που θα πραγματοποιηθεί στην Λάρισα.

Σκληρή σύγκρουση με την κυβέρνηση με αφορμή τις δηλώσεις Δρυμιώτη

Την ίδια ώρα συνεχίζεται το μέτωπο του ΠΑΣΟΚ με την «Ομάδα Αλήθειας» με κόκκινο πανί για το κόμμα τον γνωστό αναλυτή Ανδρέα Δρυμιώτη. Οι δηλώσεις του περί αριστερών που έχουν καταλήξει να μην είναι Έλληνες, με αφορμή τις απουσίες από την κηδεία του Διονύση Σαββόπουλου προκάλεσαν οργή στην Χαριλάου Τρικούπη. Το γεγονός ότι αναπαράχθηκαν από την «Ομάδα Αλήθειας» σημαίνει για τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ ότι υιοθετούνται από την κυβέρνηση και εντάσσονται στην προπαγάνδα της. «Ως σύγχρονοι δοσίλογοι μοιράζουν πιστοποιητικά εθνικοφροσύνης, αναπαράγοντας την αδιανόητη και ανιστόρητη δήλωση Δρυμιώτη ότι το «να είσαι αριστερός, έχει καταλήξει να μην είσαι Έλληνας»», αναφέρει μεταξύ άλλων η αιχμηρή ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ. Η αντιπαράθεση του ΠΑΣΟΚ με την κυβέρνηση θα συνεχίσει στον ρυθμό του «σκληρού ρόκ» για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη δεν λειτουργεί ως κυβέρνηση όλων των πολιτών αλλά ως ένας κομματικός πελατειακός ψηφοθηρικός μηχανισμός» υπογραμμίζουν στην Χαριλάου Τρικούπη.

