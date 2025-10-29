search
Να διαχωρίσουν τους παραγωγούς από τα λαμόγια: Οι κτηνοτρόφοι στην Κρήτη έστησαν τα πρώτα μπλόκα

Μπλόκα έστησαν οι κτηνοτρόφοι σε τέσσερα σημεία στην Κρήτη με αίτημα να αποδεσμευτούν οι πληρωμές από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι κτηνοτρόφοι στα Χανιά έστησαν μπλόκο στον ΒΟΑΚ στο ύψος των Νεροκούρου, όπου έκλεισαν και τα δύο ρεύματα κυκλοφορίας μεταξύ κόμβου Μουρνιών και Σούδας.

«Δεν φεύγουμε από εδώ, αν δεν πάρουμε απαντήσεις και αν δεν μας καταβάλλουν τα λεφτά άμεσα. Δεν έχουμε περιθώριο να κάνουμε πιστώσεις στο υπουργείο. Δεν μπορούμε να βρούμε λύση με το υπουργείο. Κάνουμε έκκληση στον κ. Χατζηδάκη να μας κλείσει ραντεβού», τόνισε ο Γιάννης Βερυκάκης, Πρόεδρος του Συλλόγου Κτηνοτρόφων Χανίων.

«Οτιδήποτε έχει συμβεί με τον ΟΠΕΚΕΠΕ το γνώριζαν οι πάντες. Θέλουμε να μας διαχωρίσουν από τους απατεώνες. Εκπροσώπουμε τους παραγωγούς και όχι τα λαμόγια. Η κυβέρνηση μας βάζει στην ίδια κατηγορία. Δεν έχουμε πληρωθεί τις εκκαθαρίσεις και την προκαταβολή ενιαίας ενίσχυσης», επεσήμανε ο Γιώργος Βενετάκης, μέλος του ΔΣ του Συλλόγου Κτηνοτρόφων Χανίων.

Ξεκαθάρισαν ότι θα επιτρέπουν μόνο τη διέλευση οχημάτων έκτακτης ανάγκης, όπως ασθενοφόρα, περιπολικά και πυροσβεστικά οχήματα.

Στο Ηράκλειο, το Λασίθι και τo Ρέθυμνο οι κινητοποιήσεις ξεκίνησαν επίσης το μεσημέρι.

Οι κτηνοτρόφοι του Ηρακλείου έστησαν το μπλόκο επί του ΒΟΑΚ στο ύψος του ΚΤΕΟ και αποφάσισαν να ανοίγουν τον δρόμο κατά διαστήματα για να αποσυμφορείται η κίνηση.

Τα αιτήματα των κτηνοτρόφων

  • Οι ενισχύσεις να καταβάλλονται με βάση την παραγωγή και το πραγματικό ζωικό κεφάλαιο.
  • Αποζημίωση για το De minimis ανά κεφαλή ζώου για το lockdown της πανώλης. Όποιος δεν έχει κόψει γάλα δεν το δικαιούται.
  • Εκπροσώπηση από κτηνοτρόφο στη διαμόρφωση της νέας Κ.Α.Π.
  • Άνοιγμα συστήματος για αντιρρήσεις δασικών.
  • Έγκαιρα η προκαταβολή βασικής ενίσχυσης μέχρι 30/10/2025, το αργότερο, γιατί τίθεται θέμα επιβίωσης.
  • Ενδελεχής εντατικός έλεγχος στα ζώα και τις ζωοτροφές για την πανώλη και την ευλογιά.
  • «Αμάλθεια» αποζημίωση για τις ζωοτροφές εξαιτίας του Ουκρανικού Πολέμου.
  • Η ανακοίνωση του υπουργού ότι το πρόγραμμα των Βιολογικών δεν θα ανοίξει.
  • Κατώτερες εγγυημένες τιμές στο γάλα και στο κρέας.

