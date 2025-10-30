Δράση για το Κλίμα, πριν είναι αργά… Η COP30 στη Βραζιλία

Η Διεθνής Συνδιάσκεψη για το Κλίμα COP30 πλησιάζει… Θα διεξαχθεί στο Belem της Βραζιλίας στις 10 με 21 Νοεμβρίου και γίνεται μια χρονική στιγμή, που η Κλιματική Αλλαγή προελαύνει ακάθεκτη. Η επιλογή του τόπου διεξαγωγής της Συνδιάσκεψης δεν έγινε τυχαία, αφού, η πόλη Belem βρίσκεται στην καρδιά σχεδόν του τροπικού δάσους του Αμαζονίου, ενός πολύπαθου δάσους, που, αποψιλώνεται καθημερινά από δασικές πυρκαγιές, πολλές από τις οποίες μπαίνουν από λαθροθήρες και λαθροϋλοτόμους, αλλά και μεταλλευτικές εταιρείες και παράνομους εκχερσωτές.

Οι χειρότερες των οποίων σημειώθηκαν επί Μπολσονάρου, που δεν έλαβε κανένα μέτρο, με το μέγιστο να σημειώνεται τον Ιούλιο του 2020. Ο πρόεδρος Λούλα, φετινός οικοδεσπότης της Συνδιάσκεψης COP30, ανακοίνωσε ότι οι ενάρξεις πυρκαγιών μειώθηκαν κατά 65% .

Η Κλιματική Αλλαγή εκφράζεται με αύξηση της παγκόσμιας υπερθέρμανσης του πλανήτη και ακραία καιρικά φαινόμενα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο τυφώνας Μελίσσα, που είναι ο ισχυρότερος τυφώνας του Ατλαντικού στην ιστορία και αυτές τις μέρες χτυπάει νησιά της Καραϊβικής, με μεγάλες ζημιές και πολλά θύματα. Τα επιστημονικά δεδομένα είναι σαφή. Το 2024 η θερμοκρασία ήταν κατά 1.5οC πάνω από προβιομηχανική εποχή. Σύμφωνα δε με το Διεθνή Μετεωρολογικό Οργανισμό (WMO), προβλέπεται ότι το διάστημα 2025-30 η θερμοκρασία θα κυμανθεί μεταξύ 1.2οC και 1.9 οC πάνω από την προβιομηχανική εποχή. Ακόμα μια χρονιά, λοιπόν, συνεχίζει την παράδοση, με την άνοδο της θερμοκρασίας, να ξεπερνά τον 1οC.

Με δεδομένο, λοιπόν, ότι βιώνουμε αύξηση στη συχνότητα και την σφοδρότητα ακραίων καιρικών φαινομένων, όπως σοβαρές ξηρασίες, καταστροφικές πλημμύρες, καύσωνες και δασικές πυρκαγιές, που επιδεινώνουν τους κλιματικούς κινδύνους και επηρεάζουν την ασφάλεια και επάρκεια του νερού, των τροφίμων και της ενέργειας, τη σταθερότητα του χρηματοπιστωτικού συστήματος, την ακεραιότητα των υποδομών και τη δημόσια υγεία, η ανάγκη λήψης μέτρων μετριασμού και προσαρμογής, είναι επιτακτική. Ο Μετριασμός αφορά σε πολιτικές μείωσης των αερίων του θερμοκηπίου, κύρια του διοξειδίου του άνθρακα, αλλά και του μεθανίου, πολιτικές που οδηγούν σε απεξάρτηση από ορυκτά καύσιμα και άνθρακα, με ταυτόχρονη ανάπτυξη των ΑΠΕ. Η Προσαρμογή αφορά σε στρατηγικές ενίσχυσης της Ανθεκτικότητας στον οικιστικό και τον αγροτικό τομέα, απέναντι σε μεγάλες φυσικές καταστροφές, που επιτείνονται ή και προκαλούνται από την Κλιματική Κρίση.

Αξίζει να τονισθεί, ότι η κλιματική αλλαγή έχει σαφή ταξικά χαρακτηριστικά. Επηρεάζει τα άτομα και τις κοινότητες με διαφορετικό τρόπο, με τις γυναίκες, τους νέους, τους ηλικιωμένους, τα άτομα με αναπηρίες, τα μικρά νησιωτικά αναπτυσσόμενα κράτη, τους αυτόχθονες πληθυσμούς, να επωμίζονται συχνά το κύριο βάρος των συνεπειών της. Για το λόγο αυτό, χρειάζονται συντονισμένες προσπάθειες, ώστε να διασφαλιστεί, ότι οι δράσεις για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, αντικατοπτρίζουν μια ολοκληρωμένη και δίκαιη προσέγγιση στη δράση για το Κλίμα.

Η Διεθνής συνδιάσκεψη για το Κλίμα στη Βραζιλία είναι καθοριστική, καθώς το διεθνές περιβάλλον και οι παγκόσμιες γεωπολιτικές εξελίξεις δεν φαίνονται ευοίωνες. Η πορεία ανάληψης δράσεων και χρηματοδότησης ιδιαίτερα των φτωχότερων χωρών για έργα ανάσχεσης και προσαρμογής, αλλά και μετριασμού των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής, ολισθαίνει στον κατήφορο της άρνησης, της απραξίας και των νέο- συντηρητικών και αντιεπιστημονικών πολιτικών. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ, μόλις ανέλαβε την διακυβέρνηση, υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα για την αποχώρηση (όπως και στην προηγούμενη θητεία του στο προεδρικό αξίωμα) των Ηνωμένων Πολιτειών από το Σύμφωνο του Παρισιού, ναρκοθετώντας την προσπάθεια όποιας συμφωνίας μειώνοντας την χρηματοδότηση ακόμα και για τους δορυφόρους της NASA, που παρακολουθούν εκπομπές του διοξειδίου του άνθρακα. Στην Ευρώπη, η άκρα δεξιά προωθεί την απόρριψη της πρότασης για μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 90% μέχρι το 2040, ενώ, η ΕΕ, άλλοτε πρωτοπόρος στην μάχη ενάντια στην κλιματική κρίση, ουσιαστικά στρέφεται σε μια Οικονομία πολέμου, αντί της δραστικής ενίσχυσης του προϋπολογισμού για την πράσινη μετάβαση.

Δυστυχώς, τα τελευταία χρόνια οι COP κινδυνεύουν να μετατραπούν σε «κοσμικά γεγονότα», μόνο με διαπιστώσεις, χωρίς συγκεκριμένες δεσμεύσεις, με κυριαρχία και road shows των γνωστών ενεργειακών λόμπυ. Η φετινή συνδιάσκεψη, ίσως να είναι από τις τελευταίες ευκαιρίες να επανέλθουν τα πράγματα στην κανονική τους τροχιά. Να προχωρήσει δηλαδή η Διεθνής Κοινότητα από τις συζητήσεις και διαπραγματεύσεις, σε πραγματική δράση για το Κλίμα. Στη Διεθνή Συνδιάσκεψη, τα συμβαλλόμενα μέρη της συμφωνίας του Παρισιού αναμένεται να υποβάλουν εγκαίρως τις επικαιροποιημένες εθνικές καθορισμένες συνεισφορές τους (ΕΚΣ). Όπως δήλωσε δε, ο πρέσβης της Βραζιλίας στην ΕΕ, η Βραζιλία είναι έτοιμη να καταθέσει φιλόδοξη ΕΚΣ, κάτι που πρέπει να κάνει και η ΕΕ. Η δε Υπουργός για τους Αυτόχθονες Λαούς της Βραζιλίας, Σόνια Γουαζαζάρα, απηύθυνε έκκληση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, να στηρίξει τη δημιουργία ενός νέου ταμείου για την προστασίας των τροπικών δασών. Ας μην ξεχνάμε ότι, το Belem, όπου θα διεξαχθεί η Συνδιάσκεψη, βρίσκεται στην καρδιά του Αμαζονίου.

Επειδή η COP 30 θα εστιάσει κύρια στην υλοποίηση αποφάσεων και όχι στη λήψη νέων δεσμεύσεων, αξίζει να σημειωθεί ότι στο τελικό κείμενο της διεθνούς Συνδιάσκεψης στο Μπακού (COP29), αναφέρθηκε και η ανάγκη για εκπόνηση κυβερνητικών προγραμμάτων σχετικά με τη διαχείριση της ποιότητας και ποσότητας των υδάτων, την πρόληψη των επιβλαβών επιπτώσεων των λυμάτων, των ραδιενεργών αποβλήτων και των οικιακών αποβλήτων, στην ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον.

Μείζον ζήτημα που καλείται να λύσει η COP30,είναι ο οδικός χάρτης για τη χρηματοδότηση του Κλίματος. Από τα 300 δις στο 1,3 τρις μέχρι το 2035, για στήριξη των αναπτυσσόμενων χωρών, για πολιτικές μετριασμού και προσαρμογής!!

*Η Χαρά Καφαντάρη είναι Γεωλόγος, πρώην βουλευτής Δυτικής Αθήνας, Μέλος εθνικού Συμβουλίου Κινήματος Δημοκρατίας, Γραμματέας Περιβάλλοντος και Κλιματικής Ουδετερότητας 21

