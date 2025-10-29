Emirates: Νέος διευθυντής Ελλάδας και Αλβανίας ο Ahmad Tamim

Καθήκοντα διευθυντή της αεροπορικής εταιρείας για την Ελλάδα και την Αλβανία αναλαμβάνει ο Ahmad Tamim, από την 1η Νοεμβρίου 2025 σύμφωνα με την Emirates.

Η αλλαγή πραγματοποιείται στο πλαίσιο της στρατηγικής της Emirates για περαιτέρω ενίσχυση της παρουσίας της στην περιοχή και ανάπτυξη του διεθνούς της δικτύου, ανταποκρινόμενη στην αυξανόμενη ταξιδιωτική ζήτηση.

Ο νέος Διευθυντής Ελλάδας και Αλβανίας της Emirates ξεκίνησε την επαγγελματική του πορεία στην Emirates το 2013, μέσω του προγράμματος πρακτικής άσκησης στην Emirates Airport Services. Έκτοτε έχει αναλάβει σειρά επιτελικών ρόλων σε διάφορες αγορές παγκοσμίως, μεταξύ των οποίων οι Φιλιππίνες, η Σαουδική Αραβία, η Ακτή Ελεφαντοστού και το Μπενίν, ενώ τον τελευταίο χρόνο ηγούνταν των δραστηριοτήτων της Emirates στην Κύπρο ως Country Manager. Κατά τη διάρκεια της θητείας του στην Κύπρο, διαδραμάτισε σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση της εμπορικής στρατηγικής της Emirates, στην ενίσχυση της παρουσίας της εταιρείας στην τοπική αγορά, καθώς και στη διεύρυνση της στρατηγικής επικοινωνίας και της διασύνδεσης της Κύπρου με άλλες αγορές, όπως η Μάλτα.

Ο Ahmad Tamim, Διευθυντής Ελλάδας και Αλβανίας της Emirates, δήλωσε: «Είναι τιμή μου να αναλαμβάνω τη θέση του Διευθυντή Ελλάδας και Αλβανίας της Emirates. Πρόκειται για αγορές με ιδιαίτερη δυναμική και σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης. Ανυπομονώ να συνεργαστώ στενά με τους συνεργάτες μας, τις τουριστικές αρχές και τους τοπικούς φορείς, ώστε να ενισχύσουμε περαιτέρω την παρουσία της Emirates και να βελτιώσουμε τις ταξιδιωτικές επιλογές και τις υπηρεσίες για τους επιβάτες μας».

Η Emirates πραγματοποιεί καθημερινά απευθείας πτήση από την Αθήνα προς το Ντουμπάι με αεροσκάφος Boeing 777-300ER τεσσάρων θέσεων, το οποίο διαθέτει το πιο πρόσφατο προϊόν της εταιρείας, την Premium Οικονομική θέση. Μέσω του κόμβου της στο Ντουμπάι, η Emirates προσφέρει στους Έλληνες ταξιδιώτες άνετη πρόσβαση σε ένα εκτεταμένο παγκόσμιο δίκτυο που καλύπτει περισσότερους από 150 προορισμούς σε έξι ηπείρους, ενισχύοντας περαιτέρω τη συνδεσιμότητα της Ελλάδας με τον υπόλοιπο κόσμο.

Παράλληλα, η εταιρεία εκτελεί καθημερινή απευθείας πτήση από την Αθήνα προς το Νιούαρκ των Ηνωμένων Πολιτειών, αποτελώντας την ιδανική επιλογή για τους ταξιδιώτες της συγκεκριμένης γραμμής και εξυπηρετώντας τη μεγάλη ελληνική ομογένεια που ζει και δραστηριοποιείται στις ΗΠΑ.

