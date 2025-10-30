search
ΠΕΜΠΤΗ 30.10.2025 14:22
search
MENU CLOSE
ΘΕΑΤΡΟ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

30.10.2025 13:01

«Αθανασία» της Νεφέλης Μαϊστράλη στο Θέατρο Βασιλάκου – Σε σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτη

30.10.2025 13:01
parastasi-new

Το νέο έργο «Αθανασία» της Νεφέλης Μαϊστράλη, μίας από τις σημαντικότερες εκπροσώπους της νεοελληνικής δραματουργίας, ανεβαίνει στο Θέατρο Βασιλάκου, από τις 26 Ιανουαρίου, σε σκηνοθεσία Θανάση Ζερίτη.

Το έργο εμπνέεται από τον βίο και την πολιτεία της πολυσυζητημένης «Αγίας» Αθανασίας του Αιγάλεω, το πολύκροτο σκάνδαλο του «Θαυματουργού νερού» του Γ. Καματερού που «γιατρεύει» τον καρκίνο, καθώς και τη λειτουργία του ίδιου του Μεσσιανισμού, ως κοινωνικού φαινομένου.

Οι Θανάσης Βλαβιανός, Ευαγγελία Καρακατσάνη, Ειρήνη Μπούνταλη, Γιώργος Νούσης και Αλέξανδρος Τούντας συνθέτουν ένα σκηνικό σύμπαν όπου η πίστη, η εξουσία και η ανάγκη για το «θαύμα» συγκρούονται μετωπικά με την πραγματικότητα.

Τον κεντρικό ρόλο φέρνει στο σήμερα η Έλλη Τρίγγου, υιοθετώντας όλα τα χαρακτηριστικά μιας αμφιλεγόμενης αγιότητας που επηρεάζει συνειδήσεις και επηρεάζεται από τις ανάγκες της αγοράς.

Διαβάστε επίσης:

Το αριστουργηματικό «Τέλος του Παιχνιδιού» του Samuel Beckett στο Θέατρο Ιλίσια – Σε σκηνοθεσία Μάκη Παπαδημητρίου

«Συγγνώμη Κύριε Μπέκετ»: Το θεατρικό έργο της Σοφίας Φιλιππίδου επιστρέφει στο «Μαγαζάκι της Τ3χνης»

Θεατρική επιστροφή – ορόσημο για την Τίλντα Σουίντον

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
giatros-new (2)
ΥΓΕΙΑ

Ανοιχτή η προθεσμία για την εγγραφή σας στον προσωπικό γιατρό

giorgos-kapoutzidis-new
MEDIA

Ήταν γκέι ο «Σπύρος» του «Παρά Πέντε»; Η απάντηση του Γιώργου Καπουτζίδη (Video)

«Χορός» δισεκατομμυρίων: Αυτή είναι η αξία του ορυκτού πλούτου της Ρωσίας - Αριθμοί που «ζαλίζουν» - Media
ΚΟΣΜΟΣ

H Lukoil πουλά περιουσιακά στοιχεία της σε ελβετική εταιρεία με… Ρώσο συνιδρυτή, συνεργάτη του Πούτιν λόγω των κυρώσεων 

MARINAKIS_BRIEFING_NEW
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Παρέμβαση Μαρινάκη για την σύγκρουση Μπακογιάννη – Κικίλια: Δεν υπάρχει ζήτημα αλαζονείας, αλλά ούτε και τιμωρητική διάθεση

eot_kos
TRAVEL

Η Κως φιλοξένησε το γερμανικό τουριστικό FVW TravelTalk Workshop

Δείτε όλες τις ειδήσεις
misthos-new
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Έρχονται αυξήσεις στον κατώτατο μισθό, στις συντάξεις αλλά και μειώσεις φόρων έως τον Απρίλιο 2026

vouli germania 776- new
ΚΟΣΜΟΣ

Η Γερμανία αυξάνει τον κατώτατο μισθό από 1η Ιανουαρίου κατά 200 ευρώ

SUNTAKSIOUXOI
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πάει για μετά το 2030 η αλλαγή στα όρια συνταξιοδότησης: Οι παγίδες για τις ηλικίες 50-55 και το αναπόφευκτο για τους 35-50

rafa-mpenitef-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ράφα Μπενίτεθ: Οι 3 πρώτες αλλαγές του Ισπανού προπονητή – Πώς θέλει να διαμορφώσει τον Παναθηναϊκό

serres-seira-new
MEDIA

«Σέρρες»: Συγκίνησε στο φινάλε της η σειρά - Τα σχόλια στο «Χ»

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΠΕΜΠΤΗ 30.10.2025 14:22
giatros-new (2)
ΥΓΕΙΑ

Ανοιχτή η προθεσμία για την εγγραφή σας στον προσωπικό γιατρό

giorgos-kapoutzidis-new
MEDIA

Ήταν γκέι ο «Σπύρος» του «Παρά Πέντε»; Η απάντηση του Γιώργου Καπουτζίδη (Video)

«Χορός» δισεκατομμυρίων: Αυτή είναι η αξία του ορυκτού πλούτου της Ρωσίας - Αριθμοί που «ζαλίζουν» - Media
ΚΟΣΜΟΣ

H Lukoil πουλά περιουσιακά στοιχεία της σε ελβετική εταιρεία με… Ρώσο συνιδρυτή, συνεργάτη του Πούτιν λόγω των κυρώσεων 

1 / 3